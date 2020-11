Das Berliner Umland boomt

Berlin wächst – und das nicht nur in innerhalb der Stadtgrenzen. Besonders spürbar wird das rund um die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam im Westen Berlins und im Südosten im Umfeld des Großflughafens BER in Schönefeld, der mit rund neunjähriger Verspätung am 31. Oktober in Betrieb gegangen ist.

So entsteht im Norden Potsdams auf dem ehemaligen Kasernengelände in Krampnitz gleich ein ganz neuer Stadtteil. Rund 10.000 Menschen sollen hier eine neue Wohnung finden. Geplant ist ein „All-inclusive-Stadtteil“, der alles bieten soll, was zu einem urbanen Umfeld gehört. Den städtebaulichen Entwurf für das Quartier haben die Büros Machleidt Städtebau und Stadtplanung sowie Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten geliefert. Das Zentrum bildet eine große Grünfläche mit zahlreichen Freizeit- und Erholungsangeboten. Ein „soziales Band“ mit Stadtteilzentrum, Bürgerhaus, Bibliothek, Jugendclub, einer Grund- und einer weiterführenden Schule sollen entstehen. Geplant sind sieben Kitas, Einzelhandel und Dienstleistungen, darunter etwa ein Ärztehaus.

Erste Bewohner sollen 2024 ins Quartier Krampnitz einziehen

So sieht der Masterplan für das Quartier Krampnitz aus.

Foto: Machleidt GmbH/ sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten

Perspektivisch soll sich der neue Stadtteil selbst CO 2 - und fossilfrei mit Energie versorgen, heißt es auf der Internetseite des Projekt krampnitz.de . In den nächsten zehn bis 20 Jahren sollen bis zu 10.000 Menschen hier ein Zuhause finden. Erste Bewohner sollen voraussichtlich im Jahr 2024 das Quartier beziehen. Geplant sind bis zu 4900 Wohneinheiten. Entstehen sollen hier Miet- und Eigentumswohnungen, ebenso sozialer Wohnungsbau. Genossenschaften und Baugruppen sollen ebenfalls zum Zuge kommen. Das Quartier, 7,5 Kilometer vom Potsdamer Hauptbahnhof entfernt und an der Bundesstraße B2 gelegen, wird von der ProPotsdam GmbH, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam, entwickelt.

Schönefelds Einwohnerzahl hat sich verdreifacht

Doch nicht nur in und um Potsdam herum wird großflächig gebaut, sondern vor allem auch im Umfeld des neuen Großstadtflughafens. Seit dem Mauerfall hat sich die Einwohnerzahl von Schönefeld verdreifacht. Kein Wunder, dass sich überall die Baukräne drehen. Derzeit errichtet der deutsch-österreichische Bauträger Buwog die „Neue Mitte Schönefeld“ zwischen der Rathausgasse und der Hans-Grade-Allee, gleich hinter dem Rathaus Schönefeld. Nach Angaben der Buwog entstehen rund 330 Ein-bis Vier-Zimmerwohnungen – alle mit Balkon oder Terrasse – auf dem 14.650 Quadratmeter großen Baufeld.

So soll die „Neue Mitte Schönefeld“ aussehen.

Foto: BUWOG Bauträger GmbH

Die Nähe zum Flughafen ist dabei immer ein Thema: So hat die Buwog in ihrer Projektbeschreibung gleich den Link zur Online-Fluglärm-Prognose ( berlin-airport.de/de/nachbarn/fluglaermprognose-ber/index.php#flugrouten) eingebaut. Hier können sich Interessenten darüber informieren, wie sich der Flugbetrieb am BER auf die Wohnlage auswirken wird. Errichtet werden Eigentumswohnungen, mit deren Bau wurde Mitte 2020 begonnen. Auf den verbleibenden Gewerbebaufeldern sind ein Bürohaus sowie ein Hotel geplant.

Erste Mieter ziehen in die Sonnenhöfe

Bereits weitgehend fertig sind dagegen die Son nenhöfe in Schönefeld, informiert die Sprecherin des Unternehmens Die Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIE AG). Die ersten Mieter sollen im Dezember einziehen. Die Gebäude mit 559 Wohnungen wurden vier- bis fünfgeschossig und mit begrüntem Flachdach errichtet. Die Häuser sind um drei grüne Innenhöfe mit Ruhezonen und Spielplätzen gruppiert. Im Erdgeschoss der Gebäude entlang des öffentlichen Grünstreifens sind Geschäfte untergebracht. 475 Tiefgaragen-Stellplätze und 231 Stellplätze im Außenbereich sind vorgesehen.

Die „Sonnenhöfe“ entstehen ganz in der Nähe des neuen Großflughafens BER in Schönefeld.

Foto: www.3dlux.org

Fertig und bereits bezogen sind auch die Theodor-Fontane-Höfe der DIE AG im sogenannten Dichterviertel, das bis an die Rudower Chaussee reicht. Die zwölf Mehrfamilienhäuser mit 334 Mietwohnungen haben insgesamt eine Wohnfläche von zirka 22.400 Quadratmetern.

Auch die Bauwert aus Berlin setzt auf den Standort. „Die Entscheidung, erstmals vor den Toren Berlins zu bauen, ist durch die wachsende Attraktivität der Wohnlagen insbesondere am südöstlichen Rand Berlins sowie die steigende Wohnungsnachfrage in den Umlandgemeinden begründet“, sagt Henning Hausmann, Leiter Investment bei Bauwert.

„Vor allem in der Umgebung der S- und Regionalbahnstationen sehen wir einen steigenden Bedarf sowie eine große Nachfrage nach attraktivem Wohnraum, weil man hier bei derzeit noch günstigeren Preisen eine hohe Lebensqualität vorfindet“, ergänzt Hausmann. Der Süden von Brandenburg werde vom BER stark profitieren, denn es werden immerhin bis zu 80.000 Jobs im Flughafenumfeld erwartet. Dadurch werde es – neben Tesla – weitere Firmenansiedlungen geben und die Nachfrage nach Wohnraum steigen.

Die Bauwert baut in Wildau

Die Bauwert hat ebenfalls bereits das erste Wohnprojekt mit 170 Wohnungen in Wildau fertiggestellt und plant hier derzeit bis zu 1000 weitere Wohnungen. „Für Wildau spricht die städtische Struktur mit S-Bahnanschluss, die Lage an den Ufern der Dahme und die starke wirtschaftliche Entwicklung sowie der stetige Bevölkerungszuzug in die Stadt“, sagt Hausmann. Mit 130 Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt und der Technischen Hochschule sei Wildau einer der wichtigsten Technologiestandorte in Brandenburg.

Das Bauwert-Bauprojekt „Am Rosenanger“ in Wildau.

Foto: Bauwert AG

Von der Nähe zum Flughafen profitiert auch Bad Saarow am Ufer des idyllischen Scharmützelsees, das in 30 Autominuten zu erreichen ist. Die Marina Apartments by Chipperfield sind Bestandteil im Marina Resort, einer Reihe von Wassergrundstücken am Ufer des Scharmützelsees auf rund 75.000 Quadratmetern. Die 53 bis zu 230 Quadratmeter großen Eigentumswohnungen verteilen sich auf fünf kubische Häuser in einem privaten Kiefernwald. In den vier Drei- bis Viergeschossern aus dunklem Holz werden 45 Eigentumswohnungen entstehen, ein fünfter, zweigeschossiger Bau ist für acht weitere Eigentumswohnungen gedacht. Baubeginn ist Anfang 2021.

Das Marina Resort in Bad Saarow.

Foto: ©_bloomimages_gmbh.jpg

Nach eigenen Angaben will die Artprojekt Gruppe 130 Millionen in das Marina Resort investieren: In Planung ist in einem zweiten Bauabschnitt ein Fünf-Sterne-Hotel mit 90 Zimmern, das ebenfalls aus der Feder des Architekten David Chipperfield stammt. Ergänzt werden soll das Ensemble von einem Beachclub und einem Restaurant. Ferner sollen 100 neue Arbeitsplätze geschaffen und bezahlbare Wohnungen für die Angestellten in Saarow gebaut werden. Die Marina und das historische Strandbad Neptun werden modernisiert, ein Segelclub für Anwohner und Wassertouristen geschaffen und in Teilbereichen mit Sandstrand und Badeinsel auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Berliner Genossenschaft weicht aufs Umland aus

Sehr gern in Wildau bauen möchte auch die Berliner Baugenossenschaft „Charlotte“. In erster Linie allerdings deshalb, weil in Berlin Bauland zu Preisen fehlt, die eine vernünftige Miete noch möglich machen, wie Dirk Enzensberger, Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft, eingesteht. Doch der durch den nahen Flughafen und die Tesla-Ansiedlung in Grünheide befeuerte Bauboom in der Region wird nun auch für sie zum Problem, denn für das Grundstück, auf dem die Genossenschaft rund 200 Wohnungen errichten will, gibt es noch kein Baurecht. „Die Kommune hat erst einmal ein Gutachten zu den Themen Verkehr und Bildung in Auftrag gegeben“, sagt Enzensberger.

Aus ganz ähnlichen Gründen engagiert sich auch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo im Nachbarland Brandenburg. In Falkensee, gleich hinter Spandau, errichtet sie an der Schwartzkopffstraße 20 Ecke Leipziger Straße auf einem knapp 6300 Quadratmeter großen Baugrundstück 106 Wohnungen, die zu einer Nettokaltmiete von durchschnittlich 9,95 Euro je Quadratmeter und Monat angeboten werden sollen. Der Baustart erfolgte Ende 2018, die Fertigstellung ist für Herbst 2021 avisiert. Jetzt erweist es sich als großes Glück, dass die Degewo dort vor vielen Jahren Land erworben hatte, das damals nicht sofort gänzlich bebaut wurde, da die Nachfrage gering war. Denn der Berliner Speckgürtel wuchs zunächst nicht so schnell, wie Anfang der 1990er-Jahre gedacht. „Jetzt bauen wir dort auf unseren Flächen, weil sich bezahlbarer Wohnraum in Falkensee starker Nachfrage erfreut“, so Sprecher Paul Lichtenthäler.

Der Trend, dass mehr Berliner ins Umland ziehen als umgekehrt, sei ein normales Phänomen einer wachsenden Stadt und bestand schon lange vor Corona, betont Sebastian Fischer, Vorstand der Primus Immobilien AG, die vor allem in Berlin aktiv ist. Der wichtigste Pull-Faktor des Umlands sei dabei das günstigere Immobilienpreisniveau im Vergleich zum Stadtgebiet. „Dieser Trend dürfte sich mittelfristig verlangsamen, weil das Grundstücksangebot im Umland durch die rege Bautätigkeit verringert und die Preisentwicklung durch steigende Nachfrage an Dynamik zunimmt“, prognostiziert Fischer. In gewisser Weise wiederhole sich die Berliner Entwicklung nun in Brandenburg – „und interessanterweise deshalb, weil der Berliner Senat es nicht schafft, Bauland in notwendigen Größen auszuweisen“, kritisiert er.

Familien

Vor allem die Abwanderung aus Berlin nach Brandenburg nimmt weiter zu. Seit 2010 steigt die Zahl der Umzüge aus der City hinter den Stadtrand beinahe jährlich. Mehr als 60 Prozent der Wanderungen sind dabei auf Familien zurückzuführen, heißt es im IBB-Wohnmarktreport 2019. Insgesamt lebt rund eine Million Menschen in den Städten und Gemeinden des Umlandes.

Die höchsten Mietforderungen stellten demnach Anbieter im Süden des Berliner Umlandes: Mit 10,00 bis knapp 10,70 Euro pro Quadratmeter liegen die Angebotsmieten hier auf dem Niveau der Hauptstadt (10,44 EUR/m²).

Die Nachfrage nach Wohneigentum im Umland ist hoch. Das zeigt sich nach Angaben des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) unter anderem an den Preissteigerungsraten. Im Durchschnitt kostet ein Einfamilienhaus (Baujahre ab 1990, Massivbauweise, durchschnittlich 130 m² Wohnfläche, mittlerer bis gehobener Ausstattungsstandard, normaler bis guter Baustandard) mit aktuell rund 440.000 Euro 16 Prozent mehr als im Vorjahr (2019: 380.000 Euro).

Auch die Grundstückspreise sind im Durchschnitt um 18 Prozent, gestiegen, so Michael Schick, Präsident des IVD. Kostete ein Quadratmeter 2019 noch 260 Euro, liegt der Durchschnittspreis jetzt bei 310 Euro. Die günstigsten Lagen sind unter anderem Zossen, Rangsdorf, Wandlitz und Werder, Brieselang und Oranienburg