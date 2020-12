Jahresrückblick Berlin: August 2020 - Reichsbürger stürmen den Reichstag

August 2020: Was war wichtig, was war ungewöhnlich in Berlin, Deutschland und der Welt – der große Jahresrückblick.

Berlin. Im August steht Deutschland im Zeichen der Anti-Corona-Proteste. Jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis zum Trotz gehen auch in Berlin Tausende Menschen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf die Straße. Am 1. August zählt die Polizei 20.000 Teilnehmer, am 29. August 40.000 – darunter zahlreiche Reichsbürger, Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Dabei gelingt es Demonstranten, die Absperrungen am Reichstag zu durchbrechen, die Treppe des Parlamentsgebäudes zu stürmen und ihre Fahnen zu schwenken. Der Polizei gelingt es schließlich, das Areal zu räumen.

Der Vorfall wird in den Folgetagen scharf verurteilt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht von „antidemokratische Hetze“ und einer „Herabwürdigung der Bundesrepublik Deutschland“. Er dankt den Polizeibeamten, die eingriffen, und ehrt einige von ihnen persönlich.

Ansonsten deutet zunächst vieles darauf hin, als würde der Alltag nach Berlin zurückkehren. Am 7. August enden die Sommerferien. Wer aus dem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkehrt, kann sich nicht mehr nur an den beiden Flughäfen, sondern ab dem 3. August auch am Zentralen Omnibusbahnhof und ab dem 17. August am Hauptbahnhof kostenlos auf Corona testen lassen. Drei Tage nach dem ersten Unterrichtstag, am 13. August, schließt allerdings bereits die erste Berliner Schule wegen eines möglichen Corona-Falls wieder. In den Schulen gelten keine Mindestabstände und die Maskenpflicht besteht nur außerhalb des Unterrichts.

Schließlich macht am 17. August eine traurige Nachricht die Runde. Wegen der Corona-Pandemie gab es bis einschließlich Juli auf Berlins Straßen zwar deutlich weniger Unfälle. Dennoch ist in diesem Zeitraum die Zahl der Verkehrstoten mit 38 überdurchschnittlich hoch und reicht fast an den Wert des gesamten Vorjahres von 40 heran.

Kathrin Lompscher tritt als Bausenatorin zurück

Bausenatorin Kathrin Lompscher (Linke)

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Wie auch andere Mitglieder des Berliner Senats saß Bausenatorin Kathrin Lompscher (Linke) in den Aufsichtsräten mehrere landeseigener Unternehmen. Anders als ihre Kolleginnen und Kollegen zahlte sie die dafür erhaltenen Honorare aber nicht an die Staatskasse zurück. Es geht um insgesamt 5900 Euro verteilt auf drei Jahre. Lompscher räumt den Fehler ein und tritt am 2. August von allen Ämtern zurück.

Am 20. August folgt ihr der bisherige Staatsekretär für Wohnen Sebastian Scheel nach. Er will den bisherigen Kurs Lompschers, die als Vorkämpferin des umstrittenen Mietendeckels gilt, fortsetzen. Unterdessen schafft auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Klarheit über seine politische Zukunft und kündigt am 10. August an, zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf zu kandidieren.

Prozess gegen Clanchef Arafat A.-C. beginnt

Rapper Bushido wartet mit seinem Anwalt im Gericht auf den Prozess gegen Arafat A.-C. und drei seiner Brüder.

Foto: STR / POOL / AFP

Über 15 Jahre waren der Rapper Bushido und sein Manager Arafat A.-C. unzertrennlich. Nachdem beide im Jahr 2018 im Streit auseinandergegangen waren, beginnt am 17. August 2020 vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen den Clanchef und drei seiner Brüder. Den Männern wird unter anderem schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vorgeworfen. Sie sollen Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, mehrfach eingesperrt, über Stunden festgehalten, geschlagen und Geld von ihm gefordert haben. Der Rapper tritt im Prozess als Nebenkläger auf und wird später selbst aussagen. Die Verhandlungen finden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, weil Bushido unter Polizeischutz steht.

Ex-Nationalspieler Max Kruse wechselt zu Union Berlin

Max Kruse lächelt, als es beim 1. FC Union Berlin als neuer Stürmer vorgestellt wird.

Foto: Annette Riedl/dpa-Zentralbild/dpa

Sensation an der Alten Försterei: Der frühere Nationalspieler und Ex-Kapitän von Werder Bremen Max Kruse wechselt am 6. August zu Union Berlin. Der 32-Jährige hatte Deutschland erst ein Jahr zuvor verlassen und stand zuletzt bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. Ab der Saison 2020/21 wird Kruse nun für die Eisernen kicken. Die beginnt allerdings nicht wie ursprünglich geplant am 21. August, sondern einen Monat später, da die vorherige Spielzeit wegen der Corona-Pandemie wochenlang ausgesetzt wurde.

Außerdem gilt es zunächst, die letzten internationalen Wettbewerbe zu Ende zu spielen. Am 21. August gewinnt der FC Sevilla zum vierten Mal die Europa League. Zwei Tage später siegt der FC Bayern zum dritten Mal im Champions League-Finale und holt nach der Meisterschaft und dem DFB-Pokal das Triple. Am 30. August werden Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und Coach Hansi Flick zum Spieler beziehungsweise Trainer des Jahres gekürt.

Eine riesige Explosion im Hafen von Beirut erschüttert den Libanon

Am 4. August verwüstet eine Detonation den Hafen von Beirut sowie weite Teile der libanesischen Hauptstadt. Rund 200 Menschen sterben, 6500 werden verletzt und 300.000 obdachlos. Rund 2700 Tonnen Ammoniumnitrat in Brand und explodieren. Die Katastrophe verschärft die ohnehin schwere wirtschaftliche und soziale Lage des Mittelmeerstaats weiter. Die durch Corona stark belasteten Krankenhäuser geraten an ihr Limit.

Sechs Tage nach der Explosion tritt die Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab ab. Er selbst wird im Dezember angeklagt. Die Behörden hatten trotz Warnungen über Jahre nicht entschieden, was mit dem Ammoniumnitrat geschehen soll, das in Beiruts Hafen lagerte.

Modellversuch: Die Friedrichstraße wird für Autos gesperrt

Fahrradfahrer fahren über die Friedrichstraße. Teile der Einkaufsstraße werden für Autos gesperrt, um als Flaniermeile zu dienen. Mit dem Modellprojekt wollen der Bezirk Berlin-Mitte und der Berliner Senat testen, wie die Aufenthaltsqualität in der Stadt gesteigert und der öffentliche Raum neu aufgeteilt werden kann.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Bäume in Dreiergrüppchen, Sitzgelegenheiten auf Holzterrassen und ein Fahrradstreifen mit Geschwindigkeitsbegrenzung: Am 29. August startet der Modellversuch einer autofreien Friedrichstraße. Der Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße wird für den Pkw- und Lkw-Verkehr komplett gesperrt und der Gehweg beidseitig auf vier Meter verbreitert. Der Versuch soll bis Januar 2021 andauern und wird wissenschaftlich begleitet.

Während Fußgänger und Radfahrer begeistert sind, kritisieren Autofahrer die Sperrung. Der Senat erhofft sich davon eine Belebung des Einzelhandels. Einige Geschäftsinhaber sehen den Versuch positiv, andere fürchten Umsatzeinbußen.

August 2020 - Was sonst noch geschah