Berlin will 2,5 Millionen Quadratmeter vom Bund

Berlin. Das Land Berlin hat Großes vor mit dem am 8. November außer Betrieb gestellten Flughafen Tegel. Auf dem insgesamt 4,6 Millionen Quadratmeter großen Areal soll die Urban Tech Republic mit bis zu 1000 Unternehmen und rund 20.000 Beschäftigten entstehen. Doch es gibt einen Haken: 2,5 Millionen Quadratmeter – und damit mehr als die Hälfte des riesigen Geländes – gehören gar nicht Berlin, sondern dem Bund. Und der rückt das Grundstück nicht gratis heraus.

Bund und Berlin verhandeln über den Kaufpreis

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost teilt Eva Henkel, Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), mit, dass derzeit die Verhandlungen zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) und dem Land Berlin geführt werden. „Es wird angestrebt, die Fläche der Bima im Laufe des Jahres 2021 anzukaufen und auch zu übernehmen“, so die Sprecherin weiter. Der Verkehrswert werde von der Bima in Abstimmung mit dem Land Berlin ermittelt. Daran schließe sich wiederum ein Gutachten sowie eine Plausibilitätsprüfung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an. Um welche Summe es konkret geht, könne sie daher noch nicht sagen.

Bislang gibt es nur eine politische Absichtserklärung

Tatsächlich hatten sich Bund und Berlin im Mai 2017 zwar auf einen neuen, für zehn Jahre geltenden Vertrag zur Finanzierung der Hauptstadt Berlin geeinigt. Im sogenannten Hauptstadtvertrag waren auch mehrere Grundstücksgeschäfte vereinbart worden – darunter auch der Tegel-Deal. So soll Berlin vom Bund dessen Flächen am Flughafen Tegel kaufen, damit dort der geplante Forschungs- und Industriepark entstehen kann. Der Bund wiederum erwirbt von Berlin das Grundstück am Werderschen Markt in Mitte, damit dort die Schinkelsche Bauakademie wieder aufgebaut werden kann.

Der vereinbarte Grundstückstausch bedeute aber nicht, dass damit kein Geld mehr fließen muss. „Im Hauptstadtvertrag ist lediglich geregelt, dass wir die Grundstücke tauschen“, bekräftigt Stephan Regeler, Hauptstellenleiter Verkauf Berlin und Brandenburg bei der (Bima). Die Verhandlungen seien so gut wie abgeschlossen, nun müsse die Haushaltsvorlage noch im Bundestag beraten werden. So lange das nicht geschehen sei, werde es keine Auskunft zur Höhe des Kaufpreises geben.

Anders als bei anderen Grundstücksgeschäften zwischen Bund und Land Berlin, die in der Vergangenheit zu heftigen, öffentlich ausgetragenen Kontroversen geführt hatten – etwa beim Kauf des Dragoner-Areals in Kreuzberg – sei man sich diesmal aber weitgehend einig, beteuert Regeler. Zur Erinnerung: Um das 47.000 Quadratmeter große Gelände der ehemaligen Garde-Dragoner-Kaserne zwischen Obentrautstraße, Mehringdamm und Yorckstraße hatte es einen jahrelangen Grundstücksstreit gegeben, der erst im vergangenen Jahr beigelegt worden war. Die Bima hatte das Areal zuvor zum Höchstpreis an einen Investor verkaufen wollen. Nachdem das Land Berlin erfolgreich interveniert hatte, stoppte der Bundesrat jedoch das umstrittene 36-Millionen-Euro-Geschäft. Berlin entwickelt dort nun den sogenannten Rathausblock mit rund 500 Wohnungen sowie Platz für Gewerbe und Verwaltung. Doch anders als beim Dragoner-Areal liefe es bei Tegel „wesentlich harmonischer“, sagt Regeler. „Der Bund unterstützt ja das Vorhaben des Landes, das Areal zu entwickeln.“

Verkehrswert bemisst sich nach der künftigen Bebauung

Für Berlin ist der Grundstückstausch zum Verkehrswert allerdings nicht ohne: Immerhin soll das Areal künftig überwiegend gewerblich genutzt werden. „Die Art der künftigen Bebauung spielt bei der Wertermittlung natürlich eine Rolle“, sagt der Bima-Verkaufsleiter weiter. Und dem Bund gehört nahezu das vollständige Areal der beiden Rollbahnen, die ausweislich des Masterplans zu Tegel als Kernbereich der Urban Tech Republic gelten sollen, sowie Tegel Nord als gemischte Baufläche mit Wohnen und Gewerbe im Norden des Masterplanbereiches. Unbebaut bleiben soll der Landschaftsraum als Grünraum der Urban Tech Republic im Übergang zur Naherholungslandschaft im Berliner Nordwesten. Überwiegend im Landesbesitz ist dagegen das Areal im Osten des Masterplanbereiches. Mehr als 5000 Wohnungen für rund 10.000 Menschen sollen im sogenannten Schumacher-Quartier entstehen.

Altlasten und mangelnde Erschließung drücken den Preis

Wertmindernd dagegen wirken sich sowohl die mangelnde Erschließung des Areals – Straßen müssen erst noch hergestellt werden – sowie die Altlastenproblematik aus. Das Gelände war nach dem Zweiten Weltkrieg an vielen Stellen mit Trümmerschutt aufgefüllt worden, zuvor war das Areal als Schieß-, Raketen- und Truppenübungsplatz genutzt worden. Neben der Kampfmittelbeseitigung sind deshalb vor allem Belastungen durch flüssige Flugzeugenteisungsmittel, die sich in fast allen Grundwasserproben gefunden haben, bekannt. Konkrete Erkenntnisse zur Bodenbelastung in den einzelnen Baufeldern können zum Teil aber erst jetzt, nachdem das Gelände außer Betrieb genommen und für Untersuchungen frei zugänglich ist, vorgenommen werden. Auch die Flughafengesellschaft, die seit dem Baubeginn für das Terminal 1970 das Areal genutzt hat, wird sich finanziell an der Altlastenbeseitigung beteiligen müssen. Für die Verunreinigungen aus der Zeit davor sind dagegen die Grundstückseigentümer Bund und Land in der Verantwortung.

Der Kauf des Tempelhofer Feldes kostete 35 Millionen Euro

Dass Berlin angesichts der geplanten Vorhaben beim Ankauf des Flughafenareals in Tegel um einen mindestens hohen zweistelligen, vermutlich aber eher dreistelligen Millionenbetrag verhandeln wird, darf dennoch angenommen werden. Das legt ein Vergleich mit der Nachnutzung des im Herbst 2008 geschlossenen Flughafens Tempelhof nahe. Dem Bund gehörten 56 Prozent des 3,8 Millionen Quadratmeter großen Geländes. 2009 verkaufte die Bima dem Land Berlin ihren Anteil zu einem Preis von 35 Millionen Euro. Berlin nutzt das erworbene Areal seitdem überwiegend auf rund drei Millionen Quadratmetern als innerstädtische Naherholungsfläche Tempelhofer Feld.