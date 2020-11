Mädchen mit Baseballschläger attackiert

Berlin. Ein 57 Jahre alter Mann soll ein kleines Mädchen in Berlin mit einem Baseballschläger angegriffen und leicht verletzt haben. Die Siebenjährige spielte am Donnerstag mit zwei gleichaltrigen Mädchen in einem Hinterhof in der Mahlower Straße in Köpenick, als es zu dem Angriff kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die zwei anderen Mädchen alarmierten ihre Eltern, die die Polizei riefen. Anwohner gaben demnach Hinweise auf einen Mann, der dafür bekannt war, spielende Kinder nicht zu mögen. Der mutmaßliche Angreifer wurde in seiner Wohnung gefunden. Die drei Mädchen erkannten ihn wieder. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Mädchen erlitt laut Polizei ein Hämatom am Bein, musste aber nicht vom Arzt behandelt werden.

( dpa )