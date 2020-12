Berliner Polizei fehlen wegen Corona 550 Mitarbeiter

Berlin. Die Corona-Pandemie stellt auch die Polizei vor große Herausforderungen. Die Mitarbeiter müssen nicht nur die Auflagen der Infektionsschutzverordnung überwachen. Die Behörde muss auch Ausfälle verkraften, weil Beamte und Angestellte sich infizierten oder vorsichtshalber in Quarantäne müssen.

In den Sommermonaten waren die Ausfälle angesichts der gesunkenen Infektionszahlen verkraftbar. Die zweite Welle hat aber auch die Polizei erreicht. Das Ergebnis: Rund 160 Mitarbeiter können zurzeit ihren Dienst nicht versehen, weil sie sich nachweislich angesteckt haben. Weitere Dienstkräfte sind in Quarantäne. Zusammengenommen muss die Polizei somit auf etwas mehr als 550 Beschäftigte verzichten. Zum Vergleich: Im Juli gab es nur einen nachweislich infizierten Polizisten. In Quarantäne waren damals nicht einmal 20 Mitarbeiter.

Quote der Infizierten liegt bei 0,6 Prozent

Prozentual betrachtet scheint die Zahl der nachweislich infizierten Beamten trotz des Anstiegs immer noch verkraftbar. Die Quote liegt mit 0,6 Prozent zudem nur unwesentlich höher als in der Gesamtbevölkerung.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost verteilt sich die Zahl der Corona-Infizierten allerdings recht unterschiedlich auf die einzelnen Dienstbereiche. Besonders betroffen ist mit 23 positiv getesteten Polizisten etwa das Landeskriminalamt. Auch den Nachwuchs trifft es mit knapp 40 Corona-Fällen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und der Polizeiakademie besonders oft. Regelrechte Ausbrüche gab es bisher aber offenbar nicht. Zusammenhänge zwischen bestimmten Einsätzen und der Entwicklung von Infektionen wurden laut Polizei nicht festgestellt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte, es sei gut, dass die Behörde mit der Zeit einen Covid-19-Stab aufgebaut habe. Die Polizeiführung müsse aber die interne Öffentlichkeitsarbeit verbessern. „Vieles wurde erst nach Monaten thematisiert, anderes bis heute trotz Zusicherung weder beantwortet noch umgesetzt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Berliner GdP Thomas Spaniel. Nicht geklärt sei etwa, ob für die Masken der besonderen Schutzklasse FFP2 gültige Zertifikate vorlägen.

Die Polizei hatte bereits vor Monaten eine eigene Teststelle für ihre Beschäftigten einrichten lassen. Nach Behördenangaben wurden dort bisher knapp 2500 Polizisten auf das Corona-Virus getestet. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung müssten die Mitarbeiter die Abstandsregeln einhalten, in Einsatzwagen gelte grundsätzlich Maskenpflicht. Wenn bei Einsätzen der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, trügen Beamte statt dem einfachen Mund-Nasen-Schutz Masken der Schutzklasse FFP2. Es seien auch Fälle bekannt geworden, in denen Beamte von angeblich infizierten Personen angegriffen worden seien. „Diesbezüglich sind aber keine Fälle bekannt, in denen ein solcher Angriff nachweislich zur Infektion eine Dienstkraft geführt hat“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Stadtrat: Gesundheitsamt trotz Ausbruch handlungsfähig

Im Gesundheitsamt Mitte hat es unterdessen einen Corona-Ausbruch gegeben. Drei Mitarbeiter haben sich infiziert. Das bestätigte Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD). Zuvor hatte der RBB berichtet. Am Donnerstag seien zwei Bundeswehrsoldaten, die bei der Kontaktnachverfolgung helfen, positiv getestet worden, so Gothe. Der dritte Infizierte sei ein Mitarbeiter einer anderen Abteilung des Gesundheitsamts. Zudem befinden sich zehn weitere Mitarbeiter in Quarantäne. „Das schränkt uns zwar am Testplatz ein, wir bleiben aber voll handlungsfähig“, sagte Gothe.

Am Freitag sowie am Montag hätten wegen des Personalausfalls keine Testungen am Standort Rathaus Wedding stattfinden können. Ab Dienstag soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Der RBB hatte berichtet, dass die Kontaktnachverfolgung und das Krisenmanagement für Pflegeheime durch die Ausfälle stark eingeschränkt seien. Das wies Gothe zurück. „Natürlich schmerzen die Ausfälle, aber wir haben noch genug Personalreserven“, sagte der Stadtrat. Beim Gesundheitsamt arbeiteten rund 380 Mitarbeiter, 162 würden bei der Kontaktnachverfolgung helfen.

Mitte ist in Berlin einer der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bezirke. Der 7-Tages-Inzidenz-Wert liegt bei 214,6. In der vergangenen Woche kamen 828 weitere Fälle hinzu. Gothe zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Es sieht im Moment nicht so aus, als würden die Fallzahlen weiter steigen.“