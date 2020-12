Für jede Lebenslage der passende Garten

Auch im Brunnenviertel arbeiten an der Usedomer Straße neue Mieter gemeinsam an ihren Beeten.

Nachverdichtung ist in Berlin das Gebot der Stunde. Geschossaufstockung, Bebauung von Baulücken und Hinterhöfen: Um den Bedarf an Wohnraum im Stadtgebiet zu decken, rücken die Berliner immer enger zusammen. Das will gut geplant sein, damit die Lebensqualität nicht darunter leidet. Kritiker fürchten die Versiegelung weiterer Grünflächen. Denn auch die Zahl der Kleingärten schrumpft kontinuierlich: So müssen in den nächsten Jahren mehr als 400 Parzellen dem Bau von Schulen, Straßen und anderen Infrastrukturprojekten weichen. Unterdessen erfreuen sich Gemeinschaftsgärten immer größerer Beliebtheit. So sehr, dass sie mancherorts beim Wohnungsbau gleich mitgeplant werden.