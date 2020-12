Organisierte Kriminalität: Rocker und Clans an der Spitze

Die Innenverwaltung will am Montag ihr Lagebild vorstellen. Die Zahl der Verfahren ging 2019 leicht zurück.

Berlin. Die Organisierte Kriminalität (OK) ist in Berlin offenbar auf dem Rückzug – oder sie entzieht sich mehr und mehr dem Blick der Sicherheits- und Justizbehörden. Einzelheiten zur Entwicklung der Organisierten Kriminalität will die Senatsverwaltung für Inneres nach Informationen der Berliner Morgenpost an diesem Montag mit der Veröffentlichung eines Lagebildes bekannt geben.