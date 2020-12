32.000 Unterschriften für Bürgerrat zum Klimaschutz

Berlin. Die Berliner Bürger werden künftig ein gewichtigeres Wort in der Politik mitsprechen können. Zum Thema Klimaschutz soll ein repräsentativ mit ausgelosten Personen besetzter Rat künftig Maßnahmen zum Klimaschutz diskutieren und bewerten. Für diesen Plan eines „Klimabürger:innenrats haben Aktivisten für Klimaschutz und mehr direkte Demokratie in den vergangenen Monaten trotz Corona-Pandemie 32.000 Unterschriften gesammelt und am Mittwoch im Abgeordnetenhaus abgegeben. Das Landesparlament hat nun drei Monate Zeit, sich mit dem Anliegen der Volksinitiative zu befassen. Zumindest bei den Regierungsfraktionen laufen die Aktivisten jedoch offene Türen ein. Linke, Grüne und auch die SPD unterstützen diese neue Form der Beteiligung, auch die CDU zeigt sich offen, wobei viele Details noch im Parlament zu klären sind.

In anderen Ländern sind Bürgerräte schon erprobt Bürgerräte sind keine neue Erfindung, wie Marie Jünemann vom Verein Mehr Demokratie am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz sagte. „Zufallsbasierte Beteiligungsverfahren sind anderswo schon üblich“. In Frankreich gebe es sogar einen nationalen Bürgerrat. Die Erfahrung zeige, dass in solchen Verfahren „überwiegend progressive Empfehlungen“ herausgekommen seien, die aber „die Breite der Bevölkerung“ mittrage, die Akzeptanz von Beschlüssen also steige, sagte Jünemann. Auslosung sorgt dafür, dass nicht nut „übliche Verdächtige“ mitmachen Es gehe darum, auch Menschen jenseits der „üblichen Verdächtigen“ zur Teilnahme zu bewegen und ihnen eine Stimme zu geben. Deshalb werden mögliche Teilnehmer zunächst ausgelost und dann nach Merkmalen wie Alter, Bildungsniveau, Beruf, Wohnort und familiärem Hintergrund zu untersuchen. Ziel ist, unter den 100 bis 150 schließlich herausgefilterten Personen einen möglichst repräsentativen Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung zu bekommen. „Wir wollen gerade, dass auch die Autoliebhaber dabei sind“, sagte Rabea Koss von der Initiative Klimaneustart Berlin. Solche Räte seien eine Chance, die jeweiligen Blasen aufzubrechen und zu einem Dialog zu kommen. Fridays for Future unterstützt die Initiative für Klimabürgerrat Die Initiatoren und Unterstützer, zu denen „Friday for Future“ ebenso gehört wie Umweltverbände erhoffen, sich von einem solchen Bürgerrat Rückenwind für den Klimaschutz in Berlin. Viele hatten schon für die Anerkennung der Klimanotlage Unterschriften gesammelt. Der Senat hat die Klimanotlage zwar schon Ende 2019 ausgerufen. Bis heute streitet die rot-rot-grüne Koalition aber über die konkreten Maßnahmen, die aus dieser Erkenntnis folgen sollten. Da geht es um den U-Bahn-Ausbau, höhere Parkgebühren oder die Finanzierung eines besseren öffentlichen Nahverkehrs, aber auch die Pflicht zu Solardächern oder die energetische Sanierung von Gebäuden. CDU will Bürgerrat an Enquetekommission zum Klima anbinden Die Initiatoren legen großen Wert darauf, dass ein Bürgerrat politisch klar angebunden wird, damit die Ergebnisse auch umgesetzt werden. Wie das passieren soll, ist noch offen. Manche setzen auf gesetzliche Vorschriften, die die Position des Rates sichern und Beschlüsse etwa ins geplante neue Energiegesetz einfließen lassen. Der CDU-Umweltexperte Danny Freymark würde einen Bürgerrat lieber an eine Enquetekommission des Parlaments zum Klimaschutz anbinden. Letztlich störten sich die Aktivisten daran, dass Politik und Verwaltung in Sachen Klimaschutz viel zu langsam handelten, sagte der CDU-Politiker. Klimabürgerrat soll auch über Flächen für Wohnungsbau verhandeln Einzelheiten sind noch zu diskutieren, wie auch ein begeisterter Unterstützer wie der Grünen-Umweltexperte Georg Kössler einräumt. Man dürfe die Menschen sicher nicht nur über die Themen diskutieren lassen, über die sich Rot-Rot-Grün nicht einigen könne,, sagte Kössler. Andererseits brauche es schon einen thematischen Rahmen und konkrete Fragen, sonst könnte sich eine solche Diskussion im Unverbindlichen verlieren. Die Aktivsten haben konkretere Vorstellungen. So könnte ein Klimabürgerrat etwa über Flächen für den Wohnungsbau verhandeln, über das Tempelhofer Feld oder auch für umstrittene verkehrspolitische Fragen wie höhere Parkgebühren oder neue Straßenbauprojekte. „Berlin hält sich für einen Vorreiter beim Klimaschutz“, sagte Felix Nasser von Klimaneustart Berlin, „dann müssen wir auch so handeln“.