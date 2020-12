Freizeit-Sperre für Berliner Polizisten

Weil die Polizei mit besonders vielen Einsätzen in der Silvesternacht rechnet, gibt es in der Behörde jetzt eine Urlaubssperre.

Berlin. Die Berliner Polizei bereitet sich auf eine Ausnahmesituation in der Silvesternacht vor. Intern wurde nach Informationen der Berliner Morgenpost eine „Dienstfreisperre“ angeordnet.

Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte, dass man nicht jeden illegalen Böller verhindern könne. „Aber die Polizei ist mit 2900 Polizistinnen und Polizisten unterwegs“, sagte Geisel im RBB. Sie würden unter anderem dafür sorgen, dass illegale Versammlungen unterbunden würden.

„Natürlich kann die Polizei in dieser Riesenstadt nicht überall sein. Aber da, wo sie ist, wird sie das Recht durchsetzen“, sagte Geisel. Die Feuerwehr will sich für die Silvesternacht in gleicher Weise wie in den Vorjahren auf einen Ausnahmezustand vorbereiten. Geisel appelliert an die Berlinerinnen und Berliner, zu Hause zu bleiben und auf Feuerwerk und Böller zu verzichten.

GdP: Geisel knickt unter Druck der Grünen und Linken ein

Kritik an der Entscheidung des Innensenators kommt von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sie wirft Geisel vor, unter dem Druck der Grünen und der Linken "eingeknickt" zu sein. "Der Innensenator hat im Innenausschuss vor zwei Wochen erklärt, dass mehr als zwei Böllerverbotszonen aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten nicht möglich sind. Das war und ist richtig, denn an den Begebenheiten hat sich nichts geändert“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro der Berliner Morgenpost. Es ist völlig unrealistisch zu glauben, dass die Verbote von der Polizei umgesetzt werden können.

Der Berliner Senat hatte eine Liste mit 56 Orten veröffentlicht, an denen das Zünden von Böllern verboten ist. Darunter sind die bereits im vergangenen Jahr ausgewiesenen Verbotszonen, die Pallasstraße in Schöneberg, der Alexanderplatz in Mitte und das Gebiet rund um das Brandenburger Tor. Das Verbot gilt vom 31. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021. Mit der Ausweitung des Verbots will der Senat Menschenansammlungen zum Jahreswechsel möglichst unterbinden. Bei Zuwiderhandlungen in den sogenannten Pyroverbotszonen droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Feuerwehr rechnet mit Ausnahmezustand

Auch die Feuerwehr rechnet trotz Böllerverbots mit dem Ausnahmezustand. Daher werde man wie jedes Jahr die Personalstärke auf den Wachen sowie den Organisationseinheiten erhöhen. Insgesamt sollen etwa 850 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz sein sowie mehr als 520 Ehrenamtliche von den Freiwilligen Feuerwehren. Insgesamt werden 427 Fahrzeuge besetzt sein.

Auch im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn bereitet man sich wie immer auf die Silvesternacht vor. „Wie immer zum Jahreswechsel haben wir das Personal aufgestockt und die Rufbereitschaft erhöht“, sagte UKB-Sprecherin Angela Kijewski der Berliner Morgenpost.

Der Berliner Senat hat sich am Dienstag in einer Schaltkonferenz über die aktuelle Lage ausgetauscht. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) informierte das Senatskollegium über die Absprachen unter den SPD-Ministerpräsidenten für das weitere Vorgehen gegen die Corona-Pandemie. Die sozialdemokratischen Länderchefs gehen demnach davon aus, dass der Lockdown über den 10. Januar hinaus in der bisherigen Form fortgesetzt wird. Weitere Verschärfungen seien aber nicht vorgesehen.

Müller rechnet weiterhin mit Einschränkungen

Im ZDF-Morgenmagazin hatte Müller das auch öffentlich gesagt: „Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen“, so Müller, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Das Ausmaß müsse anhand der Zahlen bewertet werden. Es sei allerdings zu sehen, dass die Infektionszahlen auf einem sehr hohen Stand stagnierten oder bestenfalls leicht zurückgingen. „Insofern rechne ich damit, dass wir im Januar auch weiter Einschränkungen erleben.“

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow schließt kurz nach seiner Eröffnung vorerst wieder. Wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag bestätigte, bleibt das Zentrum zwischen dem 31. Dezember und dem 3. Januar vorläufig geschlossen. Da es nur wenige Anmeldungen für die kommenden Tage gebe, wolle man die vielen Ehrenamtlichen nicht über den Jahreswechsel in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher dazu. Jetzt werde das Hauptaugenmerk auf die Impfungen der Bewohner und des Personals in den Heimen gelegt. Offenbar gibt es auch Probleme beim Nachschub des Impfstoffs. Ursprünglich sollten bis Jahresende knapp 50.000 neue Impfdosen in Berlin eintreffen.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) berichtete über die Bemühungen der Berliner Krankenhäuser, weitere Kapazitäten für die Versorgung von Corona-Patienten zu schaffen. Kalayci (SPD) sagte der Morgenpost, Berlin habe mehr als 100 Patienten aus Brandenburg übernommen: "Wir haben noch Intensiv- und Normalbettkapazitäten frei, so dass die Berliner gut versorgt sind." Der Anstieg der Covid-19-Patienten auf von 364 am Heiligabend auf mehr als 400 sei auch durch Aufnahme von Schwerkranken aus anderen Bundesländern begründet. Im Rahmen des so genannten Kleeblatt-Konzeptes unterstützen sich Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um den Kollaps von Intensivstationen zu verhindern.