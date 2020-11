Rot-Rot-Grün macht 500 Millionen mehr Corona-Schulden

Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition füllt ihre finanziellen Reserven zum Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie um weitere 500 Millionen Euro auf. Der Nachtragshaushalt für 2020 und 2021 wird deshalb neue Schulden in Höhe von 7,1 Milliarden Euro vorsehen. Bislang war von 6,6 Milliarden Euro ausgegangen worden. Das wurde der Morgenpost aus Koalitionskreisen bestätigt. Zuerst hatte der RBB die neue Zahl vermeldet.

Corona-Schulden in Berlin: Reserven für die Zeit ab 2022

Am Donnerstag wollen die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linken und Grünen die Vorstellungen für den Nachtragsetat offiziell bekanntgeben. Kommende Woche soll der Haushalt dann im Hauptausschuss und danach im Plenum des Abgeordnetenhauses beschlossen werden.

Vor allem die Linke drängte dem Vernehmen nach darauf, dem Senat mit einer höheren Kreditermächtigung weiteren Handlungsspielraum zu geben. Die nun zusätzlich in Aussicht stehende halbe Milliarde Euro ist dementsprechend noch nicht konkret verplant, sondern kann für die durch den zweiten Lockdown entstehenden zusätzlichen Kosten ausgegeben werden. So wird erwartet, dass Unternehmen aus den stillgelegten Branchen weitere Hilfe brauchen. Weil nicht klar ist, wie der Bund weiter vorgehen wird, will die Koalition sich eigene weitere Hilfsprogramme des Landes ermöglichen.

Geld für Semesterticket und Obdachlosenheime

Das Bündnis hat auch einige aus politischen Gründen entstandene Zusatzlasten finanziert. Dies erfolgt aber weniger aus den zusätzlichen Krediten, als aus nicht ausgeschöpften Haushaltstiteln der verschiedenen Ressorts. So sollen 1,9 Millionen Euro an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen, damit sie auf die geplanten Preiserhöhungen für das Semesterticket verzichtet. Studierende hatten sich beklagt, se würden wegen der geschlossenen Hochschulen mit Video-Unterricht lernen und Busse und Bahnen viel weniger nutzen.

Weiteres Geld ist die den Ausbau der Obdachlosenunterkünfte vorgesehen, um die Kältehilfe mit mehr Platz Corona-sicherer zu machen .

100 Millionen Euro für Ankauf von Wohnhäusern

Rund 15 Millionen Euro zusätzlich fließen an Polizei und Feuerwehr, um Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte anzuschaffen. Der Ankaufsfonds für Gebäude und Grundstücke wird mit 100 Millionen Euro wieder aufgefüllt, um im Bedarfsfall weitere Mietshäuser per Vorkaufsrecht erwerben zu können. Ohne ausreichendes Geld, so das Kalkül der Koalitionäre, würde das Vorkaufsrecht auch nicht als Drohkulisse taugen, um Investoren zu Verträgen für einen besseren Mieterschutz in Milieuschutzgebieten zu bewegen. Der schwedische Konzern Heimstaden hatte vergangene Woche solche sogenannten „Abwendungsvereinbarungen“ nach schwierigen Verhandlungen unterschrieben .

Strategisch geht es der Koalition jedoch darum, sich für die Zeit nach der Wahl im Herbst 2021 zu wappnen. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie würden erst 2022 und später wirklich sichtbar werden, so das Argument. Auch die Einnahmen dürften deutlich geringer ausfallen als zuletzt erwartet. Deshalb wollen SPD, Linke und Grüne Vorsorge treffen, damit eine neue Regierung nicht sofort mit harten Spardebatten starten muss.

1,5 Milliarden Euro werden 2020 nicht ausgegeben

Die bis zu 1,5 Milliarden Euro, die im Jahr 2020 wegen Corona und anderer Probleme nicht ausgegeben werden können, sollen in eine Investitionsrücklage für die späteren Jahre geschoben werden. Der Senat solle nötigenfalls im kommenden Jahr einen weiteren Nachtragshaushalt auflegen, sollten Landesunternehmen wie die Messe, der Flughafen, die Krankenhäuser oder die BVG wegen der anhaltenden Pandemie weiteres Geld benötigen.

Rot-Rot-Grün sieht sich mit seiner Vorsorge-Politik trotz Kritik des Landesrechnungshofes in guter Gesellschaft. Auch andere Bundesländer wie Bayern oder Hessen haben sich Kredite in Milliardenhöhe genehmigen lassen, ohne die einzelnen Summen schon konkret verplant zu haben. Um nicht beim Ausbau der Infrastruktur, in der Bildung oder bei der Bezahlung der Mitarbeiter zurückzufallen, müsse Berlin ebenfalls entsprechend vorgehen, damit die Investitionen weiter fließen könnten, hieß es.