Tausend Mal Kritik am neuen Berliner Radnetz

Berlin. Für Radfahrer klingen die Zahlen vielversprechend: Auf einer Länge von 919 Kilometern sollen künftig Vorrangstrecken für den Radverkehr durch Berlin verlaufen. So sieht es der Entwurf des neuen Radwegenetzes des Senats vor. Doch an den Plänen der Senatsverkehrsverwaltung hagelt es Kritik. Nach einer letzten Beteiligungsrunde zum Radverkehrsplan und dem dazugehörigen Radwegenetz Ende vergangener Woche sind Verkehrs- und Umweltverbände entrüstet.

Der Netzplan weise erhebliche Lücken und Schwächen auf, kritisieren der Fahrradclub ADFC Berlin, Changing Cities, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Nordost und der Umweltverband BUND. Insgesamt kommen die Verbände auf mehr als 400 Mängel am Entwurf des Radnetzes, auf die sie die Verkehrsverwaltung in einer Stellungnahme hingewiesen haben. Das sind bei weitem nicht die einzigen Kritikpunkte. Von den zwölf Bezirksverwaltungen seien weitere „600 Anregungen und Veränderungsvorschläge“, formuliert worden, wie Jan Thomsen, Sprecher der Verkehrsverwaltung auf Anfrage bestätigte.

Die Verbände üben aus mehreren Gründen Kritik an den Plänen. So werde das Vorrangnetz für den Radverkehr an sehr vielen Stellen auf dem Hauptstraßen geführt. Ohne die Radschnellverbindungen verliefen laut Verbänden rund 60 Prozent der Routen an den verkehrsreichen Strecken. „Dabei verläuft oft in direkter Nachbarschaft eine Nebenstraße, auf der es viel einfacher wäre, dem Radverkehr den Vorrang zu geben“, sagte Jens Steckel, der das Beteiligungsverfahren für Changing Cities begleitet hat.

Genau das ist eigentlich das Ziel des Plans: Entlang der festgelegten Strecken soll sich der Verkehr künftig zuvorderst an den Bedürfnissen von Radfahrern orientieren. „Dieser Vorrang ist an Hauptstraßen nicht umsetzbar“, kritisierte Steckel. Die Straßen seien zugleich meist stark durch den Busse und Trams der Berliner Verkehrsbetriebe genutzt, auch deshalb könne sich die Grüne Welle nicht an den Radfahrern orientieren.

Eigener Netzplan für den Radverkehr

Attraktive Alternativen zum Fahren an Hauptstraßen gebe es einige. Schon Ende 2019 machten die Verkehrsverbände die Senatsverwaltung mit einem eigenen Netzplan für den Radverkehr darauf aufmerksam. Der nun vorgelegte Entwurf vom Senat berücksichtige diese Routen jedoch meist nicht, kritisierte Steckel. Da merke man, dass dem nicht aus Berlin stammenden Planer die Ortskenntnis fehle, fügte er an.

Dies zeige sich auch an anderer Stelle. So plane der Entwurf neue Radwege an Straßen ohne bestehende Infrastruktur, obwohl nur eine Straße weiter derzeit schon neue Radverbindungen entstehen würden – die der Plan allerdings nicht berücksichtige. „Das bisherige Netz lässt die Planung außen vor“, bemängelt Steckel. An anderen Stellen wiederum zeigten sich große Lücken, Verbindungen seien plötzlich einfach unterbrochen. Trotz der hundertfachen Anregungen, würde sich am Entwurf des Radnetzes nicht mehr allzu viel ändern, befürchtet Steckel. „Der Senat hat nur die Absicht geäußert, die Kritikpunkte zu dokumentieren, aber nicht zu lösen. In den Radverkehrsplan kommt ein Radwegenetz rein, dass die gemeldeten Konflikte und Mängel weiterhin beinhaltet.“

Neben dem Radnetz zeigten sich Changing Cities und der ADFC auch unzufrieden, dass der im Mobilitätsgesetz geforderte Maßnahmenplan nun doch nicht Teil des neuen Radverkehrsplans wird. Welche Route wann und wo entsteht, bleibt damit aktuell unklar. „Verkommt der Radverkehrsplan jetzt zum Plänchen, wird es nichts mit der Verkehrswende in Berlin“, sagte Frank Masurat, Vorstand des ADFC Berlin.

Verkehrsverwaltung will Vorschläge berücksichtigen

Da das Berliner Radnetz grundlegend neu entwickelt worden sei, habe man „mit sehr vielen Einwendungen gerechnet“, erklärte Jan Thomsen, Sprecher der Verkehrsverwaltung. Die Kritik der Verbände wies er zurück. Die Hinweise würden „sämtlich geprüft, bewertet und berücksichtigt werden. Selbstverständlich kann und wird dabei nicht jede Einwendung übernommen, schon weil sie einander teils widersprechen, etwa wenn es um unterschiedliche Routenführungen geht.“

Auch was die Routenführung auf Hauptstraßen anbelangt, widersprach Thomsen. Insgesamt würden demnach 60 Prozent des Vorrangnetzes durch Nebenstraßen geführt. „Strecken in Nebenstraßen haben oft den Nachteil, dass sie weniger geradlinig sind.“ Deshalb würden häufiger Hauptverbindungen genutzt. Das Radverkehrsnetz bleibe jedoch veränderlich, da die Planung aktuell noch nicht so detailliert sein könne.

Nachbesserungen am aktuellen Plan forderte Kristian Ronneburg, Verkehrsexperte der Linken-Fraktion. „Wenn es an dem Entwurf Kritik von den Verbänden gibt, die schon sehr viele Vorleistungen gebracht haben, sollte man sich die Zeit nehmen, das zu analysieren und die Schwachstellen zu beheben, auch wenn die Erstellung dadurch länger dauert.“ Auch müsse der Radverkehrsplan einen Zeitplan setzen, wann ein konkreter Maßnahmenplan für die nächsten Jahre fertig sein soll.