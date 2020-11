Verkehrskontrolle in Berlin: „Am häufigsten sind Rotlichtverstöße und Handy beim Fahren“

Polizisten kontrollieren am 9. November 2020 auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg im Rahmen einer Schwerpunktaktion zum Thema Verkehrssicherheit Autofahrer und Radfahrer.

Der Polizist baut sich vor dem erstaunten Radfahrer auf. „Es gibt zwei Dinge, die ich nicht mag“, sagt er mit ernster Miene. „Freihändig und dann noch bei Rot fahren.“ So wie dem jungen Mann ging es am Montag vielen Radfahrern auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Denn dort hatte die Polizei eine Kontrollstelle aufgebaut. Vom 9. bis zum 13. November kontrolliert die Behörde verstärkt den Verkehr in der gesamten Hauptstadt.