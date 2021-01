Schweinepest: Verdachtsfall bei Berlin

Die Afrikanische Schweinepest könnte Berlin erreicht haben. Wie die Senatsjustizverwaltung und das Bezirksamt Spandau am Freitag mitteilten, habe das Landeslabor Berlin-Brandenburg einen entsprechenden Verdachtsfall gemeldet. Der Fundort liege in Potsdam, Groß Glienicke, an der Grenze zum Bezirk Spandau. Dort war ein verendetes Wildschwein gefunden worden.

Eine endgültige Bestätigung durch das Friedrich-Löffler-Institut stehe noch aus, heißt es in der MItteilung. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und der Spandauer Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend, Stephan Machulik, wolllen am Mittag auf einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand und die Auswirkungen des Fundes auf Berlin informieren.