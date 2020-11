Plagiatsvorwürfe gegen Giffey belasten auch die FU

In der Diskussion gerieten zunehmend auch ihre Doktormutter und die Freie Universität in die Kritik. Giffey verkündet Verzicht.

Berlin. Im Streit um mögliche Plagiatsfälle in ihrer Doktorarbeit hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey jetzt Konsequenzen gezogen. Die Ministerin verzichtet auf ihren Doktortitel und hat dies in einem Schreiben an den Präsidenten der Freien Universität Berlin mit dem Datum vom 13. November 2020 mitgeteilt. Giffey schreibt ihrem Brief: „Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden, erkläre ich, den mir am 16. Februar 2010 von der Freien Universität Berlin mit der Gesamtnote „magna cum laude“ verliehenen Titel Dr. rer.pol ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen.“ Franziska Giffey: Familienministerin verzichtet auf ihren Doktortitel - Lesen Sie hier den kompletten Artikel.