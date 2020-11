Bauen mit Holz: Die Chance einer wachsenden Stadt

Modul für Modul senkt ein Kran die angelieferten Komponenten auf die Baustelle in Prenzlauer Berg. Die Teile sind rechteckig, so groß wie Fußballtore und als riesige Kisten verpackt. Aus 72 derartigen Fragmenten aus Holz wird derzeit ein Grundschulneubau zusammengesetzt. Die Verwendung zeugt von einem allgegenwärtigen Trend in der Berliner Baulandschaft: Vom Co-Working-Space im Park bis zum Wohngebäude im Innenstadtbezirk entstehen immer mehr Häuser in Holz-Beton-Bauweise. Architekt Farid Scharabi ist überzeugt: „Holz ist der nachhaltige Baustoff der Zukunft.“

„Die Menschen fühlen sich in den Gebäuden wohl“

Laut Rolando Laube, Sprecher beim Berufsverband Holzbau Deutschland, komme die Holzbauweise – bei dem Begriff ist immer auch die Verwendung von Beton eingeschlossen – in nahezu allen Bereichen des Hoch- und Ingenieurbaus zum Einsatz: von Wohnungen bis Kindertagesstätten, Sakralbauten bis hin zum Feuerwehrgebäude.

Allerdings liegt Berlin im Bundesvergleich noch zurück. Im Wohnneubau waren in der Hauptstadt 2019 8,9 Prozent der Genehmigungen jene mit dem überwiegend verwendeten Baustoff Holz (2018: 9,8 Prozent). Der Bundesdurchschnitt lag bei 18,7 Prozent. Fast verdoppelt hat sich allerdings der Einsatz bei Nicht-Wohnprojekten: von 5,5 Prozent in 2018 auf zehn Prozent im vergangenen Jahr (Bundesdurchschnitt 2019: 19,5 Prozent).

Vorreiter urbaner Holzhäuser ist ein Wohngebäude in Prenzlauer Berg

Vorreiter auf dem Gebiet urbaner Holzhäuser war vor zwölf Jahren ein siebengeschossiges Wohngebäude an der Esmarchstraße 3 in Prenzlauer Berg. Inzwischen setzt auch der Senat zunehmend auf den Baustoff Holz. Das Land wolle bei eigenen Bauprojekten noch mehr damit bauen, sagt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Pressesprecherin Petra Rohland. „Mehr Holzbau ist ein wichtiges Element, um die Klimaschutzziele Berlins zu erreichen.“

Für das Bauen mit Holz sprächen vier Gründe: Man sei schneller, weil sich die Teile vorfertigen lassen – ganz wie auf besagter Schulbaustelle in Prenzlauer Berg. „Die Menschen fühlen sich in den Gebäuden wohl, und wir können die regionale Wirtschaft stärken“, so Rohland. Zudem sei es klimaneutral und ressourcenschonend. „Unser Hochbau baut deshalb schon mit Holz, nicht nur im Innenausbau, sondern auch im Bereich Konstruktion und Gebäudehülle.“

Wie wir in Zukunft wohnen - mehr zum Thema:

Ein neuer Stadtteil mit mindestens 5000 Wohnungen

So ist derzeit in Berlin auch ein international aufsehenerregendes Großprojekt geplant. Nach der Schließung des Flughafens Tegel soll auf dem Areal das größte Bauprojekt des Senats der kommenden Jahre umgesetzt werden. Neben dem neuen Wissenschafts-, Wirtschafts- und Industriezentrum Urban Tech Republic entsteht das sogenannte Schumacher-Quartier: ein neuer Stadtteil mit mindestens 5000 Wohnungen für 10.000 Menschen. Die Vorgängerin von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel, Katrin Lompscher (beide Linke), hatte das Projekt als Vorzeige-Vorhaben angekündigt. Dort solle ein klimaneutrales Viertel wachsen, als Modell für Wohnungsbau aus Holz. Holzbau-Sprecher Laube ist überzeugt, im Norden Berlins entstehe dann wohl „das größte Holzbauprojekt Europas“. Als Baustart ist 2022 vorgesehen.

Auf die neue Holzstadt im Norden Berlins bezogen, bedeute der Einsatz von Holzbau einer aktuellen Studie zufolge die Möglichkeiten einer Produktionskette ohne lange Lieferwege: Aus Brandenburger Holz entstünden im Idealfall auf dem Gelände der Urban Tech Republic jene Bauteile, die nebenan montiert und zu neuem Wohnraum würden.

Die Potenzialanalyse von Technischer Universität Berlin und Fraunhofer-Institut, beauftragt vom Flughafen-Entwickler Tegel Projekt GmbH, sieht städtebauliche Chancen in der Holzverwendung. So sei der Einsatz von Kiefern aus Brandenburg eine bislang kaum genutzte regionale Ressource. Der steigende Bedarf an bezahlbarem städtischen Wohnraum lasse sich so decken – und das klimaverträglich. Es würden nicht nur Kohlenstoffdioxid-Emissionen reduziert. „Die Stadt wird vielmehr zum riesigen CO 2 -Speicher“, heißt es in der Studie.

Schnell hingestellt: Lernen in der Holzschule

Dass Holz auch schon ganz alltäglich im Stadtbild verbaut wird, zeigt der aktuelle Schulanbau aus Holz in Prenzlauer Berg. Dieser stellt berlinweit ein Pionierprojekt dar. Metallcontainer nutzen viele Bezirke. Holzcontainer sind neu. Binnen neun Tagen wird derzeit an der Otto-Ostrowski-Straße eine Schule für 300 Mädchen und Jungen der Friedrichshainer Hausburg-Grundschule errichtet. Das Grundstück übrigens liegt kurioserweise in Prenzlauer Berg, gehört aber zum Bezirksvermögen von Friedrichshain-Kreuzberg. Nach den Ausbauten soll das Gebäude im März 2021 bezugsfertig sein.

Das bedeutet Raum für zwölf Klassen, Lehrerzimmer, eine Mensa und zerlegbare Treppenhäuser, die wegen der anstehenden Bauabschnitte einer Sanierung in der Hausburg-Grundschule gebraucht werden. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), unterstreicht, dass die Verwendung von Massivholz den an elf Standorten im Bezirk eingesetzten Metallcontainern überlegen sei. Die Haltbarkeitsdauer liege bei 30 Jahren, die eines Metallcontainers bei acht.

Fenster dienen dem Infektionsschutz

Das Schulhaus ist aus 75 Modulen zusammengesetzt, recycelbar und kann nach den bisher genehmigten acht Jahren abgebaut, an anderer Stelle wieder errichtet und genutzt werden. Auf drei Stockwerken sollen dann 2100 Quadratmeter entstehen. Vorzuziehen sei der Bau den Metallcontainern auch durch besseres Raumklima, sagt Schmidt. Die Holzkonstruktion erhitzt sich nicht im Sommer, worüber Schüler und Lehrer seit Jahren klagen.

Passgenau für die Zeit seien die Holzboxen auch, weil die verwendeten Fenster dem Infektionsschutz dienen. Ihre Bauweise ermöglichen schnelles, effizientes Lüften. Langfristig denkbar sei laut Schmidt der Einsatz des in seiner Abteilung Facility Management entwickelten Modells auch als Wohn- und Dienstgebäude. Die Gesamtkosten betragen nun 6,15 Millionen Euro. Das schließt Bau, Konstruktion, Honorare, Gestaltung der Außenanlage und das Mobiliar ein.

Der vor allem um die Unterbringung der Kinder in seinem bei jungen Paaren beliebten Bezirk besorgte Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) sagt, die schnelle Bauweise mit Holz sei das geeignete Mittel, um die rasanten demografischen Entwicklungen in der Stadt abzufangen. Zudem steige der Bedarf an Grundschulplätzen im Bezirk, zusätzlich rund 1000 seien es bis Mitte des Jahrzehnts. Von Planung bis Fertigstellung 2021 werden zweieinhalb Jahre vergangen sein – ein eher unüblich hohes Tempo im Schulneubau.

Neun Kitabauten mit insgesamt 1224 Plätzen

Unter den abgeschlossenen Projekten in Landesregie sind bereits die Integrierte Gesamtschule Mahlsdorf und die dreizügige Grundschule Konrad-Wolf-Straße in Alt-Hohenschönhausen, jeweils mit Sporthalle. Im Mai wurde in Marzahn-Hellersdorf der Grundstein der ersten Kita des Senats-Projekts Modulare Kita-Bauten (Mokib) gelegt. Der Bau soll binnen eines Jahres fertig sein. Das heißt, neun Kitabauten mit insgesamt 1224 Plätzen.

Nach einem Kostenvergleich mineralischer Baustoffe versus Holz gefragt, sagt Stadtentwicklungs-Sprecherin Rohland, hier spielten zu viele Faktoren eine Rolle. Kosten des Baustoffs änderten sich etwa nach Serienfertigung, Angebot, Lieferwegen, Größe des Gebäudes sowie Nutzungsanforderungen. Und: „Da für uns nicht allein Kosten bei der Wahl der Bauart eine Rolle spielen, gibt es dazu keine allgemeine Aussage.“

Kostenvergleich Stahlbeton und Holz

In Österreich hatte ein paralleles Bauprojekt Einblicke gegeben. Bauunternehmen und Holzexperte Rhomberg-Bau sowie ein gemeinnütziger Bauträger errichteten 2018/19 in Vorarlberg zwei identische Häuser, eines aus Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem, eines aus Holz. Am Ende standen laut Rhomberg unter den Kostenrechnungen ähnliche Summen. Zudem habe der Holzbau ein halbes, der Stahlbetonbau ein Jahr gedauert. Rhomberg baut in Berlin derzeit am Südkreuz mit an der neuen Deutschlandzentrale des Energieanbieters Vattenfall. 29.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen dort in Holz-Beton-Hybrid-Bauweise.

Professor: Baustoff Beton wird an Bedeutung verlieren

Zu Beginn unser Serie „Wohnen in Berlin“ hatte Professor Volker Schmid von der Technischen Universität im Interview erklärt, der in Berlin derzeit noch beliebteste Baustoff Beton werde an Bedeutung verlieren. Bauen mit Stahlbeton erzeuge zu viel Kohlenstoffdioxid. Steige die CO₂-Steuer, werde Bauen mit Beton zudem weit teurer. Er prognostizierte, dass in Zukunft unterschiedliche Materialien zu Verbundtragwerken kombinieren werden, eben etwa Holz mit Beton.

Die Architekten Susanne und Farid Scharabi leben in jenem Gebäude, das sie 2007 in Prenzlauer Berg als Holz-Hybrid errichteten. „Wir sind eingeschworene Holzbauer“, sagen sie. Nach den ganz handfesten Vorzügen gefragt, sagen sie, dass etwa die spezifische Wärmedämmung auf 130 Quadratmeter jährlich für nur 300 bis 400 Euro Heizkosten sorge. Und: „Es fühlt sich besser an, nicht hinter einer Betonwand zu sitzen“, sagt Farid Scharabi.

Eines der bekanntesten Innenstadtprojekte des Architekturbüros Susanne und Farid Scharabi ist das 2019 eröffnete „B-Part Am Gleisdreieck“, ein Multifunktionsgebäude mit Co-Working-Plätzen und Café. Im Mai 2020 wurde an der Landsberger Allee in Friedrichshain das gemeinschaftliche Bauprojekt Walden 48 mit mehr als 40 Wohnungen fertig. Es ist einer von drei Finalisten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021. „Die Nachfrage steigt seit zehn Jahren“, sagt Scharabi.

Holz ist zwei bis fünf Prozent teurer

Kunden schätzten die ökologischen Vorteile. „Aber es ist auch die Optik.“ Jedes Haus sei ein Unikat. „Es gibt keinen Baustoff, der so wundervoll altert“, sagt Scharabi. Im Kostenvergleich der Projektkosten liege Holz um zwei bis fünf Prozent höher.

Zukünftig, versichert er, werde Holz noch mehr das Stadtbild bestimmen. Ob bei der Aufstockung, wo drei Geschosse auf bestehende Gebäude gesetzt werden können. Oder in bestehenden Baulücken, die zügiger, ohne die üblichen Lärm- und Staubemissionen geschlossen werden. Was Holz kann, zeige sich schon jetzt in Großbritannien und in den Niederlanden. Dort werde damit bis zu 30 Stockwerke hoch gebaut.