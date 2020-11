BVG-Zwangsticket und City-Maut: Das empfiehlt eine Studie des Berliner Senats

Berlin. Um den Ausbau des Bus- und Bahnverkehrs in Berlin zu finanzieren, sollte das Land ein verpflichtendes Ticket für alle Bürger und eine City-Maut einführen sowie die Parkgebühren deutlich erhöhen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten des Planungsunternehmens Ramboll im Auftrag der Senatsverkehrsverwaltung, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Nachdem ein erster Entwurf der Studie bereits im Juni bekannt geworden war, liegt nun das finale Dokument vor.

Ziel der Studie war es herauszufinden, welche Instrumente die höchsten Einnahmen erzielen könnten und zugleich den größten Effekt auf den Verkehr in Berlin haben würden. Demnach schnitten in der Untersuchung die drei genannten Varianten „mit Abstand am besten ab“, bilanzieren die Gutachter. Rechtlich seien durch das Land Berlin alle Modelle umsetzbar, erklären die Autoren, wenngleich für manche Ideen Gesetzesänderungen nötig wären.

So etwa für eine Umlagefinanzierung des ÖPNV, also ein verpflichtendes Ticket für alle Berliner. Ausgenommen Kinder und Schwerbehinderte käme die Modellrechnung aktuell auf 3,12 Millionen Berliner, die diesen Beitrag zahlen müssten. Ziel sei es zum einen, die bisherigen Nutzer von Bus und Bahn zu entlasten, sprich: Der Beitrag sollte niedriger sein, als der aktuelle Abonnementpreis.

Fällig würden für jeden Vollzahler hier unterschiedliche Beiträge, je nachdem ob das Ticket 24 Stunden am Tag, 21 Stunden mit Ausnahme des morgendlichen Berufsverkehrs oder nur als eine Art Bahn-Card-Modell, die zum Kauf vergünstigter Tickets berechtigt, eingeführt würde. Je nach Modell lägen sie in einer Beispielrechnung der Autoren bei 570 Euro, 465 Euro oder 285 Euro pro Jahr. Für Senioren, Studenten oder Bedürftige sollten die Zahlungen entsprechend niedriger ausfallen.

BVG-Zwangsticket für alle Berliner könnte 544 Millionen Euro zusätzlich bringen

Die allgemeine ÖPNV-Abgabe müssten alle Berliner Einwohner verpflichtend bezahlen.

Im Fall der genannten Tarife, rechnen die Autoren, ließen sich damit jährlich zwischen 172 und 544 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau des Netzes einnehmen. Zwar ließe sich mit dem 24-Stunden-Modell am meisten Geld einnehmen, zugleich weisen die Gutachter jedoch darauf hin, dass es zu einer „starken Mehrnutzung“ von Bussen und Bahnen kommen würde.

„Damit wird eine Angebotsausweitung unausweichlich, die wiederum den Großteil des gewonnen Zusatzbudgets verschlingen könnte“, schreiben sie. Unklar ist auch, ob und inwiefern die Tarifgemeinschaft des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) in dieser Konstellation Bestand haben könnte.

City-Maut in Berlin soll Verkehr reduzieren und Einnahmen bringen

Die A100 gehört in Berlin zu den Strecken mit dem meisten Stau.

Auch für die Einführung einer City-Maut wäre eine neue Gesetzesgrundlage nötig. Nach ihr müssten Autofahrer eine Gebühr zahlen, wenn sie mit ihrem Pkw innerhalb eines definierten Raums, beispielsweise dem S-Bahnring, fahren. Rechtlich ausgenommen sind davon jedoch die durch Berlin verlaufenden Bundesstraßen, da diese unter rechtliche Hoheit des Bundes fallen. Wer nur dort fährt, müsste demnach nicht zahlen. Vergleichbare Modelle gibt es heute schon in London oder Stockholm. Dort werden pro Tag maximal Gebühren von jeweils rund 13 Euro fällig. In Stockholm reduzierte sich der Autoverkehr dadurch bereits kurzfristig um 20 Prozent. In der Londoner City fuhren nach acht Jahren 40 Prozent weniger Menschen mit dem eigenen Auto. Auch abhängig von diesem Rückgang und der Höhe der Maut – angenommen werden in der Studie fünf oder acht Euro pro Tag – lägen die jährlichen Einnahmen zwischen 337 und 880 Millionen Euro.

Verbunden sind damit jedoch auch einige Hürden. So muss zunächst ein System installiert werden, dass die Kennzeichen der Fahrzeuge automatisch erfasst, ohne in Konflikt mit dem Datenschutz zu geraten. Die Autoren erwarten auch, dass dies viele Autofahrer veranlassen könnte, ihr Auto an der Grenze der Zone abzustellen und dort den Parkdruck zusätzlich zu erhöhen.

Studie schlägt Anwohnerparkgebühren von 120 bis 240 Euro pro Jahr vor

Anwohnerparkausweise kosten in Berlin aktuell 20,40 Euro für zwei Jahre.

Helfen könnte die dritte Maßnahme, die die Autoren empfehlen: eine Erhöhung der Parkgebühren. Als Preis für einen Anwohnerparkausweis schlagen sie die auch in Berlin bereits diskutierten Höhen zwischen 120 und 240 Euro pro Jahr vor. Gelegenheitsparker sollten demnach pro Stunde drei bis vier Euro zahlen müssen. Je nach Preis kämen so jährliche Einnahmen von 362,5 Millionen bis 487,8 Millionen Euro zusammen. Zugleich symbolisiere dies stärker als gegenwärtig den Wert des öffentlichen Straßenlandes, schreiben die Autoren.

Als weiteres Instrument nennen die Autoren ein verpflichtendes Gäste-Ticket für Touristen. Dieses sei „am schnellsten einführbar und politisch eher unkritisch, als selektives Instrument jedoch nicht hinreichend, um die Finanzierung des ÖPNV substanziell zu verbessern“. Gerechnet würde mit Einnahmen zwischen 65 und 175 Millionen Euro. Auch die Parkraumbewirtschaftung, die heute bereits in Teilen der Innenstadt gilt, ließe sich im Verhältnis leichter ausrollen. Die Studie kommt dennoch zu dem Ergebnis, dass keines der Instrumente „die Erwartung einer schnellen Umsetzung wecken“, sollte.

Rot-Rot-Grün uneinig über die Finanzierungsmodelle

"Eine politische Festlegung ist damit ausdrücklich noch nicht verbunden, zumal die sozialen Auswirkungen der Instrumente noch vertieft zu untersuchen und ggf. abzufedern sind", teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Wohl nicht zufällig empfiehlt die Studie jedoch ausgerechnet jene Maßnahmen, für die sich auch Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und ihre Partei stark machen.

Los geht mit der Veröffentlichung daher endgültig die Debatte um die künftige Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. „Wir werden nicht umhinkommen, dass wir zusätzliche Instrumente einführen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Harald Moritz. Rufbusmodelle oder der Schienenausbau im Rahmen des Projekts i2030 würden hohe Kosten verursachen. Die müsste man auf neue Art und Weise bezahlen. „Wenn wir die Mittel nicht bekommen, werden Planungen zurückgestellt. Das sollten wir uns nicht leisten.“ Moritz hält die Erhöhung der Parkgebühren für die zunächst einfachste Variante, schließt jedoch auch andere Modelle nicht aus. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Umlagefinanzierung ein gutes Instrument ist, was den Fahrpreis für alle senken könnte. Persönlich bin auch von der City-Maut überzeugt, da sie ähnlich wie die Parkraumbewirtschaftung den motorisierten Individualverkehr rausdrängen würde.“

Mit letzterem steht der Grüne in der Koalition alleine da. „Wir sehen die City-Maut nach wie vor skeptisch“, sagte Linke-Verkehrsexperte Kristian Ronneburg. Für „mittelfristig machbar und attraktiv“ halte er die Einführung eines Gäste-Tickets. Ronneburg hält auch eine Nutznießerabgabe, entweder von Immobilienbesitzern oder Unternehmen, wie es sie in Paris gibt, weiterhin für interessant, obwohl die Studie sie nicht favorisiert.

Noch ablehnender äußerte sich SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. „Wir sehen die drei Vorschläge des Gutachtens kritisch und halten sie für nicht umsetzbar.“ Schopf und die Berliner SPD plädieren stattdessen für ein vor allem von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) befürwortetes 365-Euro-Ticket.