Coronavirus in Berlin: Senat will 500 Hotelzimmer für Quarantäne reservieren

Corona-Pandemie Senat will 500 Hotelzimmer für Corona-Quarantäne reservieren

Der Berliner Senat wird 500 Hotelzimmer reservieren, um dort in der Corona-Pandemie Menschen aus beengten Wohnverhältnissen eine Quarantäne zu ermöglichen. Das hat der Kultursenator und stellvertretende Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) am Dienstag nach der Senatssitzung angekündigt. Es sei aus epidemiologischer Sicht vernünftig, wenn sich Menschen nicht in ihren engen Wohnungen gegenseitig ansteckten.