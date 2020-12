Berlin: Insolvenz für Udo-Walz-Salon am Kurfürstendamm angemeldet

Der Salon von Udo Walz am Kurfürstendamm schließt. Sein Ehemann, Carsten Thamm-Walz, meldete Anfang Dezember Insolvenz an.

Berlin. Nur wenige Wochen nach dem Tod von Udo Walz (76) ist für den Frisör-Salon am Kurfürstendamm Insolvenz angemeldet worden. Laut BILD und BZ stellte Walz’ Mann, Carsten Thamm-Walz, am 9. Dezember den Insolvenzantrag für die Ku’32 GmbH Co. KG, welche den Flagship-Store betreibt. „Ich habe alles versucht, alle Mitarbeiter am Kudamm zu retten, aber leider ist mir das nicht mehr möglich“, sagte Thamm-Walz gegenüber den Zeitungen. Es gebe keine Kündigung für seine 35 Mitarbeiter, betonte er: „Alle Mitarbeiter bekommen in jedem Fall weiterhin ihre Unterstützung von uns. Und wir werden dann zum Ende Januar sehen, wie wir da weiter fortfahren.“

Aus für Salon von Udo Walz auf Kudamm wegen Corona-Krise und Mieterhöhung

Der Grund für die Insolvenzanmeldung soll die Corona-Krise und eine Mieterhöhung sein. Thamm-Walz erklärte, dass man ab Januar mehr Miete hätte zahlen müssen. Es handele sich um eine Staffelmiete. Jene sei seit der Corona-Krise nicht mehr machbar und nachvollziehbar, so Thamm-Walz. Er sei auch sicher, dass er nicht der letzte sein werde, der auf dem Kurfürstendamm dicht machen müsse.

Udo Walz habe die finanzielle Schieflage seines Kudamm-Salons vor seinem Tod nicht mitbekommen. Walz war im November im Alter von 76 Jahren nach einem Diabetes-Schock und Koma gestorben.

Rechtsanwalt Oliver Sietz bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, er sei zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Salon-Betreibers Ku'32 bestellt worden. Es würden nun Gespräche mit dem Vermieter und anderen Beteiligten geführt.

Unterdessen sagte Thamm-Walz, er habe noch drei Salons, um die er sich jetzt kümmern werde und die er aufrecht erhalten müsse. Die Salons in Potsdam, in der Berliner Friedrichstraße und am Roseneck blieben bestehen.

