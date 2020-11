Mercedes-Mitarbeiter protestieren gegen drohende Werksschließung

Mitarbeiter des Daimler-Benz-Werks in Marienfelde demonstrieren gegen die drohende Schließung.

Dem Mercedes-Standort in Marienfelde droht der Kahlschlag. Werksleiter René Reif hat bereits zu Tesla gewechselt.

Berlin. Zahlreiche Mitarbeiter des Mercedes-Motorenwerks in Marienfelde haben am Donnerstagnachmittag gegen die aus ihrer Sicht drohende Schließung des Standort protestiert. Polizeiangaben zufolge nahmen rund 1200 Menschen an der Kundgebung vor dem Werkstor teil.

Mercedes will in dem Werk mit rund 2500 Arbeitsplätzen viele Stellen streichen. Nach Angaben der Gerwerkschaft IG Metall wären rund 2000 Jobs von den Plänen betroffen. Das käme aus Sicht der Gewerkschaft einer Schließung gleich.

Lesen Sie auch: Ein Top-Manager für Tesla

„Wir müssen den Vorstand dazu bringen, die Entscheidung zurückzunehmen. Hier muss sich niemand vom Acker machen. Jeder wird in Zukunft gebraucht“, sagte der Geschäftsführer der Berliner IG Metall, Jan Otto, mit Blick auf den am Vortag bekannt gewordenen Wechsel des langjährigen Werksleiters zu Tesla.

Laut Otto werde die IG Metall dem Daimler-Konzern nun ein Gesprächsangebot unterbreiten, um gemeinsam die Transformation des Standorts voranzutreiben.