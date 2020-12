Bushido weint im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker

Bushido ist ein bekannter deutscher Rapper, dessen Stil sich an den US-amerikanischen Gangsta-Rap anlehnt. Er steht jedoch auch oft in Konflikt mit dem Gesetz. Sein Leben als Portrait im Video.

Am 16. Prozesstag gegen den Chef einer Großfamilie wurde endlich über die Vorwürfe gesprochen. Bushido brach in Tränen aus.

Berlin. Dieser Tag im Saal 500, Landgericht Berlin Moabit, ist so eine Art Showdown in einer Serie, die alle sehr mögen, aber die jetzt wirklich langsam mal zum Punkt kommen könnte. Alle Reporter im Saal drehen sich um zur Uhr an die Wand, Ihre Telefone, auf denen sie sonst die Zeit ablesen, mussten sie abgeben. Es ist Punkt 11.02 Uhr am 14. Dezember und fast erwartet man auftosenden Beifall im Saal, als der Vorsitzende Richter Martin Mrosk mit feierlich-fröhlicher Stimme verkündet: „Herr Ferchichi, darf ich Sie bitten, uns allen von den 18. Januar 2018 zu erzählen.“