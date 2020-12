Showroom für ein selbstbestimmtes Leben

Das „Smart Living & Health Center“ in Marzahn soll im Frühjahr eröffnen und neben einer Modellwohnung für altersgerechtes Leben auch das Notfallsimulationszentrum des angrenzenden Unfallkrankenhauses beinhalten.

Berlin. Deutschlands Bevölkerung wird immer älter, und auch die Zahl der Menschen, die ihr Leben ohne Hilfe nicht mehr selbstständig bestreiten können, steigt seit Jahren an. In der Bundesrepublik galten laut Statistischem Bundesamt Ende 2019 7,9 Millionen Menschen als schwerbehindert, das waren rund 136.000 oder 1,8 Prozent mehr als am Jahresende 2017.