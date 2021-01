Protest gegen frühe Rückkehr der Schüler in Berlin

Wann kehren die Schüler zurück in die Schule? Stufenweise ist die Rückkehr in Berlin ab kommenden Montag geplant

Per Eilantrag wehren sich Gymnasien in Neukölln gegen schnellen Präsenzunterricht, auch im Abgeordnetenhaus wird kontrovers diskutiert.

Berlin. Der Widerstand gegen die schnelle Rückkehr der Oberschüler an die weiterführenden Berliner Schulen ab kommenden Montag wächst. Mit einem Eilantrag haben sich Neuköllner Gymnasien an die Senatsverwaltung für Bildung und an die regionale Schulaufsicht gewandt; darin bittet man, das digital angeleitete Lernen mindestens bis zum 18. Januar weiter fortsetzen zu dürfen, damit die Schüler nicht in die Schule kommen müssen. Denn aktuell befinde man sich in einer der schwierigsten Phasen der Pandemie, dazu drohe – wie aktuell in England - die Gefahr einer schnellen Ausbreitung des mutierten Coronavirus', das als noch ansteckender als das bisher bekannte gilt.

Zahlreiche Pädagogen, Schüler und Eltern seien besorgt, sollten ab nächster Woche „bis zu 16 Schüler“ in den Schulräumen „aufeinandertreffen“, schrieben die Neuköllner Gymnasien weiter.

Geplant ist von der Senatsverwaltung für Bildung (SenBJF), dass ab kommenden Montag, den 11. Januar, Schüler der "abschlussrelevanten Jahrgänge" in kleinen Gruppen und zeitversetzt in die weiterführenden Schulen zurückkehren dürfen. Das sind in den Sekundarschulen die Stufen 9, 10, 12 und 13 und in den Gymnasien die Stufen 10, 11 und 12. Ab dem 18. Januar sollen dann die Schulanfänger bis zur dritten Klasse täglich drei Stunden in der Schule sein, eine Woche später kehren die Schüler der Klassen vier bis sechs für den gleichen Zeitraum zurück - auch hier soll dies in kleinen Gruppen geschehen.

Dieser Stufenplan wurde von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) entwickelt. In der Plenarsitzung des Parlaments am Donnerstag stellte sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ausdrücklich hinter sie. "Was unsere Bildungssenatorin macht, ist beispielhaft", sagte er. Es gebe immer einen "Abwägungsprozess" - zwischen Gesundheitsschutz und Recht auf Bildung. Müller machte noch einmal deutlich, dass für ihn der Präsenzunterricht das A und O sei. Abstands- und Hygieneregeln würden in den Schulen eingehalten, betonte er. Er bestritt aber auch nicht, dass es Infektionsgeschehen in den Schulen gebe.

Für den Bezirkselternausschuss Spandau ist der Stufenplan "nicht nachvollziehbar"

Dieses mögliche Infektionsgeschehen ist auch der Anlass für die Kritik, die vom Bezirkselternausschuss (BEA) und Bezirksschulbeirat in Spandau kommt. Der Stufenplan sei nicht nachvollziehbar, heißt es in einem Schreiben der Gremien. „Es kann nicht sein, dass wir einen Riesen-Lockdown bis zum 31. Januar haben, die Kinder aber trotzdem in die Schulen sollen", sagt der BEA-Vorsitzende Enrico Berndt. Insbesondere bei den älteren Schülern – mit Ausnahme der Abiturienten, bei denen es oft sehr kleine Kurse gebe – sehen die Elternvertreter den Präsenzunterricht kritisch.

Diese Haltung hat auch die Berliner CDU. "Ich appelliere an den Senat, die Entscheidungen zum Schulstart zurückzunehmen", sagte Kai Wegner, Vorsitzender der CDU in der Hauptstadt. Alle wünschten sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität im Bildungsbereich. Doch: "Das Infektionsgeschehen gibt das derzeit noch nicht her." Es gehe um "Sicherheit und Verlässlichkeit" für Schüler und Eltern. Sebastian Czaja, Vorsitzender der Berliner FDP-Fraktion, kritisierte, dass in keiner Schule der Hauptstadt bislang ein Luftfilter steht. "Die Stadt ist ihr ganz eigener Lernraum geworden", sagte er - "dysfunktional und voller Abstürze".

Auch in der rot-rot-grünen Koalition selbst sind die Entscheidungen zur Schule umstritten. Der Fraktionssprecher der Berliner Linken, Carsten Schatz, nannte die genannten Schulentscheidungen "inkonsistent"; privat werde man immer weiter eingeschränkt, während sich in Schulräumen Jugendliche treffen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel verteidigte dagegen den Stufenplan. "Schulen sind Schutzräume", sagte sie mit Blick auf Familien, die womöglich mit der Erziehung überfordert sind. Deshalb müsse man sie schnell wieder öffnen.

Die Schüler selbst sehen den Schritt dagegen kritisch - zumindest laut Landesschülersprecher Richard Gamp. Man habe kurzfristig eine Umfrage unter Schülern gestartet, 4500 hätten schon geantwortet. "Die meisten sind dagegen", sagte Gamp. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nannte die aktuelle Öffnung von Schulen und Kitas "unverantwortlich". „Die Infektionszahlen steigen gerade wieder stark", sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann. In der Senatsverwaltung für Bildung betont man dagegen, auch die GEW habe vorher von der Schul-Teilöffnung gewusst - und sei damit einverstanden gewesen. "Das Thema wurde am Montag im Hygienebeirat auch mit Schulpraktikern besprochen", heißt es aus der Verwaltung.

Das Thema Abitur und MSA rückt zunehmend in den Fokus

Ein Problem, das im Parlament nicht diskutiert wurde, aber zunehmend zum Thema wird, sind die anstehenden Abschlussprüfungen wie die Berufsbildungsreife (BBR), der Mittlere Schulabschluss (MSA) und das Abitur. „Das, was die Schüler bis dato in der Schule gelernt haben, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, damit alle ihren Abschluss schaffen können“, glaubt der Spandauer BEA-Vorsitzende Berndt. Wenige Spandauer Schulen seien technisch gut aufgestellt, meint er, das drücke auf die Qualität des Homeschoolings. Gefordert wird deshalb, dass - wie schon im Vorjahr - keine schriftlichen Abschlussprüfungen im MSA stattfinden.

Warum überhaupt festhalten an den regulären MSA- und Abiturprüfungen? Das fragt sich Marcel Hopp, stellvertretender Vorsitzender der SPD Neukölln und Lehrer an der Clay-Schule (ISS) in Rudow. „Keine Schule kann behaupten, ihr Pensum geschafft zu haben. Ich würde mir wünschen, dass die Prüfungen stärker hinterfragt werden“, sagte er im Neuköllner Kulturausschuss. Leistungen auf üblichem Niveau könne man 2021 nicht erwarten. Wer dieses Jahr geprüft wird, habe schließlich bereits schulische Einschränkungen durch zwei Lockdowns hinter sich.

In der Senatspressekonferenz am Mittwoch war das Thema der Prüfungen schon angesprochen worden. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte darauf geantwortet, dass dies sicherlich ein Thema sei, es müsse aber auf Bundesebene von der Kultusministerkonferenz (KMK) entschieden werden. Dort werde es "zeitnah" entschieden, bestätigt man in der Senatsverwaltung für Bildung.

