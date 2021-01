Wasserbetriebe-Mitarbeiter verdienen fast 81.000 Euro

Berlin. Jedes Jahr führen die Berliner Wasserbetriebe (BWB) hohe Beträge in den Landeshaushalt ab, die Gewinne steigen seit Jahren, und auch die Mitarbeiter werden vergleichsweise üppig entlohnt. Das geht aus einer Anfrage des parteilosen Abgeordneten Marcel Luthe hervor.

Demnach zahlte das Landesunternehmen im Jahr 2019 seinen 4.511 Beschäftigten einen Bruttojahreslohn von durchschnittlich 80.900 Euro. Luthe kritisiert das. „Dass ein staatlicher Monopolist ein Durchschnittsgehalt zahlt, das fast doppelt so hoch wie im Landesschnitt ist, während viele Berliner aktuell in Folge der Verordnungen in massiver Not sind, ist zumindest erklärungsbedürftig“, sagte Luthe. Die durchschnittlichen Löhne waren den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren zudem auch weiter gestiegen: Noch 2017 verdienten die BWB-Mitarbeiter durchschnittlich 77.100 Euro, 2015 lag der Brutto-Jahreslohn im Schnitt bei 73.600 Euro.

Bei den Wasserbetrieben sind viele Spezialisten tätig

Die Wasserbetriebe wiesen auf Morgenpost-Nachfrage darauf hin, dass die Angabe zu den durchschnittlichen Gehaltszahlungen an die jeweiligen Beschäftigten auch die Sozialversicherungsbeiträge, die Beiträge zur gesetzlichen Altersvorsorge sowie Erschwernis-, Schichtarbeits- und andere Zuschläge enthielten. „Ohne diese Positionen wären wir bei einer Durchschnittssumme von 65.000 Euro“, sagte ein Sprecher.

Dem Landesbetrieb zufolge würden die eigenen Mitarbeiter ausschließlich nach Tarif bezahlt. Im Falle der BWB gelte der Tarifvertrag für die Versorgungsbetriebe, der vor allem bei Gemeinde-, Stadt- und Wasserwerken sowie bei Wasserverbänden und Zweckverbänden angewandt werde, so ein Sprecher. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades, wachsender Digitalisierung sowie der beträchtlichen Investitionen gebe es zudem einen sehr hohen Anteil an Ingenieurs- und anderen Spezialisten-Stellen mit hohen Anforderungsprofilen und entsprechender Bewertung, so der Sprecher weiter.

Der Sprecher widersprach auch der Annahme, die Wasserbetriebe hätten es als Monopolist in Berlin leichter bei der Personalsuche. „Wir sind zwar bei unserer Aufgabe Monopolist, bei der Suche nach Mitarbeitern stehen wir aber im Wettbewerb. Daher wissen wir auch, dass vergleichbare Stellen am Markt zum Teil deutlich höher als nach unserem Tarifvertrag bezahlt werden“, sagte er.

Mitarbeiter bei der BVG verdienen im Schnitt nur 55.450 Euro

Unter den Beschäftigten bei den Berliner Landesbetrieben dürften die Angestellten der Wasserbetriebe dennoch zu den Spitzenverdienern zählen. So verdienen die 14.764 Vollbeschäftigten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) im Durchschnitt inklusive des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung lediglich 55.450 Euro.

Der parteilose Abgeordnete Luthe kritisierte gegenüber der Morgenpost zudem die hohen Gewinnabführungen der Wasserbetriebe in den Berliner Landeshaushalt. 2019 und 2018 wurden der Anfrage zufolge jeweils mehr als 109 Millionen Euro an die Landeskasse überwiesen. In den Jahren lag der Gewinn vor Steuern der BWB bei 216 Millionen Euro (2019) und 204 Millionen Euro (2018). Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 erwartet der Landesbetrieb einen Überschuss von rund 235 Millionen Euro.

Parteiloser Abgeordneter Luthe ist für Beitragssenkungen

Gewinne seien zwar grundsätzlich gut, so Luthe. Bei einem staatlichen Monopolisten, der einen Grundversorgungsauftrag hat, seien diese aber nicht am Markt erwirtschaftet, sondern faktisch Abgaben. „Da Wasser von allen Bürgern gleichermaßen zu zahlen ist, bedeutet der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, dass die Gebühren zu senken sind, statt alljährlich Millionen aus den BWB in den Landeshaushalt versickern zu lassen“, forderte er.

Die Wirtschaftsverwaltung, die in Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auch die Aufsichtsratsvorsitzende der Wasserbetriebe stellt, kann auf Nachfrage nicht genau sagen, wofür die Überschüsse der Wasserbetriebe in den vergangenen Jahren verwendet worden sind. Die Gewinne würden allgemein in den Landeshaushalt fließen und zur Deckung von Ausgaben herangezogen. Eine Zweckbindung sei nicht vorgesehen, hieß es.

Land sieht keinen Spielraum für Beitragssenkungen

Trotz der zuletzt steigenden Gewinne seien Beitragssenkungen für die Berliner nicht denkbar, so die Wirtschaftsverwaltung. Dafür bestehe kein Spielraum. „In den letzten Jahren konnten die Preise konstant gehalten werden, und bis Ende 2023 werden die Preise für Wasser und Abwasser weiterhin stabil bleiben“, sagte der Sprecher. Der Anfrage zufolge zahlen die Berliner für einen Kubikmeter Trinkwasser 1,694 Euro. Der Preis habe sich seit 2015 nicht verändert. Der Abwasserpreis ist der Anfrage zufolge sogar gesunken und beträgt derzeit 2,210 Euro pro Kubikmeter.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnen die Wasserbetriebe mit einem Umsatz von 1,15 Milliarden Euro aus dem Trink- und Schmutzwassergeschäft. Das wären gut 50 Millionen Euro mehr als im Jahr 2019. Die Wirtschaftsverwaltung wies zudem auf die weiter hohen Investitionen der Wasserbetriebe hin. So sollen bis 2031 rund 5,9 Milliarden Euro unter anderem in die Aufrüstung der Klärwerke und neue Leitungsnetze investiert werden.