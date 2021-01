Tourismus-Krise kostet Berlin acht Milliarden Euro Umsatz

Berlins oberster Tourismus-Werber rechnet damit, dass das Geschäft mit dem Fremdenverkehr in der Stadt frühestens im Sommer wieder anziehen werde. Man gehen von der Formel "Impfung plus sechs Monate aus", sagte Burkhard Kieker, Chef von Visit Berlin, der offiziellen Organisation für Tourismus- und Kongressmarketing, im Interview mit der Berliner Morgenpost. Vom nun erfolgten Start der Impfkampagne werde es also noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die Menschen wieder Vertrauen fassten und Reisen machten. Bis sich der Tourismus in Berlin komplett erholt habe, könne es aber bis 2024 dauern, so Kieker.

Er hofft, dass das finanziell besonders erträgliche Geschäft mit Messen und Kongressen 2021 wieder anläuft, dazu sollten auch Corona-Schnelltests für die Teilnehmer genutzt werden. "Kongresse werden nicht mehr so laufen, dass einer vorne einen Vortrag hält und 1000 hören zu", so seine Analyse: "Wir glauben an eine Festivalisierung, es wird also wesentlich mehr auf die persönliche Begegnung ankommen. Die Pausen werden wichtiger sein als Vortragsreihen", ist sich Kieker sicher.

Umsatzverluste von acht Milliarden Euro in der Tourismusbranche

Er rechnet für 2020 mit Umsatzverlusten von acht Milliarden Euro in der Tourismusbranche, die in der Hauptstadt eine viel größere Bedeutung für die Gesamtwirtschaft hat als an anderen Standorten. 2019 hätten diese Bereiche 13 Milliarden Euro umgesetzt, dieses Jahr werde es nur ein Drittel davon sein. "Wir rechnen für 2020 mit 30 Prozent der Übernachtungen von 2019", sagte er: "Das zeigt, dass wir es hier mit einem Jahrhundertereignis zu tun haben." Besonders zum Jahreswechsel, sonst eine Hochsaison des Berlin-Tourismus mit vollen Hotels, seien die Hauptstädter weitgehend unter sich gewesen.

Lesen Sie auch das Interview: "Spätestens im Sommer starten wir wieder durch"

Trotz der massiven Einnahmeausfälle für Gastronomen, Hoteliers und andere Betriebe sei die ganz große Pleitewelle noch nicht erkennbar, sagte Kieker. Die Hilfen des Staates kämen zwar oft etwas spät, aber sie hätten doch bisher viele Insolvenzen verhindert. Auch die meisten der regulären, festen Arbeitsplätze seien über die Kurzarbeit noch erhalten geblieben. Weggefallen seien vor allem Mini-Jobs und Aushilfsstellen. "Ich rechne schon damit, dass auch Hotels aufgeben werden, einige sind ja schon bekannt", sagte der Visit Berlin-Chef: "Aber noch hangeln sich alle irgendwie durch in der Hoffnung auf bessere Zeiten."

Dabei erlebe er auch Entgegenkommen vieler Vermieter. Es werde in vielen Fällen über Pachtverträge, über Mietstundungen oder -aussetzungen verhandelt. "Alle sitzen ja im gleichen Boot, und es ist klar, dass man niemanden die Daumenschrauben anlegen kann, der kein Geld hat", sagte Kieker. Für einen Neustart sieht der Tourismuswerber die Hauptstadt aber gut aufgestellt. "Es gibt ein aufgestautes Reisebedürfnis." Berlin bediene die Megatrends "sicher, nah und nachhaltig".

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr habe man im Sommer viele Gäste vor allem aus Deutschland erreicht, indem man ihnen die Vorteile des grünen Berlins mit seinen Wäldern und Seen verdeutlicht habe. Kieker setzt auch darauf, dass Berlins Kernzielgruppe ökonomisch einigermaßen unbeschadet aus der Corona-Krise herauskommen werde. Nur 15 Prozent der Gäste gehörten zum jungen Easyjet-Set, habe die Marktforschung ergeben. 60 Prozent seien eher gebildete Angehörige der mittleren Generation mit höherem Einkommen. "Die kommen aus Deutschland oder dem näheren Europa für die Kultur, gutes Essen und angenehme Hotels, um sich mit Eindrücken einer großen Stadt aufzuladen", sagte Kieker.

IBB: Einbruch der Gästezahlen schon bei knapp 60 Prozent

Die Investitionsbank Berlin (IBB) bezifferte den Einbruch bei den Gästezahlen bis zum Oktober, also noch vor dem zweiten Lockdown und vor den Verlusten im sonst so starken Monat Dezember auf bereits knapp 60 Prozent. Die direkten touristischen Ausgaben der Gäste hätten in den ersten drei Quartalen 2,4 Milliarden Euro betragen, ein Rückgang um 3,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr, so die Volkswirte der landeseigenen Bank: "Das Jahr 2020 wird auch für den Berliner Tourismus als schwarzes Jahr in die Geschichte eingehen."

Aufgrund der Corona-Pandemie sei der Tourismus vollständig zum Erliegen gekommen. Vor allem der internationale Tourismus dürfte auch in 2021 von Reisebeschränkungen gebremst werden, so die IBB. Zudem werde vielen Menschen das Geld zum Reisen fehlen.

Tourismusexpertin: Städtereisen nach Berlin behalten ihren Reiz

Die Tourismusexpertin Claudia Brözel ist derweil überzeugt, dass Berlin als Ziel für Städtereisende attraktiv bleibt. „Städtereisen werden immer ihren Reiz haben. Und Berlin ist eine so attraktive Stadt, sobald die Menschen wieder reisen können, werden sie auch wieder kommen“, sagte die Professorin für Tourismus-Ökonomie an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. „Eine Stadt zu besuchen, hat fast immer auch damit zu tun, dass ich mich historisch oder kulturell weiterbilden will, mir Dinge anschaue, die ich sonst aus Büchern kenne oder aus dem Unterricht“, sagte Brözel.

Die Hauptstadt habe in dieser Hinsicht viel zu bieten. „Man taucht in Berlin ein in die deutsche Geschichte, viele kommen deshalb hierher. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Motivation zu reisen auch nach der Corona-Krise bleibt.“

Brözel ist optimistisch, dass Berlin an die touristische Erfolgsgeschichte vor der Corona-Krise anknüpfen wird. 2019 war Berlins 17. Tourismusrekordjahr in Folge. Die Zahl der Gäste stieg auf 14 Millionen, die der Übernachtungen auf 34,1 Millionen. "Und das Angebot verändert sich, Reisen wird möglicherweise teurer. Vielleicht geht die Entwicklung dahin, weniger zu reisen und dafür länger zu bleiben." (mit dpa)