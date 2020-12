September 2020: Das Flüchtlingslager Moria brennt

September 2020: Was war wichtig, was war ungewöhnlich in Berlin, Deutschland und der Welt – der große Jahresrückblick.

Von der „Schande Europas“ ist die Rede, nachdem am 8. September mehrere Brände das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verwüsten. Rund 12.000 der 13.000 Bewohner werden obdachlos – darunter etwa 4000 Minderjährige. Bilder von Kindern, die auf Asphalt schlafen, gehen um die Welt. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Hygieneartikeln bricht in Teilen zusammen. Als die Geflüchteten am 12. September gegen die Zustände auf die Straße gehen, schlägt die griechische Polizei den Protest brutal nieder.

Die Feuer, die die einst für nur 2800 Bewohner errichtete Anlage fast komplett zerstören, brechen am Rande von Unruhen aus. Wegen der inzwischen 35 nachgewiesenen Covid-19-Fälle wollten einige der überwiegend aus Afrika und Afghanistan stammenden Menschen das überfüllte Lager verlassen. Mehrere Infizierte und Kontaktpersonen weigerten sich, in Quarantäne zu gehen.

Am 15. September werden schließlich sechs mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Die vier 19- und zwei 17-jährigen Afghanen beteuern ihre Unschuld. Das zerstörte Lager wird schließlich geräumt, die Bewohner werden im Zeltlager Kara Tepe auf Lesbos untergebracht. Dort sind die Bedingungen laut mehrerer Menschenrechtsorganisationen aber noch prekärer.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt bereits am 11. September in Aussicht, 100 bis 150 Menschen aus Moria aufnehmen zu wollen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nennt diese Zahl „beschämend gering“ und kündigt an, dass allein in die Hauptstadt 300 Menschen kommen sollen. Schließlich einigen sich Union und SPD am 15. September darauf, 1553 Geflüchtete von fünf griechischen Inseln in Deutschland aufnehmen zu wollen.

Kultur- und Veranstaltungsbranche demonstriert für Corona-Hilfen

Rund 6500 Unternehmer und Beschäftigte der Kunst-, Kultur- oder Veranstaltungsbranche demonstrieren in Berlin.

Foto: John MACDOUGALL/AFP

Wer in der Kunst-, Kultur- oder Veranstaltungsbranche arbeitet, hat im Corona-Jahr 2020 wenig zu lachen. Das Aus für Tausende Veranstaltungen hat zu einer tiefen Krise geführt. Unter dem Motto „#AlarmstufeRot“ gehen am 9. September rund 6500 Unternehmer und Beschäftigte in Berlin auf die Straße und fordern unter anderem finanzielle Hilfen. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie demonstrieren am 25. September auch wieder Klimaschützer. In Berlin folgen Tausende dem Aufruf der Initiative „Fridays for Future“. Mehr am eigenen Vergnügen interessiert sind am selben Abend Hunderte vor allem junger Menschen, die trotz geltender Verbote ohne Abstand in Parks in Mitte feiern. Vier Tage später, am 29. September, übersteigt die globale Zahl der Corona-Toten erstmals die Marke von einer Million – allein 205.000 davon gibt es in den USA.

Die Fußballfans kehren in die Stadien zurück

Vor leeren Rängen schlägt Bayern Schalke mit 8:0.

Foto: A. Hassenstein/Bongarts/Getty

Zum Ende der Bundesligasaison 2019/20 mussten sich Fußballfans coronabedingt an leere Stadien gewöhnen. Mit dem Start der neuen Spielzeit sollen sie auf die Ränge zurückkehren dürfen. Nachdem der 1. FC Union bereits am 5. September ein Testspiel gegen den Zweitligisten Nürnberg (2:1) vor 5000 Zuschauern absolviert, einigen sich am 15. September die Ministerpräsidenten und die Deutsche Fußball Liga darauf, dass bis Ende Oktober 20 Prozent der Plätze belegt werden dürfen. Da allerdings die Infektionszahlen in München steigen, findet das Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke (8:0) am 18. September trotzdem vor leeren Rängen statt. Es folgen weitere Einzelfallentscheidungen. Von den 54 Partien der ersten sechs Spieltage sind 22 Geisterspiele.

Verwaltungsgericht kippt umstrittene Pop-up-Radwege

Auch auf der Kantstraße in Charlottenburg entsteht ein temporärer Radweg.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Die sogenannten Pop-up-Radwege sind die wohl umstrittenste verkehrspolitische Maßnahme in Berlin. Im Zuge der Corona-Krise wandelten der Senat und einige Bezirke ab dem Frühjahr 2020 einzelne Auto- und Parkspuren in temporäre Fahrradwege um, damit Radfahrer sicherer fahren und vor allem mehr Abstand voneinander halten können. Am 7. September entscheidet das Berliner Verwaltungsgericht allerdings, dass der Bau nicht ausreichend begründet wurde und damit nicht zulässig war. Der Berliner AfD-Abgeordnete Frank Scholtysek hatte gegen die Pop-up-Radwege geklagt und nun Recht bekommen. Im Oktober wird das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das Urteil allerdings wieder aufheben.

Berliner Enteignungs-Volksbegehren ist rechtlich zulässig

Unterstützer protestieren gegen den Senat wegen der langen Prüfung des Volksbegehrens.

Foto: C. Koall/dpa

Nach monatelangen Prüfungen erklärt die Berliner Innenverwaltung das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne am 17. September für rechtlich zulässig. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ strebt an, dass Immobilien von Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin vergesellschaftet werden. Dazu hatten die Initiatoren bereits 2019 mehr als 77.000 Unterschriften beim Senat eingereicht. Die rot-rot-grüne Koalition steht dem Vorhaben gespalten gegenüber. Einzig die Linken sind für die Enteignung, die Grünen sprechen vom „letzten Mittel“ und die SPD lehnt es ab. Dennoch erscheint es nach Gesprächen der Regierungsfraktionen mit der Initiative Anfang Dezember nicht ausgeschlossen, dass das Abgeordnetenhaus zustimmen könnte. Andernfalls wollen die Initiatoren ab Frühjahr 2021 Unterschriften für einen Volksentscheid sammeln, der zeitgleich zur Berlin- und zur Bundestagswahl im Herbst stattfinden soll.

Ermittlungen zu rechter Neuköllner Anschlagsserie vorerst beendet

Das Auto des Neuköllner Linken-Politikers Ferat Kocak wurde im Februar 2018 angezündet. Er bemerkte es rechtzeitig und konnte das Haus verlassen.

Foto: Ferat Kocak

Die Ermittlungen der Polizei zu der Serie rechtsextremer Anschläge im Süden Neuköllns sind seit Jahren überschattet von zahlreichen Pannen. Am 28. September muss Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik eingestehen, dass es auch einer Sonderkommission nicht gelungen ist, den drei als Hauptverdächtige geltenden Neonazis Sebastian T., Tilo P. und Julian B. die Taten nachzuweisen. Ferner geht aus dem Abschlussbericht hervor, dass der kurz zuvor abgesetzte zuständige Oberstaatsanwalt nicht befangen ist. Auch Hinweise auf missbräuchliche Datenabfragen der Polizei zu Anschlagsopfern gibt es demnach nicht. Die Opfer der 72 Drohungen, Schmierereien und Brandstiftungen, die zwischen 2016 und 2018 begangen wurden, sind Menschen, die sich gegen rechts engagieren. Kurz vor Weihnachten werden T. und P. schließlich doch festgenommen. Einer der beiden bleibt in Untersuchungshaft.

September 2020 - Was sonst noch geschah