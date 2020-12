Merkel: Entscheidung über Corona-Regeln noch vor Weihnachten

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel am Montag

Auch aus immer mehr Bundesländern werden die Rufe nach weiteren Verschärfungen laut. Bayern, Sachsen und Thüringen haben bereits angekündigt, härtere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vorzunehmen, darunter auch Ausgangssperren, wie sie in einzelnen Städten in Baden-Württemberg schon gelten. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert ein erneutes Treffen noch in dieser Woche.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht dagegen derzeit keinen Bedarf für ein weiteres Treffen. „Wir haben ja Verabredungen getroffen, die Spielraum lassen“, sagte Müller am Montag. In den einzelnen Regionen könnten je nach Infektionslage eigene Beschlüsse gefasst werden. Die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Bayern angekündigten Verschärfungen habe Berlin schon vor Wochen beschlossen, so Müller. Dies stimmt so allerdings nicht, denn Alkoholverbot in der Öffentlichkeit oder Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr gibt es in Berlin derzeit nicht.

Berlin hatte bereits härtere Maßnahmen ergriffen

Länder mit hohen Infektionszahlen wie Sachsen und Hessen könnten dem folgen, Länder mit niedrigen Zahlen wie Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein könnten Lockerungen beschließen. „Ich glaube, diese Grundlage kann gut für die nächste Zeit tragen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister am Montag. Zudem stehe er in permanentem Kontakt zu Söder und Merkel, sowie, bei Bedarf, mit anderen Ministerpräsidenten, so Müller. Die Länder und der Bund wollen sich am 4. Januar zum nächsten regulären Treffen zusammenfinden.

Berlin hatte bereits härtere Maßnahmen ergriffen, als aktuell in weiten Teilen Deutschlands gelten. So dürfen sich an Weihnachten und Silvester nur fünf Personen gleichzeitig treffen, in allen anderen Bundesländern sind es zehn. Weitere Beschränkungen oder Ausgangsverbote sind in Berlin derzeit nicht geplant.

Heftige Diskussion im Senat über Vorgehen an Schulen

Ab dieser Woche müssen Berliner Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 allerdings Masken in der Schule tragen, sofern die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei über 200 liegt. Dies betrifft aktuell die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Reinickendorf und Spandau. Die Maskenpflicht gilt überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Gleichzeitig entfällt die Quarantänepflicht für ganze Klassen. Künftig sollen nur noch die Schüler aus dem direkten Umfeld von Infizierten in Quarantäne geschickt werden.

Im Senat wird derzeit heftig über das Vorgehen an den Schulen diskutiert. Während die Grünen die Schulen komplett offen lassen wollen, sprechen sich SPD und Linke für mehr Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen aus. Wegen der steigenden Belegungszahlen auf den Intensivstationen und dem Anstieg des Durchschnittsalters der Erkrankten schlägt die Linke zudem einen Pflegegipfel vor, um den Einsatz der Schnelltests zu verbessern.

55 Bewohner und 13 Mitarbeiter von Seniorenheim infiziert

In Heimen kommt es immer wieder zu Massenausbrüchen. Am Montag wurde bekannt, dass es im Seniorenheim „Haus an der Spree“ in Friedrichshain-Kreuzberg zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist. 55 Bewohner und 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind positiv getestet. Die Feuerwehr und das Gesundheitsamt helfen dabei, die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Innensenator Geisel (SPD) kündigte unterdessen an, erneut zwei Verbotszonen für Feuerwerk an Silvester einzurichten. An der Schöneberger Palassstraße und am nördlichen Alexanderplatz darf auch in diesem Jahr nicht geböllert werden. Außerdem erwägt Geisel ein Verbot der geplanten Anti-Corona-Demonstration am 31. Dezember. Corona-Gegner haben für diesen Tag eine Kundgebung mit 22.500 Teilnehmern angemeldet.

Vor dem geplanten Start der Corona-Impfungen hat die Ständige Impfkommission zum ersten Mal Vorschläge gemacht, wer zuerst geimpft werden soll. Konkret werden Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen und Menschen über 80 Jahre genannt, außerdem Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen, in der Betreuung von Corona-Patienten sowie Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen in der Behandlung von Blutkrebs und der Transplantationsmedizin.