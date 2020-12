Kontaktbereichsdienst Polizei soll in Kiezen am Stadtrand mehr Präsenz zeigen

Berlin will in Zukunft bei der Polizei wieder verstärkt auf Kontaktbereichsbeamte setzen, die Präsenz zeigen, als direkte Ansprechpartner dienen und in einem festen Kiez verankert sind. „Kontaktbereichsdienst 100“ nennt sich das Vorhaben, bei dem nun mit 42 Polizisten gestartet wird, die in Kiezen außerhalb des S-Bahn-Rings unterwegs sein sollen.