BVG Berlin: Senat zahlt 32 Millionen für werbefreie Busfenster

Berlin. Wer eine Fahrt mit der Buslinie 100 macht, kann sich die Sightseeing-Runde mit einem der Touristenbusse sparen. Beim Blick aus dem Fenster geht es über den Boulevard Unter den Linden, durchs Regierungsviertel und am Großen Stern vorbei – zumindest wenn die Scheiben der Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nicht mit Werbung beklebt sind. Das jedoch soll künftig viel seltener der Fall sein.

Wie berichtet, hatte das Land Berlin die BVG im Rahmen der Verhandlungen zum neuen Verkehrsvertrag dazu gedrängt, die Werbung auf ihren Bussen deutlich zu reduzieren. Nach Widerstand der Verkehrsbetriebe wurde in den vergangenen Monaten jedoch weiter um die Regelung gerungen. Nun hätten sich Berlin und die BVG doch endgültig auf die vom Land geforderte Reduzierung der Fensterwerbung geeinigt, heißt es aus Verhandlungskreisen.

BVG: 70 Prozent weniger Busse mit Fensterwerbung

Demnach darf die BVG auf ihren Trams nur ein Viertel der Fensterflächen für kommerzielle Werbung nutzen. Deutlich weitreichender ist die Regelung noch bei den Bussen. Für sie gilt die Erlaubnis nur „in einem Umfang von 30 Prozent der in den letzten fünf Jahren durchschnittlich mit Fensterwerbung genutzten Fahrzeuge“, heißt es in der im August unterzeichneten Mantelvereinbarung des Verkehrsvertrags, bei deren Stand es in dieser Frage nun endgültig bleibt. 70 Prozent der Busse, die zuletzt Reklame zeigten, werden damit künftig wieder mit komplett blanken Scheiben durch Berlin fahren.

Da die BVG einen nicht unerheblichen Teil der Fahrzeugfläche künftig frei lassen muss, wird sie künftig auch auf einen Teil ihrer Werbeeinnahmen verzichten müssen. Vom Senat erhält die gelbe Flotte daher eine Ausgleichszahlung. Das Land überweist der BVG für die 15 Jahre dauernde Laufzeit des Verkehrsvertrags insgesamt 32 Millionen Euro, um den Einnahmenausfall wettzumachen, heißt es in Vertragsunterlagen, die der Berliner Morgenpost vorliegen.

Auf Anfrage wollte sich die BVG wegen der noch laufenden Verhandlungen nicht zu den Vertragsdetails äußern. Jedoch stößt die Regelung im Haus zumindest teilweise auf Unverständnis. Gegen die Fensterreklame habe es keine massiven Fahrgastbeschwerden gegeben, ist zu hören. „Da kann man Geld eventuell vernünftiger anlegen.“ Dies habe man versucht, dem Senat in den Gesprächen klarzumachen. Vor allem Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) soll demnach jedoch auf die Regelung gedrungen haben. Auf Anfrage konnte sich die Verkehrsverwaltung dazu am Dienstag nicht äußern.

Streit über Finanzierung neuer Elektrobusse

Innerhalb der gesamten Verhandlungen zwischen Berlin und den Verkehrsbetrieben bildet die Dimension der Fensterwerbung gleichwohl einen verhältnismäßig kleinen Posten. Im Juli hatten der Senat und die BVG eine Mantelvereinbarung für den künftigen Verkehrsvertrag unterzeichnet. Damit erging der Auftrag an das Unternehmen, von September an bis 2035 den öffentlichen Nahverkehr mit U-Bahnen, Bussen und Trams zu erbringen. Als Gegenleistung investiert das Land Berlin in dieser Zeit insgesamt 19 Milliarden Euro für die Finanzierung des Betriebs und für die Anschaffung neuer Busse und Schienenfahrzeuge.

Vollständig abgeschlossen sind die Verhandlungen noch immer nicht. Mit der endgültigen Einigung beim Thema Fahrzeugwerbung konnte ein weiterer Schritt gemacht werden. Noch ungelöst sind offenbar jedoch weiterhin Details beim Ausbau der E-Bus-Flotte. Besonders bei der Übernahme der Anschaffungskosten für weitere Batteriefahrzeuge soll es weiterhin Differenzen zwischen BVG und Senat geben, heißt es aus Verhandlungskreisen. Ob nach der erfolgreichen Beschaffung der ersten 228 E-Busse bis zum Jahr 2022 sofort weitere folgen werden, ist derzeit offen. Die BVG will wie bislang nur den Kaufpreis in Höhe eines Dieselbusse selbst zahlen. Offenbar drängt die grün geführte Verkehrsverwaltung jedoch darauf, dass das Unternehmen die vollen Kosten trägt, notfalls per Kredit. Bis Ende November wollen sich Senat und BVG auch in dieser Frage einigen und den Vertrag abschließen.