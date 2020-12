Nicht wegducken: Seyran Ates redet mit muslimischen Schülern

Die Berliner Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş spricht am „Vorlesetag“ mit Schülern über den Islam.

Berlin. Nach der brutalen Ermordung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty in Paris, der mit seiner Klasse über die Mohammed-Karikaturen beim Thema „Meinungsfreiheit“ diskutieren wollte, gab es auch in Berlin eine solidarische Gedenkminute. Dabei trat eine Menge zu Tage: Schüler, die diese Minute offenbar störten und welche, die später ihre Lehrkräfte bedrohten, darunter Grundschüler. Einzelfälle, ja, und doch Ausbrüche in einer schwelenden Atmosphäre des Ungesagten. Zu oft, hört man aus der Schulwelt, werden Themen gemieden, bei denen es zu Kontroversen mit muslimischen Schülern kommen könnte. Lieber wegducken und ausblenden?