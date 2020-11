Franziska Giffey macht den Weg frei – für sich selbst

Berlin. Eine Woche wolle sie sich Zeit nehmen, um nachzudenken und die Lage zu analysieren. Das hatte Franziska Giffey ihren Berliner Parteifreunden signalisiert, nachdem die Freie Universität (FU) angekündigt hatte, das Verfahren um ihre Doktorarbeit noch einmal zu überprüfen. Die Sozialdemokraten hielten still, gewährten ihrer designierten Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin die Bedenkzeit.

Nur wenige moserten über mangelnde Kommunikation. Niemand schlug sich, auch nicht im vertraulichen Gespräch, auf die Seite einiger Oppositionsparteien, die wegen des neuerlich drohenden Entzugs des Doktortitels Giffeys Rücktritt als Bundesfamilienministerin und den Verzicht auf die SPD-Spitzenkandidatur forderten.

Franziska Giffey will sich vom Doktortitel unabhängig machen

Kurz vor Ablauf der Frist ging Giffey dann in die Offensive. Sie machte ihren Entschluss öffentlich, den Titel als „Dr. rer. pol. ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen“, so die 42-Jährige: „Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet.“

Lesen Sie auch den Kommentar: Franziska Giffey hat den richtigen Schritt gemacht

Noch am Freitagmorgen wussten auch die meisten führenden Berliner SPD-Funktionäre nicht, was der Tag bringen würde. Als sich am Morgen die engste Parteiführung im geschäftsführenden Landesvorstand zusammen schaltete, erntete Giffey noch Solidaritätsbekundungen. Der stellvertretende Landeschef Andreas Geisel machte dem Vernehmen nach den Aufschlag. Giffey sei der Plan A und auch der Plan B der Berliner SPD, sagte der Innensenator, den vereinzelte Kommentatoren schon als möglichen Ersatz-Bürgermeisterkandidaten ausgemacht hatten.

In die Partei hinein trug die Bundesfamilienministerin ihren Entschluss dann am frühen Nachmittag. Mehrere Dutzend Unterstützer von Giffey und ihrem designierten CO-Landesvorsitzenden Raed Saleh waren per Telefon zusammen geschaltet. Giffey verlas ihre Erklärung, die kurz darauf auch die Berliner Morgenpost erreichte.

Giffey informierte Partei in einer Telefonschalte

Besonders aufmerksam registrieren die SPD-Leute den Passus, in dem die Ministerin aus dem Schlussbericht des Prüfungsgremiums zitierte. „Die für gravierende Fälle von Wissenschaftsplagiaten charakteristische wörtliche Übernahme bzw. Umarbeitung von größeren Textteilen, die Übernahme von Daten bzw. Forschungsergebnissen oder die Übernahme origineller Gedanken bzw. Erkenntnisse“ hätten in der Arbeit nicht gefunden werden können. Trotz der „festgestellten Mängel“ könne „nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden (...), dass es sich bei der Dissertation von Frau Dr. Giffey um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung“ handele“.

Lesen Sie auch: Familienministerin Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel

Daraus leiteten auch skeptische Geister die Einschätzung ab, dass ein Entzug des Titels im zweiten Verfahren keineswegs zwangsläufig sei. Auch Giffey verweist in ihrem Schreiben darauf. Der FU-Präsident habe ihr im letzten Jahr mitgeteilt, dass „eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet“ werde.

Sozialdemokraten loben Franziska Giffeys Verzicht auf Doktortitel

Umso größer sei die Zustimmung für den Schritt gewesen, das leidige Thema mit dem Verzicht loszuwerden. Dutzende Genossen meldeten sich zu Wort und lobten den Entschluss als „total respektabel“ und als „Befreiungsschlag“.

Giffey habe das Heft in der Hand behalten, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Iris Spranger: „Sie ist unsere Franziska, und sie bleibt unsere Franziska.“

Dass die politische Konkurrenz nun wegen des weiterhin im Raum stehenden Plagiatsverdachts die Glaubwürdigkeit der designierten Spitzenkandidatin in Frage stellen, ficht die Sozialdemokraten nicht an. Das zeige, dass die anderen Angst vor ihr hätten, so ein führender SPD-Abgeordneter. Andere sprachen von einem „blauen Fleck“, der sie aber nicht nachhaltig an in ihrer politischen Arbeit hindern werde. Giffey selbst zog in ihrer Erklärung wieder die Karte der Volksnähe: „Ich möchte mich an meinem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger messen lassen“, so die frühere Neuköllner Bezirksbürgermeisterin: „Das verlangt meinen vollen Einsatz und meine ganze Kraft.“

Nur die AfD fordert noch Giffeys Rücktritt

Dass das Kalkül Giffeys und der SPD aufgehen könnte und die Dissertation kein großes Thema mehr sein dürfte, legen die eher zögerlichen Reaktionen der politischen Wettbewerber nahe. Nur die AfD verlangte den Rücktritt als Ministerin und den Verzicht auf die Spitzenkandidatur. Der Verzicht auf den Doktortitel komme zu spät und entspringe „rein taktischen Überlegungen“, sagte der AfD-Wissenschaftsexperte Martin Trefzer. Damit werde Giffey die Aberkennung ihres Doktortitels „nicht abwenden“ können. Nach den von ihr selbst formulierten Maßstäben müsse sie jetzt als Ministerin zurücktreten.

Die Spitzen von Grünen und Linken in Berlin kommentierten die Nachricht des Tages hingegen nicht offiziell. Die CDU schickte mit dem Wissenschaftsexperten Adrian Grasse die zweite Reihe vor. „Der Schritt von Frau Giffey ist folgerichtig und überfällig“, sagte der Abgeordnete und formulierte nurmehr Erwartungen an die FU und nicht mehr an die Doktorandin. Die Universität müsse das Verfahren jetzt frei von politischem Einfluss zu Ende führen, und die Rolle der Wissenschaftsverwaltung in Zusammenhang mit dem Verfahren sei umfassend aufzuklären, so Grasse.

Besetzung des Promotionsausschusses von Tanja Börzel bleibt ungeklärt

Die FU konnte zum weiteren Verlauf des Verfahrens keine Angaben machen, auch nicht zu der umstrittenen Zusammensetzung des Prüfungsgremiums. Kritiker hatten bemängelt, es säßen darin nur Vertraute von Giffeys Doktormutter Tanja Börzel. Der Sprecher des FU-Präsidenten Günter Ziegler sagte, der Promotionsausschuss des Fachbereichs setze das Gremium ein, die Mitglieder würden nicht vom Präsidium vorgeschlagen oder benannt. Vorsitzende des Promotionsausschusses ist Tanja Börzel.