Berlin fördert weniger Sozialwohnungen als geplant

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo plant auf dem Areal des Postscheckamts am Halleschen Ufer in Kreuzberg 373 Wohnungen. Davon werden insgesamt 282 Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden sein.

Statt der vorgesehenen 8500 wurden in zwei Jahren nur Mittel für 5800 mietpreis- und belegungsgebundene Neubauwohnungen bewilligt

Berlin. Rund die Hälfte aller Berlinerinnen und Berliner hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und kann sich somit auf eine der neu gebauten Sozialwohnungen bewerben. Doch die Chancen, eine dieser Wohnungen auch tatsächlich zu bekommen, ist gering, denn immer noch fallen mehr alte Sozialwohnungen aus der Mietbindung als neue gebaut werden. Das Land Berlin hat im Förderprogramm 2019/2020 den Bau von insgesamt 5800 mietpreisgebundenen Sozialwohnungen unterstützt, wie die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Dienstag mitteilte. Das sind 32 Prozent weniger, als vom Land Berlin geplant.

Bis 2028 sind 42.400 Sozialwohnungen geplant

Seit 2002 sinkt der Bestand an belegungsgebundenen Wohnungen in Berlin kontinuierlich – im Jahr 2018 erstmals auf unter 100.000. Das entspricht nach Angaben der landeseigenen Investitionsbank IBB einem Rückgang von 63.361 Einheiten seit 2009. Damit der Bestand an belegungsgebundenen Wohnungen auf einem Niveau von rund 100.000 bestehen bleibt, fördert Berlin über die IBB seit 2014 wieder die Errichtung neuer Sozialmietwohnungen. Seitdem sind bis Ende November 2020 insgesamt 5297 geförderte Wohnungen auch tatsächlich fertiggestellt worden. Bis 2028 sollen nach Berechnung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 42.400 neue Sozialmietwohnungen entstehen und den absehbaren Rückgang ausgleichen.

Senator Scheel bedauert Verfehlen des "ehrgeizigen Ziels"

"Mit der Schaffung von 5800 geförderten Neubauwohnungen für WBS-berechtigte Mieterinnen und Mieter weiten wir das Angebot von Wohnungen mit günstigen Mieten auf dem Berliner Wohnungsmarkt aus. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem schmerzt es, dass es uns nicht gelungen ist, unser ehrgeiziges Ziel von 8500 Wohnungen zu verwirklichen", teilte Sebastian Scheel, Senator für Stadtentwicklung und Wohnen (Linke) mit.

Hauptursache ist vor allem die Corona-Pandemie

Neben Hindernissen für den Neubau wie Umweltschutzprobleme oder gestiegene Baukosten sei das Nichterreichen der Zielmarke vor allem der Corona-Pandemie geschuldet, so der Senator weiter. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten Auswirkungen auf die Personalsituation in den bezirklichen Genehmigungsbehörden gehabt. Somit hätten sich Bebauungsplanverfahren und die erforderliche Beteiligung der Öffentlichkeit verzögert und konnten nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig konnten weniger Baugenehmigungen bearbeitet werden.

Bei den Oppositionsparteien CDU und FDP lässt man diese Erklärung nicht gelten. Wenn das Ziel um 2700 Wohnungen verfehlt werde, liege das jedenfalls nicht an den Auswirkungen der Corona-Pandemie, ist Stefan Förster, baupolitischer Sprecher der FDP, überzeugt. "Vor allem hat es der Bausenator nicht geschafft, Bauplanungs- und Genehmigungsprozesse zu vereinfachen und schneller zu genehmigen", so Förster. "Darüber hinaus hat der Senator noch nicht erkannt, dass durch Subjekt- statt Objektförderung mehr Menschen bei der Wohnraumversorgung geholfen werden kann."

"Ich wundere mich, dass der Senator angesichts der Wohnungsnot von ehrgeizigen Zielen spricht", kritisiert Christian Gräff, wohnungspolitischer Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. Angesichts der dürftigen Bilanz bliebe es dabei: "Vor allem für Familien wird es auch weiterhin keine preiswerten Wohnungen geben."

Wohnungsmieten starten bei 6,60 Euro je Quadratmeter



Rund 79 Prozent, das heißt 4376 dieser Wohnungen, sollen nach Fertigstellung im sogenannten Fördermodell 1 zu Nettokaltmieten von durchschnittlich 6,60 Euro je Quadratmeter an Inhaber eines gültigen Wohnberechtigungsscheins vermietet werden. Weitere 1166 Wohnungen sollen für Haushalte mit mittleren Einkommen mit Anfangsmieten von 8,20 Euro je Quadratmeter angeboten werden. „Auch für den Bezug dieser Wohnungen ist ein Wohnberechtigungsschein notwendig“, teilte die Verwaltung weiter mit. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die meisten neuen Sozialwohnungen – rund 92 Prozent – von den sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften errichtet.