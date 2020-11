Junge Berliner schätzen das Kiezleben

Berlin. Allein auf den letzten 100 Metern bis zu Vivi Golders Wohnung in der Wrangelstraße begegnet einem dieser Berliner Mix: Bars, Restaurants, Späti, Süßwarenladen. Die Häuser haben diesen besonderen Benutzt-Charme, keins sieht aus wie das andere. Kritzeleien an den Fassaden hier, verblichene Sticker dort.

In einigen Läden sind die Fenster an diesem Morgen noch dunkel, in anderen wird schon entschlossen gearbeitet. An den Wochenenden strömen die Menschen oft in Scharen in das beliebte Ausgehviertel. Wohnen, wo andere Party machen, ist für Vivi Golder also nichts Ungewöhnliches. Für sie ist es der Kiez, in dem sie alt werden könnte. Wenn nicht im Wrangelkiez, dann anderswo in Kreuzberg. Aber Kreuzberg soll es schon sein.

Die Kunsthistorik-Studentin wohnt in einem dieser Aufgänge mit dunkler, schwerer Holztür, hinter der das Wohnen in einem typischen Kreuzberger Altbau beginnt. Die Wohnung der 28-Jährigen, die sie sich mit einem Mitbewohner teilt, liegt im dritten Stock.

Studentin Vivi Golder lebt seit sieben Jahren in der Wrangelstraße in Kreuzberg. Besonders die vielen kleinen Bars schätzt sie an ihrem Kiez.

Freundlich und unaufgeregt begrüßt sie an der Tür. „Willst du Kaffee?“, fragt sie und führt in ihr Zimmer am Ende des Flurs. Seit sieben Jahren wohnt sie in der Dreizimmerwohnung. Als Vivi vor acht Jahren nach Berlin zog, kam sie zunächst für ein paar Monate bei ihrem Bruder in Mitte unter.

Steigende Mieten könnten Berlin sein „sympathisches Gesicht“ kosten

Durch Zufall lernte sie ihren heutigen Mitbewohner kennen, der ihr gleich eines der beiden noch freien Zimmer anbot. Bis heute sei sie ihm überaus dankbar. „Denn schon damals war es schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden“, sagt Vivi.

Die schmale Miete für ihr Zimmer entspricht dem kleinen Einkommen, das sie in der privaten Kunstsammlung „Boros“ als Kunstvermittlerin dazuverdient, um ihr Bafög aufzustocken. Vor allem die Entwicklung der Mieten bereite ihr aber Sorgen, sagt Vivi. „Ich erwarte von der Politik, dass sie die Mieter mehr vor Verdrängung schützt.“ Berlin werde durch Luxuswohnungen und ohne den gesellschaftlichen Querschnitt sein „sympathisches Gesicht“ verlieren, lautet ihre Prognose.

Cafés, Bars, Clubs und Supermärkte in unmittelbarer Nähe

Der Schritt vor die Tür sei für sie wie Durchatmen. Die Wrangelstraße als Erweiterung des Wohnzimmers. „Ich schätze Kreuzberg für seine Vielfältigkeit und die familiäre Atmosphäre“, sagt Vivi. Vor allem die Abende verbringe man in Kreuzberg draußen, im Sommer in einer Bar oder im Görlitzer Park, der nur wenige Gehminuten entfernt ist.

Wenn es etwas Süßes sein darf, geht Vivi zu Kumru Kuruyemis. Hier gibt es neben Gewürzen auch leckere arabische Süßigkeiten.

Der Kiez bietet alles, was man dazu braucht, gleich in mehrfacher Ausführung: Cafés, Bars, Clubs, Supermärkte und Kultur. Vor der Pandemie natürlich ohne Beschränkungen. Und falls es doch mal ein anderer Bezirk sein darf, ist die U-Bahn, die vom Schlesischen Tor fährt, nicht weit.

„Ich bin aber ein ganz schöner Kiezmuffel und nur selten irgendwo anders unterwegs.“ In welch begehrtem Kiez sie wohnt, habe sie erst im Laufe der Zeit wirklich erkannt. Etwas, das natürlich auch andere längst wissen.

Wenn Vivi nicht gerade selbst unter den Feiernden ist, kann das zur Herausforderung werden. Ob eine Gegend mit „Sauftourismus“ die richtige für eine Familie, für Kinder ist, fragt sie sich dann doch hin und wieder. Der Wrangelkiez ist nicht nur als Ausgehviertel bekannt. Immer wieder schockieren Berichte über Spritzen in Sandkästen, Junkies in Hausfluren und offenen Drogenverkauf. Häufig geht der Fingerzeig dabei in Richtung Görlitzer Park. Das perfekte Wohnen in der Zukunft, im Alter, hänge stark von davon ab, ob der Kiez tatsächlich kindertauglich ist, sagt Vivi.

Friedrichshain-Kreuzberg gilt als wenig familienfreundlich

Das Onlineportal „Betreut.de“ hat in einer Studie nach der Familienfreundlichkeit der Bezirke gefragt. Zu den Schlusslichtern zählte 2019 neben Mitte und Neukölln auch Friedrichshain-Kreuzberg. Als Grund wurde vor allem die Wohnsituation angegeben. Zu den familienfreundlichsten Gegenden zählen Pankow und Spandau. Spitzenreiter ist allerdings Steglitz-Zehlendorf.

Der Kiez verändert sich: Poller sollen den Autoverkehr aus dem Viertel fernhalten.

Auffällig ist, dass Friedrichshain-Kreuzberg zwar bei jungen Menschen beliebt ist – mit einem Durchschnittsalter von 38,4 Jahren ist es der „jüngste“ Bezirk –, Familien jedoch leben am wenigsten dort. Laut Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg sind es nur 34.700 Familien (Stand Juni 2020). Weniger hat nur Reinickendorf (33.600). Pankow ist nicht nur der einwohnerstärkste Bezirk, mit 53.600 ist er auch der familienreichste.

In Mitte lebten 2019 laut Statistik 42.300 Familien. Insgesamt aber ist Berlin mit einem Altersdurchschnitt von 42,7 Jahren eine junge und so familienreiche Stadt. Die Zahlen zeigen, dass sich viele Familien – mit und ohne Kinder – hier wohlfühlen. Insgesamt 467.200 Familien leben in der Hauptstadt (Stand 2018). Als Familie gilt, wer als Paar bzw. Eheleute oder in einer Wohngemeinschaft mit mindestens zwei Personen zusammenlebt.

Corona-Krise führt zu Wegzügen

Wer als junger Mensch in Berlin lebt, muss dies aber nicht automatisch im Alter auch noch wollen. Entscheidend dafür, wie viele Menschen in Berlin alt werden, sind auch die Zahlen über die Zu- und Wegzüge. Im Jahr 2019 sind 184.744 Menschen nach Berlin gezogen. Gleichzeitig sind aber auch 161.513 weggezogen. Unterm Strich wuchs Berlin 2019 also um 23.231 Einwohner an.

Die deutliche Mehrheit der Zugezogenen war 2019 zwischen 18 und 30 Jahren alt, nämlich 86.372. Allerdings zogen in derselben Altersgruppe auch viele Menschen weg, nämlich 53.507. Nur in der Altersgruppe von 30 bis 45 Jahren verließen im vergangenen Jahr noch mehr Menschen Berlin, nämlich 56.016.

Insgesamt ist die Zu- und Abwanderungsbewegung zwischen den 18- bis 45-Jährigen und noch dazu Unverheirateten am größten. In dieser Altersspanne bekommen Paare in der Regel irgendwann Kinder. Die Zahlen können darauf schließen, dass sich viele mit dem Alter doch dafür entscheiden, Berlin zu verlassen.

Gerade die ersten Monate des Jahres, in denen die Corona-Krise an Fahrt aufnahm, haben zu Wegzügen geführt. Für den 30. Juni 2020 waren 3.762.456 Einwohner im Melderegister eingetragen. Das sind 7039 Personen weniger als Ende 2019. Auch der Zuzug von Ausländern konnte den Wegzug der Berlinerinnen und Berlinern mit deutschem Pass nicht ausgleichen.

Viele Berliner ziehen nach Brandenburg

Aber wohin ziehen die Berliner, wenn sie die Stadt verlassen? Darüber gibt ebenfalls das Landesamt für Statistik Auskunft. 2019 zogen rund 34.500 Berliner nach Brandenburg. Etwa drei Viertel der neuen Brandenburger blieben allerdings im Berliner Umland. Beliebt sind die Landkreise Oberhavel, Barnim und Märkisch-Oderland. Umgekehrt zogen allerdings nur 17.800 Brandenburger in die Hauptstadt. Auch im Jahr davor war das ganz ähnlich.

Ortswechsel. In der Badstraße tobt das Leben fast zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie ist eine der Hauptverkehrsachsen des Ortsteils Gesundbrunnen, dem kleinen Bruder des Wedding. Wer sich im Wedding wohlfühlt, tut das auch in Gesundbrunnen.

Zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Pankstraße, die Badstraße entlang, mischen sich die unterschiedlichsten Gerüche miteinander. Kulinarisch wird man hier vor allem mit Döner, Falafel und Co. versorgt. In den Seitenstraßen finden sich vereinzelt kleine Bars. Viele sind noch ein Geheimtipp. Dichter wird das Angebot im nahe gelegenen Sprengelkiez in Wedding. Der Volkspark Humboldthain und der schmale Fluss Panke sind die grünen Oasen des Kiezes.

Hochhäuser fehlen in Gesundbrunnen, das macht den Kiez sympathisch

Supermärkte, kleine Geschäfte, Apotheken durchbrechen das Speisenangebot an der Badstraße. So vielfältig wie ihre Läden sind

auch die Bewohner der Badstraße. Seit zwei Jahren zählen auch Anja Günther und Jacob Klein dazu. Sie ist 32 und arbeitet in einer Software-Firma für Indoor-Navigationssysteme. Er ist 34 und ausgebildeter Mediengestalter für Bild und Ton, coronabedingt zurzeit mit schwieriger Auftragslage.

Ein Lieblingsort: An der Panke, die sich nicht weit von Anjas und Jacobs Wohnung in Richtung Südwesten schlängelt, kann man bei gutem Wetter bestens den Abend ausklingen lassen.

Über gemeinsame Freunde lernten sie sich kennen, als die WG gerade in der Entstehung war und Anja – gerade aus dem Oberallgäu hergezogen – eine Bleibe in Berlin suchte. „Zunächst sollten es nur ein paar Jahre werden. Aber inzwischen weiß ich, dass es länger wird“, sagt Anja.

Zusammen mit zwei Mitbewohnern und zwei Katzen leben sie in der turbulenten Badstraße – und das sogar ohne den Verkehrslärm. Die Wohnung im Hinterhaus direkt unterm Dach macht es möglich. Etwa 1800 Euro zahlen die Vier für die durchsanierten 135 Quadratmeter.

Von den hohen Dachflächenfenstern kann die WG über die Dächer hinweg bis nach Pankow blicken. Hier versperrt kein Hochhaus die Sicht. Etwas, das den Kiez sympathisch macht. Das WG-Leben sei unkompliziert und familiär, berichten Anja und Jacob, die beide in Beziehungen leben. Dass eigentlich immer jemand zu Hause ist, empfindet vor allem Jacob als Vorteil.

Umfrage zeigt: Berliner wollen hier alt werden

Die vier verbindet eine Freundschaft, eine Zweckgemeinschaft sei ihre WG nicht. Für Jacob hat Wohnen, egal in welcher Form, etwas mit einem Zufluchtsort gleich. „Du musst dich sicher fühlen. Zusammenleben darf keinen Stress bedeuten.“

Belebte Ecke: Hier an der Kreuzung Pankstraße und Badstraße schläft der Verkehr fast nie. Seit einigen Jahren schmückt diese Hauswand das Porträt von Jerome, George und Kevin-Prince Boateng, die hier in Wedding aufgewachsen sind.

Für ihn könnte diese Wohnung auch das Altersdomizil werden, sagt er. „Nur einen Aufzug bräuchten wir bis dahin.“ Die fünf Etagen nehmen die vier jeden Tag sportlich zu Fuß. Das Kiezleben also nur was für junge Leute? Anja und Jacob sind sich einig: „Auf keinen Fall.“ Das Leben können sich beide auch im Alter genau hier vorstellen. In der Badstraße oder irgendwo anders in Gesundbrunnen oder Wedding. Aber die Pläne sind vielfältig – und an Bedingungen geknüpft.

Aber wollen die Menschen überhaupt in Berlin alt werden? Ja. Eine Umfrage der Berliner Sparkasse aus dem Jahr 2018 zeigt: Gut vier von fünf Berlinern wollen in der Hauptstadt alt werden. Zwei Drittel der Befragten wollen ihr Alter möglichst im eigenen Zuhause verbringen. Jeder Fünfte kann sich vorstellen, in ein Mehrgenerationenhaus zu wechseln. Sieben Prozent bevorzugen ein Seniorenheim.

Knapp 390.000 Berliner sind über 75

Der Wunsch mag da sein. Aber dennoch: Die deutliche Mehrheit der Berliner gehört zur Altersgruppe der 25- bis 45-Jährigen. 1.187.517 waren es berlinweit mit Stand 30. Juni 2020. Laut der neuesten Stands zählen 724.449 Personen zu der Altersgruppe der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Zu den Ältesten der Stadt (75 Jahre und älter) zählen zurzeit 387.151 Berliner.

In der Badstraße bekommt man gute Pizza: Eine Empfehlung von Anja und Jacob.

Auffallend ist, dass mit 411.289 deutlich mehr Frauen in Berlin älter als 65 Jahre sind. Bei den Männern sind es nur 313.160. Am ältesten, nämlich durchschnittlich 46,4 Jahre alt, sind die Menschen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, am jüngsten sind sie wie schon erwähnt in Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Einwohner von Mitte, wozu auch Gesundbrunnen und Wedding gehören, sind im Durchschnitt nur wenig älter als die in Friedrichshain-Kreuzberg, nämlich 39,1 Jahre. Nur 49.534 von 376.900 Bürgern sind dort 65 oder älter.

Für Jacob spricht viel für ein Leben in der Stadt – auch im Alter. „In der Stadt ist man als alter Mensch besser aufgehoben.“ Das liege daran, dass sich alle wichtigen Versorgungspunkte von Ärzten, Supermärkten und Unterhaltung in der Nähe befänden. Zudem halte die Stadt fit, sagt Jacob. „Die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln den eigenen Alltag zu bewältigen, gelingt hier außerdem viel leichter.“

Er könne sich sein Leben durchaus auch im Alter noch in einer WG vorstellen. „Ich halte das für sehr gesund.“ Im Idealfall bleibe sogar exakt diese Wohnung erhalten, sagt er und lacht. Als Ausgleich könne er sich darüber hinaus auch einen kleinen Rückzugsort auf dem Land vorstellen.

Damit Berlin lebenswert bleibt, muss sich einiges ändern

Der Kinderwunsch sei bei ihm zwar nicht sonderlich ausgeprägt, sagt Jacob, aber auch für den Nachwuchs halte das Stadtleben vor allem Vorteile bereit. „Junge Menschen können sich hier viel besser in verschiedenen Bereichen austesten, die auf dem Land oder in Kleinstädten vielleicht verwehrt bleiben.“ Der internationale Einfluss begünstige das. „Du schwimmst hier nicht nur in deiner lokalen Suppe.“

Institution mit und ohne Darm: Die Curry Baude im U-Bahnhof Gesundbrunnencenter bietet hausgemachte Currywurst an. Weddinger kennen und schätzen den kleinen Imbiss.

Aus seiner eigenen Jugend, die er in den ersten zwölf Lebensjahren in Berlin, dann für einige Jahre in der brandenburgischen Gemeinde Wandlitz und ab 19 wieder in Berlin verbracht hat, weiß er, wie sehr die Stadt anzieht: „Wir sind zum Skaten oder fürs Kino eigentlich andauernd von Wandlitz nach Berlin gefahren.“

Jacob träumt von kostenlosem Nahverkehr

Damit das Wohnen in Berlin lebenswert bleibt, müsse sich jedoch einiges ändern, findet Jacob. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und sollte für jeden zugänglich sein.“ Zum Wohnen seiner Träume gehört aber für den 34-Jährigen noch mehr: Autos – außer sie besitzen einen Elektroantrieb – sollten aus dem S-Bahn-Ring ausgeschlossen werden. „Und der Nahverkehr wird kostenlos angeboten und aus Steuergeldern bezahlt.“

Für Anja spielt das familiäre Leben eine große Rolle. An ihrer WG sei es genau dieses familiäre Zusammensein, das sie so schätze. „Vor allem, weil es intensive Gespräche gibt. Wir sind zusammengewachsen“, sagt sie. Ihr Leben in der Zukunft könne sie sich an unterschiedlichen Schauplätzen vorstellen, entweder mitten im Kiez oder auch am Stadtrand.

Anja freut sich über viele Schulen und Kitas

Wohin die Reise geht, hänge aber stark von Partnerschaft und Kindern ab. „Ich würde schauen, was will ich für meine Familie“, sagt Anja. Da sie sich Kinder durchaus vorstellen könne, spielen für sie die Qualität von Kita und Schule eine zentrale Rolle. Für die Stadt spreche, dass Schulen und Kita eigentlich immer in der Nähe sind.

Aber auch sie finde, dass an dieser Stelle die Politik gefragt ist und gewährleisten muss, dass jedes Kind einen Platz für Kita und Schule in Wohnnähe bekommt. Und auch sie blickt mit Sorge auf die Entwicklung der Mieten. Auch hier müsse die Politik eingreifen, sagt sie, und bezahlbaren Wohnraum schaffen. „Die Mieten dürfen sich nicht überdimensional steigern, sonst kann sich das keiner mehr leisten“, sagt Anja.