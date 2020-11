Die Briefwahl, wie her bei der EU-Wahl 2019, könnte in Pandemie-Zeiten wichtiger werden.

In Berlin werden für den Wahltag mehr Wahllokale und Wahlhelfer gebraucht. Im Bund wird eine reine Briefwahl in der Pandemie geprüft.

Politik Größter Wahltag der Geschichte in Berlin am 26. September

Berlin. Die Wahlleiter in Berlin sehen mit einer gewissen Anspannung dem 26. September 2021 entgegen. An diesem Tag, den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die Bundestagswahlen vorgesehen hat, würden in der Hauptstadt auch die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie möglicherweise weitere Bürger- und Volksentscheide stattfinden.