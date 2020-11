Corona-Demo in Berlin heute live: News und Bilder zu Protesten

Der Bundestag berät am Mittwoch ab 12 Uhr über die Reform des Infektionsschutzgesetzes . Mit der Neuregelung sollen Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie auf eine sicherere rechtliche Grundlage gestellt werden.

Gegner der Corona-Politik haben zu Protesten aufgerufen. Die Polizei ist mit 2200 Beamten im Einsatz.

Laut Polizei demonstrieren mehrere Tausend Menschen. Allein im Bereich am Brandenburger Tor hätten sich 5000 bis 10.000 Menschen versammelt. Weitere rund 1000 Demonstranten hielten sich an der Marschallbrücke auf.

Das Bundesinnenministerium hatte am Dienstag Demonstrationen direkt vor dem Reichstag und dem Bundesrat untersagt.

Die Berliner Morgenpost berichtet im Liveblog.

13.28 Uhr: AfD unterbricht Debatte im Bundestag mit Plakataktion

Die AfD hat mit einer Plakataktion für eine kurzzeitige Unterbrechung der Debatte über das Infektionsschutzgesetz gesorgt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) forderte die Abgeordneten der Fraktion dazu auf, Plakate, auf denen ein Grundgesetz mit Trauerflor zu sehen war, „unverzüglich“ wieder zu entfernen. Die Plakate waren kurz vor der Rede von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den freien Plätzen in den Reihen der AfD platziert worden. Laut Hausordnung des Bundestages sind solche Aktionen im Parlament nicht erlaubt.

13.19 Uhr: Linke - Keine Eingriffe in Grundrechte ohne Parlamentsbeschluss

Die Linke pocht darauf, dass Eingriffe in Grundrechte auch in der Corona-Pandemie ausschließlich im Parlament beschlossen werden dürfen. Seine Fraktion könne daher der geplanten Reform des Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmen, kündigte der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte vor der Abstimmung im Bundestag an. Es sei eine demokratische Grundsatzfrage, dass niemals Regierungen über solche massiven Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte entscheiden dürften.

„Das ist nicht zulässig“, betonte Korte im Bundestag. Die Corona-Krise dürfe nicht „zu einer schleichenden Demokratie-Krise“ werden. Korte forderte, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse vor Entscheidungen mit den Ministerpräsidenten im Bundestag über die Pläne debattieren. Derzeit dagegen hätten die Beschlüsse „fast schon monarchische Züge“.

13.15 Uhr: Bundestag - SPD verteidigt Infektionsschutzgesetz

Die SPD hat die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes vor der Abstimmung im Bundestag verteidigt. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas wies in der Debatte Befürchtungen zurück, dass mit der Reform Befugnisse für Bundes- und Landesregierungen ausgeweitet würden. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, sagte sie.

Ziel der Reform ist es unter anderem, bislang per Verordnung erlassene Corona-Maßnahmen gesetzlich zu untermauern und konkret festzuschreiben.

13.10 Uhr: Weitere Wasserwerfer rücken an

Die Polizei hat über die Yitzak-Rabin-Straße zwei weitere Wasserwerfer an die Demonstration herangeführt.

13.05 Uhr: Polizeipräsidentin - Geht darum, Ausbreitung der Infektion zu verhindern

Polizeipräsidentin Barbara Slowik äußert sich gegenüber der Berliner Morgenpost. Man habe "alle rechtstaatlichen Schritte" abgearbeitet, bevor sich die Polizei entschlossen habe, die Versammlung aufzulösen. Es sei dabei das ausschließliche Ziel, die Ausbreitung der Infektion in Berlin durch Menschen ohne Masken, die eng beieinender stehen, zu verhindern. Die Polizei habe die Teilnehmer immer wieder aufgefordert, Masken aufzusetzen. „Es wurde alles nicht befolgt“, so Slowik. Daraufhin habe der Versammlungsleiter bereits um 10.45 Uhr die Demonstration für beendet erklärt. „Dann müssen wir jetzt auch auflösen“, so Slowik.

12.51 Uhr: Wasserwerfer rücken weiter vor

Nach einer erneuten Salve rücken die Wasserwerfer weiter Richtung Brandenburger Tor vor. Die Polizei drängt die Menge Schritt für Schritt vom Regierungsviertel weg. Es gibt weitere Festnahmen. Gerade wird ein blutender Mann abgeführt. Die Polizei feuert immer wieder Wassersalven in die Menge. Polizistengruppen laufen in die Menge, greifen einzelne Demonstranten heraus und nehmen sie fest. Vereinzelt werden Feuerwerkskörper gezündet. Auf Fernseh- und Livestream-Bildern ist nicht zu sehen, dass sich die Demonstranten zerstreuen.

12.40 Uhr: Extrem aufgeheizte Situation bei Demonstration

Gerade gibt es Ausschreitungen. Rote Rauchschwaden hängen über der Versammlung an der Straße des 17. Juni. Es werden Flaschen und Knallkörper geworfen. Demonstranten haben Schirme aufgespannt, um sich gegen das Wasser zu schützen. Die Situation scheint zu eskalieren. Es gibt vereinzelte Handgemenge.

12.33 Uhr: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Die Polizei setzt in Berlin-Mitte die Wasserwerfer ein. Auf TV-Bildern ist auch zu sehen, wie die Beamten Reizgas versprühen.

12.26 Uhr: Demonstranten stehen Wasserwerfern gegenüber

Demonstranten stehen zwei Wasserwerfern gegenüber. Situation wird zunehmend angespannten, Versammlung ist mittlerweile aufgelöst. @polizeiberlin lässt auch Journalisten nicht mehr aus der Versammlung, Um ihre Arbeit zu mache. (via @morgenpost) #b1811 pic.twitter.com/WvOqDLKrOt — Julian Würzer (@wurzer_julian) November 18, 2020

12.17 Uhr: Versammlung auf der Straße des 17. Juni für beendet erklärt

Die Versammlung auf der Straße des 17. Juni wurde vom Versammlungsleiter um 12.06 Uhr für beendet erklärt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Teilnehmer haben nun die Pflicht, den ehemaligen Versammlungsort zu verlassen, hieß es weiter.

12.01 Uhr: Wasserwerfer fahren bei Demo in Berlin-Mitte vor

Bei den Corona-Protesten in Berlin-Mitte hat die Polizei nahe dem Reichstagsgebäude Wasserwerfer vorfahren lassen. Die Polizei schrieb zuvor bei Twitter, dem Leiter der Versammlung am Brandenburger Tor werde eine letzte Chance zum Umsetzen der Auflagen eingeräumt.

11.50 Uhr: AfD-Abgeordneter ohne Maske gerät mit Polizisten aneinander

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse ist am Rande der Proteste gegen die Corona-Einschränkungen nach eigenen Angaben mit der Polizei aneinandergeraten. Hilse sagte in einem Video, das von Mitgliedern seiner Fraktion verbreitet wurde, er sei von den Polizisten angesprochen worden, weil er ohne Maske unterwegs war. Er habe zwar ein ärztliches Attest bei sich getragen, das ihn von der Maskenpflicht entbinde. Die Polizei habe jedoch moniert, dass darin keine konkrete Krankheit aufgeführt sei. Als er dann ein Video habe machen wollen, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 55-Jährige sagte, er finde es „absurd“, wenn wegen einer Ordnungswidrigkeit so reagiert werde. Der Pressestelle der Berliner Polizei lagen zu dem Vorfall zunächst keine Angaben vor.

11.47 Uhr: Polizei - Mehrere Tausend Menschen bei Demos gegen Corona-Politik

Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung in Berlin-Mitte auf mehrere Tausend. Allein im Bereich am Brandenburger Tor hätten sich 5000 bis 10.000 Menschen versammelt und es gebe weiteren Zustrom, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Weitere rund 1000 Demonstranten hielten sich an der Marschallbrücke auf. Weil viele Teilnehmer keine Mund-Nase-Bedeckungen trügen, würden nun noch einmal klare Durchsagen gemacht. Dabei werde auch zum Einhalten der Mindestabstände aufgerufen. Sollte dies nicht wirken, werde man konsequent handeln, sagte der Sprecher.

11.39 Uhr: Polizei schließt Einsatz von Wasserwerfern nicht mehr aus

Ein Polizeisprecher sagt, dass Mindestabstände nicht eingehalten, Masken nicht getragen werden. Letztes Gespräch mit dem Veranstalter. Der Einsatz von Wasserwerfern könne nicht mehr ausgeschlossen werden, heißt es. Es droht der Abbruch der Veranstaltung.

Unser Einsatzleiter hat zur Unterstützung der Maßnahmen auf der Straße des 17. Juni eine Live-Übertragung unseres Polizeihubschraubers und vorsorglich die Bereitstellung unserer Wasserwerfer im Einsatzraum veranlasst.#b1811 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

11.36 Uhr: Polizei kann Vorgaben zum Mund-Nasen-Schutz nicht umsetzen

Bei den Protesten kann die Polizei die Vorgaben zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz nach eigenen Worten nicht durchsetzen. „Unsere Aufforderungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zeigen leider keine Wirkung“, twitterte die Behörde. Einsatzkräfte hätten nun die Anweisung, auch Freiheitsentziehungen durchzuführen. „Sollte das nicht helfen, bleibt nur noch die Auflösung der Versammlung“, hieß es.

11.34 Uhr: Tausende Menschen dicht gedrängt am Brandenburger Tor

11.30 Uhr: Demo-Eindrücke

Eindrücke von der Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin. pic.twitter.com/WUyZiUh6Y2 — Morgenpost/Berlin (@Berlin_Ticker) November 18, 2020

11.24 Uhr: Drei größere Veranstaltungen der Corona-Verharmloser

Die Proteste gegen die Corona-Politik der Bundesregierung konzentrieren sich nach Einschätzung der Polizei auf drei größere Veranstaltungen. Eine Versammlung mit mehr als 4000 angemeldeten Teilnehmern, die ursprünglich vor dem Reichstagsgebäude angemeldet war, sei in den Bereich am Brandenburger Tor verlegt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Weiterer Protest mit 1000 angemeldeten Teilnehmern sollte laut Polizei statt im Bereich Wilhelmstraße/Spreeufer nun in der Neustädtischen Kirchstraße ablaufen, dritter Schauplatz sei die Marschallbrücke. Dort kontrollierten Polizisten Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht. Manche Veranstaltungen wurden laut Polizei auch abgesagt. „Unsere Einsatzleitung hat vorab Kooperationsgespräche mit den Anmeldenden geführt, um gemeinsam geeignete Versammlungsorte zu bestimmen“, twitterte die Polizei.

11.21 Uhr: Berlin wird Bevölkerungsschutzgesetz im Bundesrat zustimmen

Das Land Berlin wird heute Nachmittag im Bundesrat dem Bevölkerungsschutzgesetz zustimmen. Der Bundestag wird zuvor voraussichtlich das Gesetz beschließen, welches unter anderem mögliche Maßnahmen gegen eine Pandemie definiert wie Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Gaststätten und Theatern.

Die Linke im Bundestag ist zwar dagegen, weil sie die Möglichkeiten des Parlaments zu stark eingeschränkt sieht. Dese Position führt jedoch nicht zu einem Konflikt n der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Berlin. Zwar hatten sich Linke und Grüne offiziell noch ausbedungen, das Ergebnis der Abstimmung im Bundestag abzuwarten. Dennoch hieß es am Vormittag von beiden Koalitionspartnern, man werde zustimmen.

Würde ein Bündnispartner sein Veto einlegen, müssten sich die Vertreter Berlins in der Länderkammer der Stimme enthalten. Vor allem in der Linksfraktion gibt es zwar Kritik an dem Gesetz. Diese geht aber offenbar nicht so weit, dass die Abgeordneten von ihren Senatsmitgliedern ein Nein fordern.

11.21 Uhr: Polizei hat den Reichstag weiträumig abgesperrt

Foto: Julian Würzer

Die Polizisten vor dem Reichstagsgebäude sind abgezogen. Die Berliner Polizei sperrt lediglich weiträumig mit Absperrgittern und Einsatzwagen ab.

11.16 Uhr: Auch Rechtsextreme mischen wieder mit

Menschen singen „Die Gedanken sind frei“. Ein Demonstrant trägt die Reichsfahne, auf der ein Peace-Zeichen gemalt ist. ⁦@morgenpost⁩ #b1811 pic.twitter.com/KVOhrSY26g — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) November 18, 2020

11.12 Uhr: Schon über 30 Anzeigen bei Demo

Wir handeln mit Augenmaß und suchen immer zunächst das Gespräch. Vorsätzliche Verstöße dulden wir nicht. Ein Blick in unsere Einsatzstatistik, Stand 10:30 Uhr:

Über 30 Anzeigen wegen nicht angelegter Mund-Nase-Bedeckung und/oder Verdacht einer Attest-Fälschung. #b1811 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

10.57 Uhr:Gegendemonstranten versammeln sich

Mitten in der Bannmeile des Corona-Protests in der Wilhelmstraße haben sich rund 30 Teilnehmer einer Gegenkundgebung unter dem Motto "Gerade denken" versammelt. Sie hätten eine Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums, sagt ein Veranstalter.

10.53 Uhr: Polizisten riegeln Zugänge zum Reichstag ab

Behelmte Polizisten riegeln die Zugänge zum Reichstagsgebäude mit quergestellten Bussen ab. Demonstranten schreien ihnen entgegen: "Friede, Freude, Freiheit - keine Diktatur." Auch Polizeihunde sind im Einsatz.

Foto: Julian Würzer

10.46 Uhr: Richterbund lobt Reform des Infektionsschutzgesetzes

Die geplante Reform des Infektionsschutzgesetzes stößt beim Deutschen Richterbund (DRB) auf Zustimmung. „Grundrechtseingriffe auf der Grundlage eines im Parlament breit diskutierten und abgewogenen Gesetzes haben bessere Aussichten, einer Überprüfung durch die Justiz standzuhalten“, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. „Der Gesetzgeber schränkt den Spielraum der Länderexekutive deutlich ein, indem er feste Leitplanken für die weitere Corona-Politik setzt.“

Das führe auch zu einer größeren Einheitlichkeit der Pandemie-Regeln, zeigte sich Rebehn überzeugt. Die geplante Präzisierung des Infektionsschutzgesetzes durch einen Katalog geeigneter Schutzmaßnahmen, die konkret zu begründen, eng zu befristen und abgestuft anzuwenden seien, sei ein richtiger Schritt für die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung.

10.44 Uhr: AfD-Abgeordneter hetzt Demo-Teilnehmer auf

09:58 Hansjörg Müller (AfD) erzählt, dass "die Finanzindustrie" alles steuert. Danach (nicht im Video): die im Bundestag seien alles Marionetten, die das durchführen, was "die Finanzindustrie" vorgibt. Funfact: er ist selbst Mitglied des Bundestags. #b1811 pic.twitter.com/ouu6SKJpVW — Kim Winkler (@KimWinkler1312) November 18, 2020

10.30 Uhr: Anmeldung von Veranstaltungen nicht mehr möglich

Wieviele Versammlungen es heute gibt, was für die ⁦@polizeiberlin⁩ das besondere ist und warum jetzt keine Veranstaltungen mehr angemeldet werden können, erklärt Anja Dierschke von der ⁦@polizeiberlin⁩. ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/u5fKnYrJxP — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) November 18, 2020

10.26 Uhr: Demonstranten wollen sich nicht zur Siegessäule "treiben" lassen

Die Berliner Polizei fordert Demonstranten auf, den gesamten Platz vom Brandenburger Tor bis hin zur Siegessäule zu nutzen. Dort werde derzeit eine Bühne aufgebaut. Die Antwort eines Redners: "Auf jeden Fall bleiben wir geschlossen hier." Und kündigt an, geschlossen zum Reichstagsgebäude zu laufen und sich nicht zur Siegessäule "treiben" zu lassen. Einige Demonstranten haben bereits versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Es gab Festnahmen.

10.19 Uhr: Polizei bittet um Einhaltung der Mindestabstände

Die Polizei bittet die Demonstranten, sich in Richtung Siegessäule zu bewegen, damit die Mindestabstände von 1,50 Meter eingehalten werden können. Man befinde sich in Gesprächen mit den Anmeldern, ob eine Versammlung unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen stattfinden könne.

10.12 Uhr: Polizei auch am Potsdamer Platz

Auch am Potsdamer Platz überwacht die Polizei die Anreise der Demo-Teilnehmer.

Foto: Reto Klar

10.02 Uhr: Demo-Teilnehmer ignorieren Abstände und Maskenpflicht

Vor dem Brandenburger Tor haben sich Gegner der Corona-Maßnahmen versammelt. Viele Teilnehmer tragen keine Masken. Abstände werden auch nicht eingehalten. #b1811 pic.twitter.com/rx6225SMHc — Julian Würzer (@wurzer_julian) November 18, 2020

9.40 Uhr: Stimmung am Brandenburger Tor bisher friedlich

Polizeibeamte zeigen Präsenz.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich mittlerweile am Brandenburger Tor versammelt. Die Stimmung sei bislang ruhig, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Demonstranten erwartet werden, ist unklar. Es könnten laut Polizei mehrere tausend bis mehr als zehntausend werden. Es gelten dabei Bestimmungen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandhalten. 2000 Polizisten sind im Einsatz, darunter Unterstützung aus neun weiteren Bundesländern und von der Bundespolizei.

9.34 Uhr: Kein Zugang für Corona-Verharmloser

Foto: Jürgen Würzer

Die Polizei hat die Zugänge vom Hauptbahnhof zum Regierungsviertel abgesperrt. Nur Menschen mit Zugangsberechtigung oder Journalisten dürfen passieren. Teilnehmer der Demonstration werden abgewiesen. Der Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude ist weiträumig abgesperrt. Polizisten sichern die Absperrungen.

9.29 Uhr: Demonstranten versammeln sich am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor sind die ersten Corona-Verharmloser eingetroffen. Auch Teile der rechtsextremen Medienszene sind vertreten, etwa "Compact"-Chef Jürgen Elsässer.

9.16 Uhr: Polizeigewerkschaft erwartet schwierigen Einsatz bei Corona-Demos

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erwartet einen schwierigen Einsatz für die Beamten. Vergangene Demos auch in anderen Städten hätten gezeigt, wie schnell so etwas eskalieren und wie schnell die Polizei auch hilflos sein könne, sagte der Sprecher der GdP Berlin, Benjamin Jendro, am Morgen im RBB-Inforadio. Er sprach von einer „Mammutaufgabe“.

„Die Versammlungen, über die wir momentan reden, das sind andere Versammlungen, als die, mit denen die Berliner Polizei sonst zu tun hat“, so Jendro. Das große Problem sei, dass ein breites Spektrum auf die Straße gehe. „Das heißt, es sind nicht alles Rechtsextremisten, die dort mitlaufen, sondern auch Menschen, die Existenzängste haben.“ Auch Kinder und ältere Menschen seien dabei. „Also es ist jetzt nicht beispielsweise nur der Neonazi, der da vor Ihnen steht.“

Zudem sei die Polizei bei Versammlungen üblicherweise mit einzelnen Straftaten konfrontiert. Wenn sich aber Tausende nicht an Regeln hielten, sei es schwerer, sie durchzusetzen.

9.15 Uhr: In diesen Bereichen rund um den Bundestag sind Versammlungen verboten

Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

9.09 Uhr: Polizei greift gegen Maskenverweigerer durch

Gleich zu Beginn heute etwas mehr Konsequenz: Hier setzt eine Polizistin die Maskenpflicht durch. Zuvor bat sie den Mann mehrfach, eine Maske aufzusetzen, oder ihr ein gültiges Attest zu zeigen. Er war nicht besonders kooperativ. #b1811 pic.twitter.com/h1erILfwWY — Felix Huesmann (@felixhuesmann) November 18, 2020

9.05 Uhr: Erste Demonstranten unterwegs

Auf dem Bahnsteig am Rathaus Steglitz: Erste Demonstranten sind unterwegs, zu großen Teilen ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz. Die Gegner des Infektionsschutzgesetzes kommen vom Bodensee und wollen nach eigener Aussage zeigen, dass es noch andere Meinungen gibt.

Foto: BM

8.45 Uhr: Lambrecht - Demonstranten müssen Hygieneregeln einhalten

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat Demonstrationsteilnehmer zur Einhaltung der Hygieneauflagen aufgefordert. In einer Demokratie sei es selbstverständlich, dass Kritik nicht nur im stillen Kämmerlein geäußert werde, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Aber zum Demonstrationsrecht gehört auch, dass man sich an Regeln und Auflagen hält – etwa zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder zum Abstandhalten.“

Lambrecht betonte, die „überwältigende Mehrheit“ der Bevölkerung stehe hinter den Corona-Maßnahmen und verhalte sich rücksichtsvoll.

8.42 Uhr: FDP-Chef Lindner kritisiert Neufassung als "Blankoscheck"

Der FDP-Vorsitzende und Fraktionschef Christian Linder übt massive Kritik am Infektionsschutzgesetz der großen Koalition. „Das ist eher ein Blankoscheck, denn der Handlungsspielraum der Regierungen für Eingriffe in Grundrechte ohne das Parlament ist einfach zu groß. Bestimmte Maßnahmen wie Ausgangssperren wollen wir zudem grundsätzlich ausschließen“, sagte der FDP-Chef der „Rheinischen Post“. Der Blick in das Gesetz führe daher nicht zur Rechtsklarheit bei den Menschen. Seine Fraktion habe dagegen einen Vorschlag gemacht, „welche konkrete Maßnahme bei welchem Infektionsgeschehen statthaft ist. Die Große Koalition hingegen zählt in ihrem Gesetzentwurf einfach nur auf, was alles gehen soll“, bemängelte Lindner.

8.39 Uhr: Göring-Eckardt warnt vor Übergriffen auf Abgeordnete

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat vor der Bundestagsabstimmung über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes vor Übergriffen antidemokratischer Gruppen auf Parlamentarier gewarnt. „Kritik und Widerspruch gegen Gesetze sind legitim. Eine Grenze ist überschritten, wenn Abgeordnete in ihrer freien Mandatsausübung behindert oder eingeschüchtert werden sollen“, sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Ich finde es perfide, wie insbesondere rechte Gruppen Verschwörungstheorien verbreiten und hetzen“, sagte sie.

8.34 Uhr: SPD-Fraktionschef Mützenich: Neuregelung schafft Rechtssicherheit

Rolf Mützenich.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz gegen den Vorwurf willkürlicher Grundrechtseinschränkungen verteidigt. Das Gegenteil sei richtig: „Künftig muss jede Maßnahme, jede Einschränkung des gewohnten Lebens gut und klar begründet sein. Einer möglichen Willkür ist damit ein Riegel vorgeschoben“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur.

In der Pandemie müssten von der Exekutive tiefgreifende Entscheidungen schnell getroffen werden, argumentierte der SPD-Politiker. „Das ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Aber die Entscheidungen müssen rechtssicher fallen.

8.15 Uhr: Das sagt Kultursenator Klaus Lederer zu den angekündigten Demos

Kultursenator Klaus Lederer zu den Corona-Demonstrationen Kultursenator Klaus Lederer zu den Corona-Demonstrationen

