Schweinepest: Verdachtsfall bei Berlin nicht bestätigt

Berlin. Der Schweinepest-Verdacht beim Fund eines Wildschwein-Kadavers im Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke nahe der berliner Stadtgrenze hat sich nicht bestätigt. Durch zusätzliche Untersuchungen des übersandten Wildschweinkadavers durch das Friedrich-Loeffler-Institut sei Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgeschlossen worden, teilte das Brandenburger Verbraucherschutzministerium am Sonnabend mit. Den Verdachtsfall hatte am Freitag das Landeslabor Berlin-Brandenburg gemeldet.

„Ich bin sehr froh und erleichtert über dieses Ergebnis“, sagte die Leiterin des ASP-Krisenstabs, Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer. Es gelte aber weiterhin wachsam zu sein, weil der Schweinepest-Erreger auch durch den Menschen über weite Strecken getragen werden könne.

Ein möglicher Ausbruch der afrikanische Schweinepest treffe Berlin aber nicht unvorbereitet. "Wir setzen alles daran, dass wir den Zaunbau zügig starten können", sagte Spandaus Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD). Rund 40 Kilometer Zaun stünden zur Verfügung und seien sofort abrufbar, der Aufbau werde aber wohl einige Tage in Anspruch nehmen. Geklärt werden muss noch, wie mit der Potsdamer Chaussee und der Gatower Straße umgegangen wird, also den beiden Hauptstraßen, die den Spandauer Süden mit dem Berliner Zentrum verbinden. Hier müsse eine Lösung gefunden werden, wie man einerseits verhindert, dass Wild über die Straße läuft und weiter nach Norden zieht, ohne andererseits Gatow und Kladow abzuhängen.

Innerhalb der Kernzone soll auch, sobald eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen wurde, eine Anleinpflicht für Hunde gelten. Denn auch wenn die Schweinepest für Hunde selbst nicht gefährlich ist, könne diese die Seuche durch Kontakt mit infizierten Kadavern weiter transportieren. "Wir rufen natürlich alle Bürger auf, dass sie besonders achtsam sind im Umgang mit ihren Haustieren", so Machulik. Gleichzeitig soll in dem Gebiet ein Jagdverbot gelten, um zu verhindern, dass Wildtiere aufgeschreckt werden. "Und wir werden dann auf Berliner Seite beginnen, mit Suchtrupps das Gebiet zu durchkämmen, um möglicherweise weitere Kadaver auf dem Stadtgebiet zu finden", sagte der Stadtrat. Danach richtet sich auch, wie lange der Zaun stehen müsste. Dieser werde in jedem Fall so lange benötigt, bis das gesamte Gebiet kontrolliert sei und feststehe, dass kein weiteres Wild vorhanden sei, erklärte Machulik.

Schweinepest-Verdachtsfall: Einschränkungen für Landwirtschaft und Schweinehalter drohen

Folgen gibt es bei einem bestätigten Fall der Schweinepest auch für die Landwirtschaft in Gatow und Kladow, Bauern dürften auf ihren Feldern nur eingeschränkt tätig sein, sagte Senator Behrendt, was aufgrund der Jahreszeit aber eher kein größeres Problem darstelle. Schweinehalter müssen ihre Tiere im Stall lassen, das betrifft laut Senatsverwaltung aber nur zwei Personen mit knapp 20 Tieren im Berliner Kerngebiet. Inwieweit es darüber hinaus Einschränkungen für Schweinehalter in der ganzen Stadt gibt, werde sich noch entscheiden, sagte Behrendt. "Wir wollen alles tun, um die weitere Ausbreitung und das Eintragen nach Berlin zu verhindern", betonte er.

Der erste Schweinepest-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland wurde am 10. September 2020 in Brandenburg amtlich festgestellt. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle in Brandenburg liegt mittlerweile bei mehr als 440, bislang traten sie aber vor allem im Süden Brandenburgs an der Grenze zu Polen auf. Denn in Osteuropa grassiert die Tierseuche bereits. Nachweise für den Westen des Landes fehlen bisher. Um die Einwanderung infizierter Wildschweine aus Polen zu erschweren, baut das Land einen 270 Kilometer langen Schutzzaun.