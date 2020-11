Corona: Impf-Gegner müssen Demo-Route in Berlin ändern

Die Gegner der Corona-Politik wollen am Sonntag in Berlin demonstrieren. Der größte Protest ist voraussichtlich der "Schweigemarsch".

Protest in Berlin

Protest in Berlin Corona-Demo in Berlin: Impfgegner müssen Route ändern

Berlin. Auch an diesem Wochenende wird Berlin wieder Schauplatz von Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Die voraussichtlich größte ist ein "Schweigemarsch" aus dem Lager der Impfgegner. Nach einem Gespräch mit der Polizei hat der Anmelder seine geplante Route allerdings ändern müssen. Ursprünglich sollte der Schweigemarsch zur Straße des 17. Juni ziehen.

Das ist nun nicht mehr der Fall. Treffpunkt ist laut Polizei zwar immer noch der S-Bahnhof Bornholmer Straße. Die Demonstration, die unter dem Titel „Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ von 12 bis 16 Uhr einer Einzelperson für 5000 Menschen angemeldet wurde, führt nun über die Schönhauser Allee, die Danziger Straße, die Greifswalder Straße, die Otto-Braun-Straße und schließlich zur Alexanderstraße, wo auch die Endkundgebung stattfinden wird.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Corona-Demos in Berlin: 365 Festnahmen und 77 verletzte Polizisten

Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass Hygieneauflagen wie Masken und Abstand gelten würden. Laut Polizei sei der Einsatz aber nicht so groß wie am vergangenen Mittwoch. Am Mittwoch hatten nach Angaben der Polizei 9000 Menschen vor dem Brandenburger Tor gegen die Corona-Politik protestiert. Dabei seien Einsatzkräfte massiv angegriffen worden. Es habe 77 verletzte Polizisten und 365 Festnahmen gegeben.

Da die Demonstranten gegen die Hygiene-Auflagen angesichts der Corona-Pandemie verstießen, verfügte die Polizei die Auflösung der Versammlung. Schließlich kamen mehrfach Wasserwerfer zum Einsatz, weil die Teilnehmer laut Polizei nicht abziehen wollten. Auch in anderen Bundesländern stellt sich die Polizei auf zahlreiche Demonstrationen ein. In Leipzig etwa sind am Samstag insgesamt acht Versammlungen angemeldet, eine davon laut Stadt von Gegnern der Corona-Politik.

Corona-Demos in Berlin - lesen Sie auch: