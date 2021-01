Die Urania erfindet sich neu

Die Volksbildungsstätte will zum Zentrum des gesellschaftlichen Dialogs in Deutschland werden. Der Bundestag hat 42 Millionen Euro bewilligt.

Zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Paul-Löbe-Haus des Bundestages klafft im Band der Bundesbauten am Berliner Spreebogen eine Leerstelle. Ursprünglich sollte hier, zwischen den Zentralen der Exekutive und der Legislative, ein Bürgerforum entstehen, wo Menschen sich einmischen, zueinander kommen und die großen gesellschaftlichen Fragen neu diskutieren sollten. Dieser Ort ist nie gebaut worden. Aber jetzt schickt sich die Berliner Urania an, die Lücke zu füllen.

Nicht weniger als ein nationales Bürgerforum für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und Umwelt soll auf dem verkehrsumtosten Standort der Volksbildungsinstitution in der City-West entstehen. Das Bedürfnis, an einem solchen Ort eine auseinanderdriftende Gesellschaft zum Dialog zu versammeln, scheint es auch in der Politik zu geben. So hat der Bundestag Ende November überraschend nicht weniger als 42 Millionen Euro bereitgestellt, um die neue Urania aufzubauen.

Der Druck, etwas an der Urania zu verändern, ist groß

Treibende Kraft hinter den großen Plänen ist Ulrich Weigand, seit zweieinhalb Jahren Direktor der 1888 im Sinne des großen Naturforschers Alexander von Humboldt zur Wissensvermittlung und Diskussion gegründeten Urania. Sein Auftrag ist es, die in die Jahre gekommene Immobile zu modernisieren, mehr junge Leute in die Urania zu locken und überhaupt eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Der Druck, etwas zu verändern, ist groß.

„Die Urania bekommt seit mehr als 20 Jahren keine öffentliche Förderung mehr“, sagt Weigand. Ausnahme war neuerdings eine Förderung des Senats für einige Projekte der Umweltbildung. Aber ansonsten finanziert sich die Urania neben Eintrittsgeldern und den Beiträgen der 1100 Mitglieder des Trägervereins Urania über Mieteinnahmen für die Räume in exzellenter Lage. „Unsere Haupteinnahmequelle ist das Veranstaltungsgeschäft“, sagt der Direktor. Dass Fremdveranstaltungen das eigene Vortragsprogramm subventionieren, sei schon beim Bau des Hauptgebäudes 1962 die Idee gewesen. Aber jetzt stößt das Konzept an seine Grenzen. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie, welche die Urania dank staatlicher Hilfszahlungen mit einer auf 16 Personen reduzierten Mannschaft und einigen Online-Aktivitäten bislang durchsteht.

Die Flächen im Neu- und Altbau der Urania sind nicht mehr zeitgemäß

Aber die Flächen im Neubau und in dem dahinter gelegenen Altbau von 1905 sind nicht mehr zeitgemäß. Der große Humboldtsaal fasst 866 Menschen, lässt sich aber nicht teilen, was keine flexible Nutzung erlaubt. Es gibt zwar weitläufige Foyers, aber keine geeigneten Ausstellungsräume. Zudem ist der Komplex ohnehin sanierungsbedürftig. Ein großer Teil der von Weigand auf 85 Millionen Euro angesetzten Kosten für den Ausbau der neuen Urania würde ohnehin anfallen, um die Immobilien vor dem Verfall zu bewahren. Auch eine normale Sanierung könnte die Urania nicht aus eigener Kraft bezahlen.

Daher will Weigand die Gelegenheit für einen Neuanfang als nationales Dialogforum nutzen. Die erste Machbarkeitsstudie sieht vor, die nutzbare Fläche auf 21.000 Quadratmeter zu erhöhen. Altbau und Neubau sollen besser verbunden und ein Gemeinschaftsgarten angelegt werden. Neben Vortrags- und Workshop-Flächen sind Galerie- und Ausstellungsräume vorgesehen, eine Wissenschaftswerkstatt für Schülerinnen und Schüler, ein Programmkino, eine Bibliothek, ein interkulturelles Café als zentraler Anlaufpunkt, ein Medienzentrum für Wissenschaftsjournalisten sowie Ateliers für Künstler und Stipendiaten, die Weigand ins Haus holen möchte.

Altbau der Urania war einmal ein jüdisches Logenhaus

Zunächst soll aber auch die Geschichte des eigenen Hauses beleuchtet werden. Der Altbau war nämlich ursprünglich ein jüdisches Logenhaus. In der Nazi-Zeit nutzte es die NS-Reichsfilmanstalt, um dort Propagandafilme zu untersuchen. Diese Vergangenheit sei noch weitgehend unerforscht, sagt der Direktor, obwohl sich doch auf dem Grundstück auch die „Geschichte des 20. Jahrhunderts“ abgespielt habe.

Der kulturelle Aspekt ist dem Direktor wichtig, weil sich daraus spannende Begegnungen zwischen Künstlern und Wissenschaftlern ergeben können. „Das Ziel des Umbaus ist es, die inhaltlichen Möglichkeiten der Urania zu erweitern“, sagt Weigand. Vor allem möchte er mehr junge Menschen ins Haus holen und dafür die großen Fragen der Zeit behandeln: Umwelt und Klima als die großen Zukunftsthemen, aber auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft, die Zukunft der Demokratie und die Beteiligung der Bürger an politischen Aushandlungsprozessen. Um glaubwürdig zu bleiben, setzt die Urania lieber auf die Förderung einzelner Projekte etwa durch Stiftungen als auf eine laufende Staatsfinanzierung: „Neutralität ist wichtig“, sagt Weigand.

Trotz der finanziellen Zusage des Bundestags fehlt noch viel Geld

Die Richtung für die neue Urania lässt sich bereits aus einigen frischen Formaten der vergangenen Monate ablesen. Junge Musiker, Influencer oder Publizisten diskutieren mit Wissenschaftlern oder Bürgern über Themen wie das Verhältnis der Generationen, über die Stadtnatur, über Identitäten oder den Klimawandel, über Muslime in Europa und Berlin im Wandel. Die Erfahrung zeige, dass auch das meist ältere Stammpublikum gerne bei diesen Debatten dabei ist und mitredet, so der Direktor.

Um die ambitionierten Pläne bis 2025 umzusetzen, fehlt trotz der finanziellen Zusage des Bundestages eine Menge Geld. Weigands Konzept kostet 85 Millionen Euro, der Bund übernimmt davon bislang nur knapp die Hälfte. Darum ist die Urania weiter im Gespräch mit ihren Partnern, zu denen etwa die Goethe-Institute, die Bundeszentrale für politische Bildung und einige Bundesministerien gehören. Auch beim Land Berlin hat Weigand angeklopft und hofft darauf, trotz den Krisen-Kosten aus den immer noch üppigen Mitteln für Investitionsprojekte etwas für die neue Urania abzubekommen. Die ersten Signale seien positiv, so der Direktor. Obwohl es nicht einfach sei. Denn mit dem eben gerade über Grenzen hinweg strebenden Ansatz für einen Dialog über die Gestaltung der Gesellschaft sei es eben nicht klar, welches Ressort denn nun eigentlich für die Urania zuständig sei.