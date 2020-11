Eisbärin Hertha spielt weiter im Berliner Tierpark

Berlin. Drei Grad und Sonnenschein – eigentlich bestes Eisbärenwetter. Doch Eisbärenmutter Tonja und Tochter Hertha sind noch unentschlossen. Sie halten kurz die Nasen heraus und verschwinden wieder in den Backstage-Bereich. Dorthin, wo es Futter gibt und gemütliche Boxen zum Ausruhen.

Nach einer halben Stunde folgt ein zweiter Versuch, den Tag auf dem Felsen zu beginnen. Der sieht seit einigen Monaten so aus: Mutter Tonja thront oben auf dem Gipfel und behält den Überblick, Hertha springt ins Wasser und tobt mit Bällen, Schollen und Tonnen herum. Die Zeit, in der Hertha nichts ohne ihre Mutter macht, ist vorbei. „Ein Kuscheltier ist sie nicht mehr“, stellt ein Mann am Beckenrand fest. Das Jungtier wird am 1. Dezember zwei Jahre alt. Es ist ein wichtiger Geburtstag. Tonjas Erziehungsauftrag ist erfüllt. Jetzt steht die Entscheidung an: Werden Mutter und Tochter getrennt? Zieht Hertha in einen anderen Zoo?

Scholle und Puck gehören zu Herthas bevorzugten Spielzeug.

Foto: Zoo Berlin

So viel ist schon einmal sicher: Herthas Tage in Berlin sind noch nicht gezählt. „Ein Umzug von Hertha steht vorerst nicht an“, sagt Säugetier-Kurator Florian Sicks. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, also bleibe das Jungtier bei seiner Mutter. Das heißt aber auch: Berlin wird im nächsten Winter kein neues Eisbären-Baby bekommen. Denn wenn Hertha nicht geht, kommt auch kein neuer Eisbären-Mann. Erst im Frühjahr 2022 könnte Tonja frühestens wieder trächtig werden.

Doch Tonja hat ohnehin noch gut zu tun mit Hertha. Rein äußerlich sind sie kaum voneinander zu unterscheiden. Hertha ist noch etwas kleiner und 180 Kilogramm schwer, Tonja wiegt etwa 260 Kilogramm. Aber das Jungtier fordert immer noch ein, bei der Mutter zu trinken. „Das nervt Tonja“, erzählt Florian Sicks. Am Ende gibt sie aber doch immer nach. Dann setzt sie sich auf die Hinterpfoten, damit sich Hertha davor legen kann. Das ist einer der seltenen Konflikte zwischen den beiden Bärinnen. Ansonsten sind sie unzertrennlich und schlafen bis heute zusammen in einer Box.

Mutter und Tochter sind ein perfektes Team

Von Anfang waren sie das perfekte Team. Hertha, die zur Geburt in Tonjas Tatze passte, war schon immer ein sehr agiles, forderndes Jungtier, was die Mutter mit stoischer Ruhe ertragen hat. Rund um die Uhr wurden die beiden über einen Monitor in der Wurfhöhle überwacht, denn die Angst war groß. Nach zwei Eisbärenbabys, die noch vor dem Verlassen der Wurfhöhle gestorben waren, sollte dieses endlich gesund aufwachsen.

Unzertrennlich: Eisbärenmutter Tonja (rechts) mit Hertha in der Sonne.

Foto: Zoo Berlin

Und Hertha ist bilderbuchmäßig herangewachsen – dank Tonjas Geduld. Im März 2019 konnte sie erstmals die Außenanlage mit dem großen Felsen erkunden. Die ersten Male musste die Mutter sie noch aus dem Wasser retten – denn auch ein kleiner Eisbär muss erst Schwimmen und Jagen lernen. Ihrem Namen, den sie von ihrem Paten Hertha BSC erhalten hat, macht sie alle Ehre. Schon in der Wurfhöhle war der Ball ihr liebstes Spielzeug. Heute kann sie ihn auf einem Surfbrett balancieren, das sie vor sich herschiebt.

An diesem kalten, aber sonnigen Spätherbsttag sind kurz nach neun Uhr noch nicht viele Besucher im Tierpark unterwegs. Nur Veronika Buchholz hatte sich mit Urenkel Maximilian direkt vom Eingang auf den Weg zum Eisbärengehege gemacht. Seit zwei Jahren beobachtet sie Woche für Woche das Aufwachsen von Hertha. „Das Jungtier hat ja oft seine Mutter provoziert“, erzählt die Lichtenbergerin. Aber die Tierparkmitarbeiter hätten das gut hinbekommen und Hertha viel Abwechslung geboten. Deshalb würden sich die beiden heute noch so gut verstehen.

Veronika Buchholz mit Urenkel Maximilian vor dem Eisbären-Gehege im Tierpark.

Foto: Katrin Lange

Veronika Buchholz kennt sich mit Eisbären aus. Sie hat früher im Tierpark gearbeitet und war Leiterin der künstlichen Aufzucht. 1986 hat sie dem Eisbären Björn-Heinrich ins Leben geholfen, der so heißt, weil er am Geburtstag des ehemaligen Tierparkdirektors Heinrich Dathe geboren wurde. Er war eine Handaufzucht, alles ging gut, heute lebt Björn-Heinrich in Serbien.

Als Eisbär Knut 2006 im Zoo geboren wurde, war die Expertise von Veronika Buchholz erneut gefragt. Sie fuhr nach Serbien, um ihren Schützling zu besuchen. Björn-Heinrich hat sie nicht mehr erkannt, er war ein bestens integrierter Eisbär. „Ich habe mich riesig gefreut, dass Hertha eine natürliche Aufzucht ist“, sagt die 73-Jährige. Für sie wäre es kein Problem, wenn Hertha jetzt in einen anderen Zoo umziehen müsste. Denn dann käme wieder ein Männchen und es gäbe wieder ein Jungtier. „Es muss ja weitergehen, denn es geht um den Erhalt der Tiere“, sagt die ehemalige Tierparkmitarbeiterin, die immer noch im Förderverein ist.

Hertha wartet auf den Schnee

Tatsächlich verlassen in der Natur die Jungtiere mit zwei Jahren ihre Mütter, um Platz für einen neuen Eisbären-Mann zu machen. Eisbär-Vater Wolodja hätte wahrscheinlich nichts dagegen, aus dem Zoo in Rotterdam wieder zurück nach Berlin zu kommen. Tonja und Wolodja verstehen sich bestens – immer solange, bis sie trächtig ist. Dann will sie lieber ihre Ruhe haben. Doch Hertha füllt den Platz an Tonjas Seite noch komplett aus. Gemeinsam warten sie auf den ersten Schnee. „Besonders Hertha würde sich darüber freuen“, sagt Florian Sicks. Sie hat noch keinen so richtig erlebt.