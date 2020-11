Coronaplan an Berlins Schulen: Wenig Wechsel bei Ampelfarben

Berlin. Unmittelbar bevor der Bildungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus tagte, hatte sich Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) noch mit Experten getroffen – darunter Charité-Virologe Frank Mockenhaupt, ein Amtsarzt und ein Vertreter des Kinderarztverbandes. Die Herren hätten ihr, der Senatorin, Zahlen vorgelegt. „Die sagen ganz deutlich: Schulen und Kitas sind der sicherste Ort, um Infektionsketten zu durchbrechen.“ Ja, es gebe einen deutlichen Anstieg unter Jugendlichen, was die Zahl der Covid-19-Infektionen anginge. Aber die hätten mit den Herbstferien zu tun, „als sich Jugendliche außerhalb der Schule gemischt haben“.

Insofern ist die Senatsverwaltung für Bildung weiterhin von der ausreichenden Wirksamkeit des Coronastufenplans für Berlins Schulen überzeugt. Am Donnerstag wurden die Schulen wieder erneut farblich eingeteilt. Hier ein Blick in die Bezirke, die Auskunft gaben.

Das bedeuten die Ampelfarben:

Grün = Maskenpflicht nur auf Schulgängen

= Maskenpflicht nur auf Schulgängen Gelb = Maskenpflicht für Oberschüler auch im Unterricht

= Maskenpflicht für Oberschüler auch im Unterricht Orange = Maskenpflicht für alle im Unterricht

= Maskenpflicht für alle im Unterricht Rot = Alternativszenario – die Klassen und Kurse werden in A und B geteilt.

Reinickendorf: Siebzehn Schulen stehen ab Montag in der Stufe Orange, der Rest bleibt auf Gelb. Alle Sekundarschulen, einige Gymnasien und ein Förderzentrum wurden in Orange eingeordnet, genauso wie die Grundschule in den Rollbergen; die Charlie-Chaplin-Grundschule wurde dagegen auf Gelb zurückgestuft. Auch auf Gelb steht ab Montag die Renée-Sintenis-Schule, die aufgrund von zwei Coronafällen in der Schulleitung für elf Tage geschlossen blieb.

Tempelhof-Schöneberg: Hier steigt die Zahl der Grundschulen in der Stufe Orange von fünf auf neun, 15 weiterführende Schulen und eine Privatschule sind auch in dieser Farbe eingeordnet, so Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD). Der Rest bleibt Gelb.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Spandau: In Spandau bleibt die Mehrzahl der 55 Schulen, darunter alle Grund- und Privatschulen, auf der Stufe Gelb. Schon in der vergangenen Woche waren drei Sekundarschulen sowie ein Gymnasium nach Coronafällen auf Orange gesetzt worden, diese Schulen bleiben auch in der kommenden Woche dort. Hinzu kommen in dieser Farbe lediglich die Schule an der Haveldüne und die Bertolt-Brecht-Oberschule.

Treptow-Köpenick: Dieser Bezirk bildet weiterhin eine Ausnahme – trotz steigender Coronazahlen in der Stadt. Denn dort stehen 44 Schulen, darunter auch Privatschulen, auf Grün; eine Farbe, die man sonst kaum mehr sieht. Nur 14 Schulen wurden auf Gelb klassifiziert.

Pankow: In Pankow, dem Bezirk mit den meisten Schülern in Berlin, sind ab Montag sechs Schulen in der Kategorie Orange eingeordnet, wie Stadtrat Torsten Kühne (CDU) auf Anfrage bekannt gibt. Bislang waren es nur drei: Zwei berufliche Schulen und eine Integrierte Sekundarschule. Bei den nunmehr sechs Schulen in Stufe Orange handelt es sich laut Kühne um zwei berufliche Schulen, drei Integrierte Sekundarschulen und ein Gymnasium. „Derzeit gibt es 33 Positivfälle an 25 Schulen“, sagte der Schulstadtrat. Bei den Grundschulen bleibt die Einordnung unverändert – alle stehen weiterhin auf der Stufe Gelb.

Lesen Sie auch: Amtsarzt: Lehrkräfte tragen Corona in die Schule

Neukölln: Das wichtigste Ziel, das Neuköllns Schulstadträtin Karin Korte (SPD) dieser Tage ausgibt, lautet: Die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. „Die dynamische Entwicklung in unserem Bezirk zwingt uns aber dazu, auch über weitere Maßnahmen nachzudenken, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen“, so Korte. Dass die Abstimmungen über den Coronastufenplan zwischen Gesundheitsamt und Schulaufsicht umfangreich seien, machte gleichzeitig ein Sprecher des Bezirksamtes am Donnerstag deutlich. „Es ist keine Sache von zwei Minuten, mal eben eine Schule einer Farbe zuzuordnen und vielleicht schließen zu müssen“, sagte er. Bis zum Redaktionsschluss war das Ergebnis noch offen.

Friedrichshain-Kreuzberg: Hier kehren die Schulen ab Montag zum Stand der vorvergangenen Woche zurück: Alle Grundschulklassen stehen damit wieder auf Gelb. Das bedeutet, dass auch an der Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule der Grundschulbereich wieder auf Gelb heruntergestuft wird. Unverändert auf Orange bleiben dagegen die weiterführenden Schulen. Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) sagte, der Bezirk liege im Berliner Trend. Erheblich sei jedoch die Zahl von fehlenden Schülern und Personal, die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Insbesondere unter den Lehrern summierten sich da Infektionen, Quarantäne, das Fehlen der Personen aus Risikogruppen und die saisonbedingte Erkältungssituation. „Mancherorts fehlen 20 Prozent“, sagte Stadtrat Hehmke.

Mehr zum Thema:

Corona-Krise: Tausende Schulen wieder im Ausnahmezustand

Berliner Lehrer leugnet offenbar öffentlich Corona