Anis Mohamed Youssef Ferchichi, bekannt als Rapper Bushido, tritt in dem Prozess vor dem Berliner Kammergericht gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder als Zeuge und Nebenkläger auf

Berlin. Der Satz, mit dem sich die Vernehmung des Anis Ferchichi an jenem 17. Verhandlungstag am ehesten zusammenfassen lässt, fällt nach rund eineinhalb Stunden. „Es tun ja immer alle so, als wären sie die harten Kerle“, sagt Ferchichi. „Zuhause haben aber die Frauen die Hosen an.“