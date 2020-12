Razzia in Berlin: Verdacht der Münzprägung aus gestohlenem Gold

Razzia in einem Juweliergeschäft an der Hermannstraße in Neukölln

Berlin. In der Nacht zum 27. März 2017 wurde eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze, die „Big Maple Leaf“, bei einem spektakulären Einbruch in das Bode-Museum in Mitte gestohlen. Drei Jahre später, im Februar 2020 verurteilte ein Gericht drei Angeklagte in diesem Zusammenhang zu mehrjährigen Haftstrafen. Doch von der millionenschweren Beute fehlt bislang weiter jede Spur. Seit Mittwoch aber gibt es wieder Hoffnung. Denn die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft sind mit einem großen Einsatz gegen die Organisierte Kriminalität vorgegangen.