BVG: Neues Finanzloch wegen der Corona-Krise

Berlin. Mit einem rekordverdächtig hohen Nachtrag für den Haushalt 2020/2021 reagiert die rot-rot-grüne Koalition auf Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie sowie die von der Wirtschaftskrise ausgelösten Ausfälle von Einnahmen. Im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses haben die Finanzexperten der Fraktionen am Mittwoch ausgiebig über das Zahlenwerk diskutiert, in dem nun eine Neuverschuldung von 7,3 Milliarden Euro vorgesehen ist.

Der Nachtragsetat soll kommende Woche am Donnerstag in der letzten Sitzung des Jahres vom Plenum des Landesparlaments beschlossen werden. Die Fraktionen von SPD. Linken und Grünen haben die bereits vom Senats geplante Kreditaufnahme von 6,6 Milliarden Euro noch einmal um 700 Millionen Euro ausgeweitet.

Gleichzeitig haben die Fraktionen aber auch nicht ausgegebenes Geld eingesammelt. Allein im Haushalt von Bausenator Sebastian Scheel (Linke) sind das 100 Millionen Euro, die nun in einen Ankaufsfonds für Mietshäuser und andere Immobilien fließen sollen.

Koalition baut Rücklage für Pandemie-Folgen auf

Die Ausfälle, die die Koalition mit den neuen Schulden ausgleichen will, sind erheblich. Nur zum Teil kompensiert der Bund diese zusätzlichen Lasten. Allein knapp 520 Millionen Euro schiebt Rot-Rot-Grün in eine Pandemie-Rücklage, um damit in den kommenden Jahren Soforthilfeprogramme des Landes für Gewerbetreibende und andere Corona-geschädigte Sektoren zu bezahlen.

Allein im öffentlichen Nahverkehr führt die Pandemie zu erheblichen finanziellen Problemen. „Für uns ist die Pandemie gravierend“, sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) im Hauptausschuss. Die Verkehrsverwaltung rechnete bisher mit 300 Millionen Euro Verlusten, weil im Lockdown weniger Fahrgäste unterwegs waren und sind als erwartet. Die S-Bahn ist daran mit gut der Hälfte beteiligt, die BVG mit 117 und die Regionalbahnen mit knapp 27 Millionen Euro. Von der Gesamtsumme übernimmt der Bund bisher 128 Millionen Euro. Dennoch bleibt ein Loch: „Aktuell ist die Höhe der tatsächlichen Schäden im ÖPNV zum Jahresende 2020 noch völlig offen“, heißt es in einer Vorlage des Senats.

BVG rechnet mit weiteren Ausfällen zwischen 40 und 60 Millionen

Allein bei der landeseigenen BVG waren bis September die Fahrgelderlöse um 101 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hinzu kommen die Folgen des seit November geltende Teil-Lockdown. Die BVG rechnet mit weiteren Ausfällen zwischen 40 und 60 Millionen Euro. In der ersten Welle seien die Fahrgastzahlen auf 20 bis 25 Prozent eingebrochen, sagte die Verkehrssenatorin Günther: „Im Augenblick liegen wir bei 70 Prozent.“ Forderungen, mehr Busse und Bahnen fahren zu lassen, damit die Fahrgäste in weniger vollen Fahrzeugen besser vor einer Ansteckung mit Covid-19 geschützt sind, wies Günther zurück: „Wir haben bestellt, was normal fährt, aber nicht mehr.“

Um die Investitionen in den regionalen Schienenverkehr und den Ausbau der Pendler-Linien ins Umland auch umzusetzen, soll die Deutsche Bahn 30 Millionen Euro zusätzlich bekommen. Abgeordnete von Koalition und Opposition kritisierten das schleppende Tempo der Planungen und der Baumaßnahmen. Die Senatorin räumte Probleme ein. So werde der Wiederaufbau der Siemens-Bahn bis zu zehn Jahre dauern.

Finanzexperte der Linken Steffen Zillich warnt

Neben Diskussionen um viele Haushaltsdetails drehte sich die Debatte auch um die grundsätzliche Strategie. Der Finanzexperte der Linken Steffen Zillich warnte, man sei „weit davon entfernt, unsere Investitionsabsichten ausfinanziert zu haben“. Man müsse sich „einen Kopf machen“, wie man den Spielraum für die Jahre nach 2021 sichern könne. Auch dazu lege man Reserven an, auch andere Bundesländer richteten mit geliehenem Geld Fonds auf, um die Folgen der Pandemie später lindern zu können.

Aufmerksam registrierten die Parlamentarier, dass manche Senatsverwaltungen gleichwohl versuchten, ihre Projekte im Zuge der Krisenbekämpfung durchwinken zu lassen. So hat die Senatskanzlei 1,7 Millionen Euro, die wegen des gestoppten Projekts nicht für mehr für den weiteren Ausbau öffentlichen WLans in der Stadt benötigt werden, der Deutschen Funk und Fernsehakademie DFFB zugesprochen. Die Filmschule des Landes solle zudem in den früheren Flughafen Tempelhof umziehen. Das, stellte der Grünen-Haushaltsexperte Daniel Wesener klar, sei aber noch keineswegs finanziert.