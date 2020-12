Foto: Fliegel GmbH & Co. KG Textilservice

Die Wäscherei Fliegel in Neukölln hat die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren bekommen.

Weil Hotels keine Touristen mehr beherbergen dürfen, ist das Geschäft der Wäscherei aus Berlin eingebrochen. So wird darauf reagiert.

Berliner Wirtschaft Wäscherei Fliegel streicht in Polen fast 250 Arbeitsplätze

Berlins Beherbergungsbetriebe leiden unter der Corona-Krise. Im September mussten Hotels und Pensionen in der deutschen Hauptstadt einen Umsatzeinbruch von 68,9 Prozent hinnehmen. Auch auf das bisherige Gesamtjahr betrachtet, fällt die Bilanz kaum besser aus. In den ersten drei Quartalen 2020 verzeichneten die Beherbergungsbetriebe laut Zahlen des Amts für Statistik einen Geschäftsrückgang in Höhe von 57,9 Prozent. Aussicht auf Besserung besteht zunächst nicht: Wegen des Teil-Lockdowns sind touristische Übernachtungen nach wie vor untersagt. Auch über die Weihnachtsfeiertage hatte der Senat keine Ausnahme zugelassen.