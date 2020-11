Die Morde von Göhrde als TV-Serie

Das Interview mit August Wittgenstein findet spazierend im Tiergarten statt. Schuld sind die Coronabestimmungen, die ein Treffen im Café gerade unmöglich machen. Und irgendwie passt es dann auch. Wir haben uns verabredet, um über den ARD-Dreiteiler „Das Geheimnis des Totenwaldes“ zu sprechen (2., 5. und 9. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr und ab sofort in der Mediathek). In einer aufwendigen Miniserie wird fiktionalisiert die Geschichte der Göhrde-Morde erzählt, die 1989 die bundesdeutsche Öffentlichkeit aufwühlten und die bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind. August Wittgenstein spielt den Polizisten Jan Gerke, der mit den Ermittlungen zu zwei Doppelmorden im niedersächsischen Iseforst und dem parallelen Verschwinden der Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge (Matthias Brandt) betraut ist.

Der Tiergarten glücklicherweise ist an diesem Nachmittag weniger bedrohlich. Die Sonne scheint und bringt das bunte Laub zum Strahlen, das immer noch überraschend zahlreich an den Bäumen hängt. Er komme häufig zum Joggen her, sagt August Wittgenstein und übernimmt die Rolle des Spazierführers. Seit 2011 lebt der 39-Jährige in Berlin, geboren wurde er in Siegen als Sohn einer schwedischen Mutter und eines deutschen Vaters, der dem früheren Adelsgeschlecht Sayn-Wittgenstein entstammt. Wittgenstein besuchte ab seinem 15. Lebensalter ein Internat in Schweden, studierte später in Washington Geschichte und in New York und Los Angeles Schauspiel.

Geschichte wird in sechs Folgen aufgeteilt

Das Drehbuch zu „Totenwald“ habe ihm gefallen, weil es eine schnelle Erzählweise, einen untypischen deutschen Fernsehkrimi versprochen habe, sagt er. Auch das Ergebnis könne sich im Streaminganbietervergleich sehen lassen. Die ARD hat sich für ihr TV-Event im positiven Sinne von der internationalen Konkurrenz inspirieren lassen. In der Mediathek wird die Geschichte in sechs zusammenhängende Folgen aufgeteilt. Dazu gibt es eine dreiteilige Dokumentation über den realen Fall. Im Sommer 1989 wurden zwei Paare im Staatsforst Göhrde in Niedersachsen ermordet. Kurze Zeit später verschwand die 41-jährige Birgit Meier aus Lüneburg, Schwester des Chefs des Landeskriminalamtes Hamburg, Wolfgang Sielaff. Erst knapp 30 Jahre später wurde der Friedhofsgärtner Kurt-Werner Wichmann, der sich 1993 das Leben genommen hatte, als wahrscheinlicher Täter ermittelt.

Die Faszination des Publikums für True-Crime-Formate teilt auch August Wittgenstein. So beschäftigte er sich vor den Dreharbeiten im vergangenen Sommer intensiv mit dem Fall und dem Versagen der Behörden. Damals gab es Vermutungen, die Ermittlungen seien nicht voran gekommen, weil die Polizei einen V-Mann schützen wollte. In der Serie ist es vor allem das antiquierte Testosterongebaren der Männer gegenüber ihren progressiveren weiblichen Kolleginnen, das den Fall auf der Stelle treten lässt. Mansplainend inspiziert Jan Gerke die ersten beiden Leichen, als er der neuen Ermittlerin Anne Bach (Karoline Schuch) zum ersten Mal begegnet. Später wird die Kollegin erst ungelenk angegraben und später bei den Vorgesetzten auflaufen gelassen.

Charaktere, die in ihrer toxischen Männlichkeit gefangen sind

Aus heutiger Sicht alles sehr unangenehm anzuschauen, findet auch August Wittgenstein. Die Wertung gegenüber einer Figur lege er allerdings mit dem Anziehen des Kostüms ab. „Sonst würde sie ihre Wahrhaftigkeit verlieren“, sagt er. „Ich muss dann 1989 für Jan Gerke alles tun, damit er ins Ziel kommt und das erreicht, was er erreichen will. Und wenn das heißt, eine Frau zu beleidigen, muss ich das wohl machen.“ Charaktere, die in unterschiedlicher Ausprägung in ihrer toxischen Männlichkeit gefangen sind, hat August Wittgenstein in den vergangenen Jahren einige gespielt. Etwa den schnöseligen Anwalt Maximilian Mertens in der RTL-Serie „Jenny – echt gerecht!“ oder Karl Tennstedt, zackiger Oberleutnant zur See mit Suchtproblem in der Serienneuverfilmung von Wolfgang Petersens Kinofilm „Das Boot“. Erst in diesem Sommer stand der Schauspieler für „Ku’damm 63“, die dritte Staffel der erfolgreichen ZDF-Serie, vor der Kamera. Wittgenstein gibt darin den heimlich homosexuellen Staatsanwalt Wolfgang von Boost. Außen hart und innen ganz weich. Oder so ähnlich.

Aus irgendeinem Grund könne er sich mit solchen Männern identifizieren, sagt Wittgenstein. Zumindest beruflich. „Für mich bedeutet Männlichkeit, wenn jemand Rückgrat beweist, sein Fähnchen nicht nach dem Wind hängt. Wenn man Menschen mit Offenheit und Toleranz begegnet, jeden gleich behandelt“, sagt er. „Ich begegne jedem auf Augenhöhe. Das finde ich männlich.“ Wenn er im kommenden Januar 40 werde, rücke er diesem Ideal vielleicht noch ein bisschen näher. „Eine gute Zahl“, findet er. „Da ist man schon ein bisschen Mann. Ich weiß nicht, ob man jemals richtig Mann wird. Mit 50 dann vielleicht.“ Den Druck jedenfalls, bis zu einem gewissen Alter bestimmte Dinge erledigen zu müssen, verspüre er nicht. Auch wenn er gerne irgendwann Kinder haben und kirchlich heiraten wolle. „Ich finde einfach gewisse Dinge schön, die wir als Gesellschaft schon seit ewigen Zeiten machen“, sagt der Schauspieler. Vorerst wird er Weihnachten aber alleine mit seinen Eltern in Nordrhein-Westfalen feiern, während seine Geschwister die Feiertage mit ihren Partnern und Kindern verbringen.

„So langsam schlägt mir die Situation aufs Gemüt“

Im nächsten Jahr dürfe es dann gerne wieder ein bisschen mehr Sozialleben sein, sagt August Wittgenstein. Ganz absehen von der Auftragslage. „So langsam schlägt mir die Situation aufs Gemüt. Den ersten Lockdown, das traue ich mich kaum zu sagen, habe ich sogar positiv erlebt.“ Er habe die Zeit genutzt, um auf dem Land Zeit mit seinem Bruder und dessen Familie zu verbringen. Und um ein paar Gedanken zu ordnen. Dinge eben, zu denen man in der Hektik des Alltags sonst selten kommt. „Wenn man viel arbeitet und unterwegs ist, hat man wenig Zeit, über Grundsätzliches nachzudenken“, sagt er. „Als das Virus auftauchte, fühlte ich mich ein wenig nutzlos. Ich habe mich gefragt: Was ist mein Beitrag in dieser Gesellschaft? Womit kann ich mich nützlich machen? Irgendwann war ich sogar so weit, dass ich dachte: Wem bringt mein Beruf überhaupt etwas?“

Solche Selbstzweifel legten sich dann wieder, gerade weil sich zeigte, dass der Lockdown ohne die Kunst der Unterhaltung für die meisten Menschen wohl recht unerträglich geworden wäre.

Dass parallel zum Dauerkonsum die Lage für Schauspieler, Künstler und andere Gewerke des Unterhaltungsbetriebes dramatisch ist, sei um so tragischer. „Ein bisschen fühlte ich mich in diesem Jahr zurückversetzt an meine Anfänge, in diese Zeiten, als manchmal monatelang gar nichts lief“, sagt August Wittgenstein. In seinem schlimmsten Jahr, 2012, sei er deshalb sogar kurz vor dem Aufgeben gewesen. So schlimm sei es dieses Mal nicht gekommen. Aber was ist schon ein Schauspieler ohne Publikum? „Ich könnte natürlich die ganze Zeit für meine Eltern zu Hause spielen“, sagt er. „Aber ich glaube, die haben genug von meinem Theater.“