Viele Nutz- und Industriebauten wurden zu Wohnraum umgebaut. Auch in einem Wasserturm in Charlottenburg wohnen Menschen.

Wohnen in Berlin Spektakulär leben in ehemaligen Berliner Industriebauten

Berlin. „Dieser Ausblick war einfach nur fantastisch, so wunderbar. Das war damals meine Lieblingsbaustelle.“ Mehr als sechs Jahre nach den Arbeiten im Wasserturm gerät die Architektin Petra Kahlfeldt ins Schwärmen, wenn sie von den Ausbauarbeiten einer Wohnung in dem vor mehr als 100 Jahre errichteten Bauwerk spricht. Die Rede ist vom Wasserturm Westend in Charlottenburg. Jeder Autofahrer, der von Spandau nach Charlottenburg fährt oder in Richtung Spandau unterwegs ist, passiert das Turm-Duo am Spandauer Damm zwischen Eschenallee und Kirschenallee.