Sandra Scheeres: „Die Ansteckungen finden außerhalb der Schule statt“

Berlin. Schule war der große Streitpunkt zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche: Wechselunterricht oder Präsenzunterricht? Am Ende bleibt, trotz hoher Coronazahlen, auch in Berlin vieles wie gehabt. Ein Gespräch mit Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) über Hotspots, Kälte in Klassenzimmern und die Frage, ob Berlin genügend testet.

Berliner Morgenpost: Frau Scheeres, in Hotspots dürfen weiterführende Schulen „freiwillig“ entscheiden, ob sie mit bestimmten Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht gehen. Wie eine Maßnahme, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, klingt das nicht. Dann dürfte sie ja nicht freiwillig sein.

Sandra Scheeres Schulen sind in aller Regel keine Hotspots. Die Charité führt dazu derzeit eine Studie durch. Wir wollen, dass das gründlich untersucht wird. Nichts weist bisher darauf hin, dass es ein besorgniserregendes Infektionsgeschehen in den Schulen gegeben hat.

Wo finden dann die Ansteckungen statt? In Schulen wurden aktuell 1430 Schüler und 430 Lehrkräfte positiv auf Corona getestet.

Seit einigen Tagen gehen die Zahlen der positiv getesteten Kinder zurück, im Vergleich zur Vorwoche sind mehr als 70 Kinder weniger positiv getestet worden. Wir haben 120 weniger geschlossene Lerngruppen als die Woche zuvor. Das zeigt mir schon, dass Schule ein stark geregelter Raum ist – und sich die Kinder und die Lehrkräfte entsprechend verhalten. Wir haben strikte und detaillierte Musterhygienepläne, die wir permanent anpassen und nachbessern. Die Ansteckungen finden in aller Regel außerhalb der Schule statt. Wie in den Herbstferien, als Kinder und Jugendliche nicht mehr in diesem Regelsystem waren und sich durchmischt haben. Sie haben sich zu Hause mit anderen Freunden getroffen, sind zum Beispiel abends in die Parks gegangen oder tagsüber in die Shopping-Mall.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Wonach richtet sich, ob eine Schule mit jeweils zwei Klassenstufen ins Wechselmodell gehen darf? Nach der 7-Tage-Inzidenz der Bezirke oder der Gesamtstadt Berlin?

An den weiterführenden Schulen schauen wir uns ganz Berlin an, denn hier kommen Schüler aus vielen Bezirken zusammen. Für Grundschulen hingegen gelten die Zahlen im Bezirk; denn die meisten Grundschulkinder kommen aus dem Einzugsbereich. Das bedeutet: Da, wo die Wocheninzidenz über 200 liegt, müssen die Schülerinnen und Schüler in der fünften und sechsten Klasse Mund-Nasen-Schutz tragen. Ist man unter 200, kann das sofort wieder aufgehoben werden. Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, denn wir reden hier über Kinder.

Gilt der Coronastufenplan für Berlins Schulen – mit seinem Ampelfarbsystem – weiter?

Selbstverständlich gilt unser Stufenplan weiter; und er ist sogar noch strenger als das, was in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden ist. Weil bei uns alle Schulformen enthalten sind, auch die Grundschulen. Die wurden auf der Länderebene weitgehend ausgeklammert. Hier halten andere Bundesländer am Präsenzunterricht fest, Berlin im Prinzip auch. Doch wenn bei uns eine Schule laut unserem Stufenplan auf „Rot“ steht, dann wechselt sie ins Hybridmodell. Davon sind dann die Grundschulen genauso betroffen wie auch die sonst ebenfalls ausgenommenen Abschlussklassen an weiterführenden Schulen. Insofern sind wir in Berlin noch strikter.

Schulbeginn nach dem Sommer – die Bildungssenatorin in einer Grundschule in Kreuzberg. Inzwischen ist der Bezirk ein Hotspot.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Das Farbsystem der Schuleinordnung ist schwer durchschaubar. Was muss passieren, damit eine Schule bei „Rot“ landet?

Wir haben verschiedene Kriterien entwickelt, die Berücksichtigung finden: Infizierte in der Schule, die räumliche und personelle Situation, die Lüftungsmöglichkeit, die Kontrollierbarkeit des Geschehens und die Lage in Berlin. Anhand eines Leitfaden wird das dann jeden Donnerstag pro Schule mit Gesundheitsamt und Schulaufsicht durchdiskutiert. In Abstimmung mit der Schule. Am Ende entscheidet das Gesundheitsamt. Aber mal ehrlich: Selbst wenn wir zwei, drei Fälle an einer Schule haben, wieso sollte dann eine Schule mit 700 Schülern komplett in den Hybridunterricht gehen?

Aber testet Berlin genügend im Schulbereich, um wirklich sagen zu können: In Schulen finden keine Infektionen statt? Gerade wurde eine Stadtteilschule in Hamburg komplett „durchgetestet“ – von 550 Schülern und Lehrkräften waren 94 positiv...

Berlin hat eine sehr gute Teststrategie, in der wir verschiedene Bausteine kombinieren: Screening durch die Charité, eine eigene Studie, niedrigschwelliges Testen für Schul- und Kitapersonal ohne Symptome. Da waren wir in Berlin sehr schnell. Und ich telefoniere regelmäßig mit Amtsärzten. Die sagen uns: „Frau Scheeres, lassen Sie die Schulen auf. Das ist ein geregeltes System.“ Und wir müssen sehen, welche Folgen der erste Lockdown für Schüler hatte, gerade in den sozialen Brennpunkten: Wissenslücken, Gewichtszunahme oder auch Sprachdefizite bei Schulanfängern.

Das heißt, Hybridunterricht kann Präsenzunterricht nicht ersetzen?

Es gibt einen klaren Konsens im Berliner Senat, aber auch unter allen Bildungsministern der Länder: Solange wie möglich wollen wir Präsenzunterricht und die Schulen offenhalten. Ich weiß, viele Schulen und Lehrkräfte haben sehr gute Konzepte für das Alternativszenario vorbereitet, gerade in den letzten Monaten, und andere Schulen arbeiten ohnehin schon professionell mit Lernplattformen. Offen gesprochen: Dass ein Teenager sich sechs Stunden alleine an seinen Computer setzt und selbstorganisiert lernt, ist in diesem Alter eine echte Herausforderung. Da gibt es sicherlich das eine oder andere Kind, das so selbstmotiviert ist. Aber andere werden sich womöglich bald langweilen und lieber nach draußen gehen, gerade wenn man beengt wohnt. Die Amtsärzte sagen ganz klar: Unser Stufenplan ist ein gutes System, damit können wir steuern.

Werden die Schnelltests für Schulen nach den Weihnachtsferien kommen?

Ich hoffe das. Gesundheitssenatorin Kalayci will möglichst schnell möglichst viele Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen, wir sind sowieso Tag und Nacht im Austausch. Das Kernproblem für die Anwendung in Schulen ist momentan, dass diese Tests nur durch medizinisches Personal angewandt werden dürfen. Da brauchen wir jetzt auf Bundesebene eine gesetzliche Änderung von Bundesgesundheitsminister Spahn. Erst dann können wir Schulpersonal für Schnelltests nachschulen.

Wie steht es um die Luftfilter, über die seit Sommer diskutiert wird. Warum steht noch kein einziger in Berlins Klassenzimmern?

Berlin ist keine Insel. Wir haben eine bundesweite Debatte – auch in der Kultusministerkonferenz – über diese Geräte gehabt. Wir können ja nicht einfach irgendein Gerät anschaffen. Das falsche Gerät, auch noch schlecht gewartet, kann sogar absolut kontraproduktiv sein. Ich kann es nicht verantworten, einfach aktionistisch irgendwas in die Schulen stellen zu lassen. Wir haben zunächst Geräte getestet. Und 4,5 Millionen Euro für die Anschaffung müssen ja von mir auch erstmal verhandelt werden. Das sind alles intensive Gespräche mit dem Finanzsenator und weiteren Beteiligten. Aber jetzt läuft die Ausschreibung in den Bezirken.

Die Senatorin für Bildung nach dem aktuellen Morgenpost-Interview in ihrem Büro

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Inzwischen wird es allerdings immer kälter in den Klassenzimmern. Denn Lüften ist ja das A und O, um Corona zu bekämpfen.

Es ist mir vollkommen klar, dass das eine große zusätzliche Belastung für alle Beteiligten ist. Und es müssen sich auch alle erst einmal daran gewöhnen, dass so regelmäßig gelüftet wird. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wärmere Kleidung getragen werden soll. Und gerade in den Grundschulen handeln unsere Pädagogen sehr umsichtig, setzen auch Kinder um, die vielleicht anfälliger sind. Für dieses Engagement hat das ganze Dienstpersonal in den Schulen ein riesengroßes Dankeschön verdient.

Aber wenn die Temperaturen im Januar womöglich unter Null gehen, wie sollen das alle durchhalten?

Was ist die Alternative? Wir wollen die Kinder vor dem Virus schützen.

So eine Krise wie jetzt ist ja eine Zeit, in der Verhältnisse sich verändern. Meinen Sie, dass Ihre Nähe als Senatorin zu den Schulgemeinschaften danach größer sein wird oder verkantet es sich womöglich?

Das ist bereits die zweite große Krise, die ich als Senatorin erlebe. 2015 und 2016 kamen in kurzer Zeit Zehntausende Flüchtlingskinder zu uns. Das haben wir damals wirklich gut hingekriegt, wir haben über 1000 Willkommensklassen eingerichtet, allein dafür 1200 Lehrkräfte eingestellt und eine immense Integrationsarbeit geleistet. Auch dieses Mal finde ich es absolut bewundernswert, wie unsere Schulen das alles stemmen. Und mein Haus und ich arbeiten hart daran, diese Situation zu managen und die Schulen zu unterstützen. Wir merken, dass feste Vorgaben wichtig sind. Ich höre oft von Schulleitungen: „Es ist gut, Frau Scheeres, dass wir ganz klar wissen, was wir zu tun haben.“ Eine bestimmte Autonomie ist natürlich wichtig. Aber um eine solche Krise zu managen, müssen bestimmte Dinge abgestimmt werden. Aber natürlich nehme ich Anregungen und Kritik auch an.

Sind Sie eigentlich zufrieden mit dem Tempo der Digitalisierung?

Mit den Bezirken arbeiten wir hier inzwischen gut zusammen. Wir sehen, der Mittelabfluss wird besser und viele Dinge sind in Vorbereitung. Im ersten Jahr eines Digitalpakts muss es anlaufen und man stößt auf Probleme. Das ist oft so, wenn ein neues Programm startet. Aber wir bringen wirklich viel auf den Weg – wenn es mit den Lieferungen wie geplant klappt, werden in diesem Jahr 50.000 Kinder und Jugendliche Tablets erhalten haben. Das haben wir als Haus organisiert. Klar könnte in der Digitalisierung manches schneller gehen. Aber ich trete da sicherlich nicht auf die Bremse.