Das ändert sich 2021 für die Berliner

Berlin. Die Fahrpreise steigen, mehr Behördengänge können online erledigt werden und das Homeoffice lässt sich von der Steuer absetzen: Für viele Berliner gibt es im kommenden Jahr Änderungen. Was man wissen muss - wir stellen die wichtigsten Punkte vor.

Fahrpreise steigen

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) erhöht ab dem 1. Januar 2021 die Ticketpreise. Der Einzelfahrausweis AB wird künftig 3 Euro statt bisher 2,90 Euro kosten. Der Preis für den Einzelfahrausweis ABC steigt von 3,60 auf 3,80 Euro, die Tageskarte AB kostet künftig 8,80 statt 8,60 Euro, die Tageskarte ABC 10 statt 9,60 Euro. Auch Monatskarten werden teurer. Für alle drei Tarifbereiche sind künftig 107 statt 104 Euro fällig. Wer nur AB kauft, zahlt 86 statt wie bislang 84 Euro. Einzig die Abonnement-Preise bleiben nach dem Jahreswechsel konstant.

Pendlerpauschale steigt

Wer in Brandenburg wohnt und in Berlin arbeitet, kann sich unter Umständen ab dem 1. Januar über eine höherer Pendlerpauschale freuen. Bei einem Arbeitsweg ab 21 Kilometern steigt sie von 30 auf 35 Cent pro Kilometer. Ab 2024 soll die Pendlerpauschale sogar auf 38 Cent erhöht werden, zwei Jahre später aber wieder auf 30 Cent sinken.

Behördengänge online erledigen

Mehrere Behördengänge, für die man bislang noch zum Amt muss, sollen ab dem ersten Quartal 2021 online erledigt werden können. Dazu gehören laut der Senatsinnenverwaltung ein digitaler Wohngeldantrag sowie die Anmeldung der Kinder auf weiterführenden Schulen. Außerdem sollen Krankenhäuser und Bestatter Geburten und Sterbefälle online beim Standesamt anzeigen können.

Steuerbonus für Heimarbeit

Vor allem in Städten wie Berlin arbeiten spätestens seit der Corona-Krise viele Menschen zu Hause. Wer im Homeoffice ist, soll ab dem kommenden Jahr dank eines Steuerbonus auch finanziell davon profitieren. Pro Heimarbeitstag kann eine Pauschale von fünf Euro geltend gemacht werden – allerdings nur für maximal 120 Tage im Jahr, was höchstens 600 Euro entspricht. Unklar ist noch, ob die Zeit im Homeoffice nachgewiesen werden muss. Es ist daher ratsam, sich eine Bestätigung vom Arbeitgeber ausstellen zu lassen. Die Pauschale soll nur für die Steuererklärungen der Jahre 2020 und 2021 gelten.

Schüler bekommen Tablets

Homeschooling stellt vor allem Eltern mit geringem Einkommen vor große Herausforderungen. Daher will die Senatsbildungsverwaltung bis Ende Januar 51.000 Tablets an sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler verteilen. Kosten: 27 Millionen Euro. Über das Jahr plant die Senatsbildungsverwaltung außerdem, 200 Schulsozialarbeiter einzustellen, sodass es an jeder Schule mindestens einen gibt. Außerdem soll für Lehrkräfte eine Pflicht eingeführt werden, sich in Deutsch, Englisch, Digitalem Lernen und Inklusion fortzubilden. Zusätzlich soll für das Schuljahr 2021/22 ein sogenannter "Verstärkungspool" mit 130 Lehrkräften die Arbeit aufnehmen.

Beamte erhalten mehr Geld

Weil sie in anderen Bundesländern oft mehr verdienten als in Berlin, sind viele Beamte über die Jahre abgewandert. Ab dem 1. Januar 2021 werden ihre Bezüge um 2,5 Prozent erhöht und somit der Besoldungsschnitt aller anderen Länder erreicht. Außerdem erhalten Beamte ab dem dritten Kind einen höheren Familienzuschlag. Ab dem Wintersemester 2021/22 wird an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) auch erstmals der duale Studiengang "Öffentliche Verwaltung" angeboten. Die Bewerbungsfrist läuft vom 4.1. bis zum 15.2.2021. Eine Übersicht über alle Stipendien und freie Stellen finden sich auf dem Karriereportal des Landes Berlin.

Corona-Hilfen für Studierende

Ab dem 4. Januar können Studierende, die keine ausreichende technische Ausstattung für das pandemiebedingt digitale Studium haben, dafür Geld beim Studierendenwerk beantragen. Insgesamt stehen drei Millionen Euro zur Verfügung. Weitere zwei Millionen stehen an Hilfen für angehende Akademiker zur Verfügung, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren können. Außerdem steigt der Stundenlohn für studentische Hilfskräfte auf 12,68 Euro.

Die ersten Schnellbau-Kitas werden fertig

Im kommenden Jahr sollen die ersten Modularen Kitabauten (MoKIB) fertig werden. Einen genauen Zeitpunkt nennt die Senatsbildungsverwaltung allerdings noch nicht. Insgesamt acht Einrichtungen für 1200 Kinder werden in Schnellbauweise errichtet. Ab Sommer 2021 soll erstmals auch die umstrittene Brennpunkt-Zulage an Erzieherinnen und Erzieher gezahlt werden. Arbeiten sie in einer sozial schwierigen Gegend, erhalten sie 300 Euro mehr.

Einschränkungen im Nahverkehr

Die Berliner S-Bahn will einige ihrer wichtigsten Strecken im kommenden Jahr sanieren. Zwischen dem 8. und dem 25. Januar wird daher der Abschnitt auf der Linie S5 zwischen Friedrichsfelde Ost und Strausberg Nord gesperrt. Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen. Zwischen dem 7. Juni und dem 9. August werden dann Gleise und Weichen auf der S3 zwischen Friedrichshagen und Erkner erneuert. Ab dem 24. Juni bis zum 9. August fahren auf der Linie S2 zwischen Südkreuz und Blankenfelde wegen des Neubaus der Dresdner Bahn keine Züge. Vom 1. Juli bis zum 9. August fährt ab Südkreuz außerdem die S25 nicht bis Lichterfelde Ost. Zwischen dem 3. und dem 25. Oktober ist der Nordabschnitt der Linie Schönholz-Hennigsdorf betroffen. Fahrgäste der U-Bahnlinie 7 müssen sich ab Frühsommer bis November auf dem Abschnitt zwischen Richard-Wagner-Platz und Möckernbrücke auf Einschränkungen einstellen. Auf der U9 fahren zwischen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz von Ende Juni bis Anfang August keine Züge, weil Bahnhöfe erneuert werden.

S-Bahn setzt neue Züge ein

Neues Jahr, neuer Zug: In der Silvesternacht rollt erstmals ein neuer S-Bahn-Zug der Baureihe 483/484 und tritt den Dienst auf der Linie S27 zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße an. Bis Ende 2023 sollen 106 dieser Züge ausgeliefert werden.

Rollstuhlfahrer bekommen Shuttle-Service

Ende 2021 startet bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) das Pilotprojekt "Mobilitätsgarantie". Menschen, die auf Fahrstühle angewiesen sind, können bei Defekt auf einen Shuttle-Service zurückgreifen, wenn der alternative Bahnhof zu weit entfernt ist. Er soll etwa Rollstuhlfahrer zur nächsten barrierefreien Station bringen. Der Versuch soll zunächst ein Jahr auf der Linie U8 und U5 zwischen Frankfurter Allee und Tierpark laufen und ab 2023 auf das ganze Netz ausgedehnt werden.

Sieben neue Flüchtlingsunterkünfte öffnen

In Berlin sollen im kommenden Jahr gleich mehrere neue Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF) eröffnen. Den Anfang sollen zum Jahresbeginn zwei Häuser in Weißensee an der Falkenberger- und an der Rennbahnstraße machen. Ende Mai folgen ein MUF am Osteweg in Lichterfelde und in der zweiten Jahreshälfte Einrichtungen am Töpchiner Weg in Neukölln, an der Salvador-Allende-Straße in Köpenick, an der Rauchstraße in Hakenfelde und an der Brabanter Straße in Wilmersdorf. Zur Jahresmitte soll die Registrierung von Asylsuchenden komplett im Ankunftszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Wittenau zusammengeführt werden.

Berliner Open-Data-Verordnung tritt in Kraft

Zum Jahreswechsel tritt die Open-Data-Verordnung in Kraft. Sämtliche Behörden werden verpflichtet, ihre gesammelten Daten öffentlich zu machen. Das Ziel von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), deren Haus hinter der Verordnung steht, ist es zum einen, das große "wirtschaftliche Potenzial" der bereits erhobenen, bislang nur unter Verschluss gehaltenen Daten, zu nutzen. Da sie aber jedem Bürger zugänglich sein werden, würde Regierungshandeln dadurch auch transparenter. Konkret geht es um Daten etwa zur Stadtplanung, Energieversorgung oder Bevölkerungsentwicklung. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist tabu.

Mehr Quartiersmanagement

Durch das Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" werden in Berlin acht neue Quartiersmanagementgebiete eingerichtet. Drei davon entstehen im Bezirk Neukölln (Harzer Straße, Gropiusstadt Nord und Glasower Straße). Zwei neue gibt es in Tempelhof-Schöneberg (Germaniagarten und Nahariyastraße) und jeweils eines in Steglitz-Zehlendorf (Thermometersiedlung), Marzahn-Hellersdorf (Alte Hellersdorfer Straße) und Reinickendorf (Titiseestraße). In Spandau wird außerdem das Gebiet Falkenhagener Feld Ost um den Germersheimer Platz erweitert. Kieze, in denen es eine Konzentration von Armut und Arbeitslosigkeit gibt, stehen in der Regel unter Quartiersmanagement.