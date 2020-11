Impfstoff gegen Corona: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Berlin. Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer wecken die Hoffnung, dass ihr Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr verfügbar sein könnte. Berlin und Brandenburg bereiten sich bereits auf die Schutzimpfungen vor. Wir haben die wichtigsten Fragen zusammengestellt.

Wie kommt der Impfstoff nach Berlin?

Die Bundesregierung bestellt und kauft den Impfstoff, liefert und lagert ihn dann in den einzelnen Bundesländern. Insgesamt sollen 60 Impfstoffdepots eingerichtet werden, davon bis zu vier in Berlin. Von dort aus werden sie dann von den Bundesländern an die Impfstellen verteilt und verimpft. Transport und Lagerung des Serums sind kompliziert, da Kühlketten eingehalten werden müssen, um die Wirksamkeit nicht zu gefährden.

Für die Lagerung in Frage kommen daher Einrichtungen, die Erfahrung damit haben, also Krankenhausstandorte, wie die Charité und Vivantes, aber auch Bundeswehrkasernen.

Brandenburg will mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus zunächst beim Zentraldienst der Polizei lagern und von dort weiter verteilen. Man habe sich vorerst für eine Anlaufstelle entschieden, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen).

Wer wird geimpft?

Da zunächst nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen wird, um alle Menschen impfen zu können,die das auch wollen, muss zunächst eine Auswahl getroffen werden. Der Deutsche Ethikrat hat dazu Kategorien vorgestellt und der Bundesregierung empfohlen, die den Impfplan noch beschließen muss.

Demnach sollen diejenigen zunächst versorgt werden, für die das Virus eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt, also Bewohner von Pflege- und Altersheimen sowie Krankenhauspatienten.

Danach kommen diejenigen Menschen an die Reihe, die sich durch ihre Tätigkeit dem erhöhten Risiko einer Ansteckung aussetzen, also vor allem das medizinische Personal. Später wird der Kreis dann auf alte Menschen, Sicherheitspersonal und Risikopatienten ausgeweitet.

Wann geht es los?

Das Mainzer Unternehmen Biontech stellt bereits Impfstoff her, damit es losgehen kann, sobald die Zulassung vorliegt. Das Unternehmen gab an, noch in diesem Jahr 50 Millionen Dosen ausliefern zu können, im kommenden Jahr sollen es dann bereits 1,3 Milliarden sein.

Zahlreiche Länder haben bereits Impfstoff bei der Firma bestellt, wie viel davon in Deutschland landet und später dann auch in Berlin, ist noch nicht klar. Da weitere Impfstoffe in der Erprobung sind, ist sehr wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr weitere Firmen ein wirksames Serum auf den Markt bringen, so dass die Zahl der weltweit zur Verfügung stehenden Dosen schnell ansteigen wird.

Wo kann man sich impfen lassen?

Das ist noch nicht klar. Derzeit bereitet Berlin die Einrichtung von Impfstellen vor. Sie sollen möglichst flächendeckend auf das Stadtgebiet verteilt werden. Die Organisation der Impfstellen hat Berlins ehemaliger Landesbranddirektor und THF-Chef Alfred Broemme übernommen, der auch für den Bau des Notfallkrankenhauses an der Messe verantwortlich war. Die Impfstellen sollen dann im Lauf des kommenden Jahres ausgebaut werden – je nachdem, wieviel Impfdosen bereit stehen.

Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz hat bereits vor zu viel Euphorie gewarnt. Zunächst wird der Impfstoff in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern zum Einsatz kommen, erst „im weiteren Verlauf des Jahres 2021“ wird er auch in Arztpraxen zur Verfügung stehen, so dass sich breite Teile der Bevölkerung einer Schutzimpfung unterziehen können.

Wann ist die Pandemie vorbei?

Das lässt sich noch nicht sagen. Für den von Biontech entwickelten Impfstoff sind zwei Impfungen vorgesehen, erst danach stellt sich die Immunität ein. Für Berlin sind also theoretisch 7,2 Millionen Impfdosen notwendig. Da sich aber nicht alle Menschen impfen lassen wollen und es ausreicht, wenn zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung immun sind, werden tatsächlich deutlich weniger Dosen benötigt. Viele Experten wollen sich trotz der gegenwärtigen Euphorie nicht festlegen und rechnen damit, dass die Pandemie uns noch das gesamte kommende Jahr beschäftigen und beeinträchtigen wird.