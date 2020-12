„Rechtsradikale Sekte“: AfD-Mann Torno verlässt seine Partei

Clemens Torno hat in der BVV Mitte am 1. Dezember seinen Austritt aus der AfD öffentlich bekannt gegeben.

Wenn Clemens Torno normalerweise das Wort in der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte (BVV) ergreift, rollen die Mitglieder der anderen Parteien mit den Augen. Seine Worte werden oftmals von höhnischem Lachen begleitet. Anders ist das am Dienstag, dem 1. Dezember, in der Max-Taut-Aula in Lichtenberg.

„Ich bin am 27. November aus der AfD ausgetreten“, sagt Torno. „Allen, denen ich mit meinem Verhalten geschadet habe, möchte ich sagen, es tut mir leid.“ Rund fünf Minuten spricht der frühere AfD-Verordnete über seine Vergangenheit.

Er habe einen „tiefsitzenden Hass gegenüber Muslimen“ gehabt und sei in seinem eigenen Weltbild gefangen gewesen. Nun wolle er sich gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzen. Als er von der Bühne tritt, applaudieren die Mitglieder der anderen Parteien verhalten.

Torno twittert nun gegen Rassismus und zeigt die Regenbohnenfahne

Torno ist 30 Jahre alt, Rechtsanwaltsfachangestellter und wohnt in Moabit. Bis Ende November war er AfD-Mitglied und Bezirksverordneter der AfD-Fraktion in der BVV. Nun hat er seinen Austritt aus der Partei öffentlich bekannt gemacht. Sein Mandat als Verordneter behält er aber.

Nun twittert er fleißig über Umweltthemen, gegen Rassismus, setzt die Regenbohnenfahne neben seinen Namen und die EU-Flagge dahinter. Außerdem schreibt er über sich: „Findet Typen echt knorke“. Doch woher kommt diese Kehrtwende? Torno war bislang nämlich eher als Hardliner der AfD bekannt.

Seit der BVV-Sitzung ist eine Woche vergangen. Torno sitzt am Montagmorgen auf einer Bank im Tiergarten. „Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an“, sagt er im Gespräch mit der Morgenpost. In der vergangenen Woche habe er Anfeindungen über Twitter von ehemaligen Parteikollegen, aber auch viel Zuspruch für seine Entscheidung erhalten. Er sei sogar mit früheren politischen Gegnern, etwa einer Linken-Politikerin, ins Gespräch gekommen.

Zu viel für ihn war die jüngste Störaktion im Bundestag, die auch generell auf ein sehr negatives Echo stieß. AfD-Politiker hatten Störer in den Bundestag geschleust, die johlend und pöblend durch das Gebäude zogen. Das wirkte sich auch auf die Umfragewerte der Partei aus. In den Umfragen kam die AfD zuletzt kaum über zehn Prozent hinaus.

In der BVV schoss Torno immer quer

Für Torno war das nur der letzte Tropfen. Die Entscheidung über seinen Austritt sei mehr als zwei Jahre lang gereift, erzählt der 30-Jährige. Er sei wirtschaftlich abhängig von der AfD gewesen. Er arbeitete im Fraktionsbüro und machte eine Fortbildung zum Rechtsfachwirt. „Ich dachte, ich schädige mich mit einem vorzeitigen Austritt erst einmal selbst.“ Also blieb er, erzählt Torno.

Und nicht nur das. In der BVV in Mitte gilt er zunehmend als „Rädelsführer“ der AfD. In den vergangenen Monaten war Torno dasjenige Fraktions-Mitglied, das gegen die Klimapolitik der Grünen wetterte. Auch sonst stellte er sich grundsätzlich erst einmal quer, zumindest mit seinen Wortäußerungen.

In einer Sitzung vor rund eineinhalb Jahren sagte Torno: Er wolle solange in der BVV in Mitte bleiben, bis ein Antrag der AfD angenommen werde. Dieses Ziel hat er nicht geschafft. Umso überraschender, dass ausgerechnet er nun die AfD verlässt.

Aufstieg innerhalb CDU blieb Torno verwehrt

Seine politischen Anfänge macht Torno bei der CDU in Niedersachsen. Mit 15 Jahren tritt er der Volkspartei bei, engagiert sich dort und steigt innerhalb der Jungen Union schnell auf. Auf Parteitagen sammelt er Autogramme von Ursula von der Leyen und von Wolfgang Schäuble. „Das waren meine Vorbilder“, sagt er.

Als ihm ein Aufstieg innerhalb der Partei verwehrt wird und Merkel sich für Flüchtlinge einsetzt, bricht Torno mit der CDU. Das habe nicht in seine Vorstellung eines „starken Deutschlands“ gepasst. Über den Umweg der Piraten landete er bei der AfD.

Sie hätten sich für einen Nationalstaat eingesetzt, seien gegen Rettungsschirme innerhalb der EU gewesen, und man hätte extreme Ansichten teilen können. „Sie haben Tabubrüche gewagt, und das fand ich gut“, sagt Torno.

Torno: „Die AfD ist eine rechtsradikale Sekte“

Die hat er auch selbst produziert, etwa auf einer Grünen-Veranstaltung. Er habe sich eingeschleust und die Veranstaltung gefilmt. Die Grünen stellten ihre Wahlstrategie vor. Die Aufnahmen, so erzählt er, habe er dann der AfD zugespielt. Ein Video, auf dem er des Saales verwiesen wird, ging später durch die sozialen Netzwerke.

„Auf Twitter war ich der Held in der AfD“, sagt Torno mit einem Lächeln. Natürlich habe er das genossen, doch die immer extremeren Ansichten der Partei hätten ihn zum Nachdenken gebracht. Ebenso die streng hierarchische Ordnung. „Die AfD ist eine rechtsradikale Sekte“, sagt er. Von oben werde bestimmt, wer was zu sagen habe.

Torno beginnt, sich intensiv mit Umweltthemen auseinanderzusetzen. Lässt sich nach eigener Aussage nicht mehr auf AfD-Parteitagen blicken. In der BVV bleibt er aber wortstark. „Ich fühlte mich wie Severus Snape in den Harry-Potter-Büchern“, sagt er. Offensichtlich für die böse Partei sein und für die gute Seite arbeiten, so sieht er es jedenfalls. Mehr als eine Anfrage, wie es um das Tierwohl im Berliner Zoo steht, kommt dabei aber nicht heraus.

Torno übernimmt Patenschaft für ein Kind aus Mali

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er seit 15 Jahren Politik macht und sich auch weiterhin in dieser Rolle sieht. Er steht gerne im Mittelpunkt. Auch deshalb orientiert sich Torno Ende 2019 bei seinem Coming-Out während einer BVV-Sitzung an Klaus Wowereit, der 2001 sagte: „„Ich bin schwul – und das ist auch gut so“.

Im Mai 2020 kündigt Torno seine Anstellung bei der AfD-Fraktion. Kurze Zeit später wird ihm innerparteilich auch ein weiteres Mandat verwehrt. Das habe seine Entscheidung aber nicht beeinflusst, sagt Torno.

Seinen Austritt aus der AfD bezeichnet er als „Sinneswandel“, der gedauert habe. Fast schon demonstrativ übernimmt er die Patenschaft für ein Kind aus Mali. Seine Kontakte zur AfD habe er weitestgehend gekappt, auch zur Identitären Bewegung. Den Kontakt zu einem gut-informierten AfD-Mitglied halte er allerdings weiterhin. Womöglich auch, um sich politische Optionen für seine Zukunft offen zu halten.

Bei der AfD habe man Tornos Austritt „zur Kenntnis genommen“, heißt es. Weiter äußern wolle man sich nicht dazu. „Der Fall sei abgeschlossen“.

SPD und Grüne zeigen sich erfreut

Bei der SPD in Mitte sei die Veränderung des Clemens Torno schon seit längerer Zeit aufgefallen. Er habe durchaus häufiger Beiträge in Richtung Ökologie und Klimaschutz geliefert. Zu seinem Austritt heißt es, „Er hat sich durchaus überzeugend zu Pluralismus, Toleranz und Demokratie bekannt.“

Auch bei den Grünen in Mitte sei man positiv überrascht gewesen. Dort schätzt man die öffentliche Bekanntmachung des Austritts als „ehrlich“ und „glaubhaft“ ein. Künftig wolle man deshalb auch seine Anträge anders behandeln und nicht grundsätzlich ablehnen.

Clemens Torno sagt, er wolle künftig weiterhin Politik machen. Für welche Partei, wisse er noch nicht. Die Tendenz gehe aber in Richtung der Ökologisch-Demokratischen Partei.