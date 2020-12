Großspende für die Berliner CDU

Berlin. Die Berliner CDU hat zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Großspende erhalten. Der Immobilienunternehmer Christian Görner spendete dem Landesverband jetzt 500.000 Euro. Schon im März diesen Jahres hatte Görner der Berliner CDU 300.000 Euro zukommen lassen.

„Wir freuen uns über die großzügige Unterstützung“, sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers der Berliner Morgenpost am Donnerstag. Diese sei „abermals von Christian Görner ausgegangen, von dem wir wissen, wie sehr ihm Berlin am Herzen liegt“. Sein Engagement für „ein besseres Miteinander in unserer Gesellschaft“ sei bekannt, so der CDU-Generalsekretär. Es sei ermutigend und „ein großer Vertrauensbeweis“, dass die Berliner Union eine solch große Unterstützung aus der Gesellschaft erfahre.

Gröner hatte vor allem durch seine Auseinandersetzung mit dem Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) um das Bauprojekt im Kreuzberger Postscheckamt Bekanntheit erlangt. Auch die Polizeieinsätze zum Schutz eines Wohnprojekts von Gröners Firma CG Gruppe in der Rigaer Straße sorgten für Aufsehen. Dort entstehen 133 Mietwohnungen, 2600 Quadratmeter Gewerbefläche und 78 Tiefgaragenstellplätze.

Die Berliner CDU informierte noch am Donnerstag den Bundesfinanzbeauftragten über die Großspende. Die Partei kann angesichts der bevorstehenden Wahlkämpfe für das Abgeordnetenhaus und den Bundestag die finanzielle Unterstützung sehr gut gebrauchen. Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl ist Landeschef Kai Wegner, die Liste für die Bundestagswahl soll wieder Kulturstaatsministerin Monika Grütters anführen.

